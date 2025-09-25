مسيّرات مجهولة تحلّق فوق مطارات في الدنمارك وروسيا تنفي صلتها

- نفت السفارة الروسية في كوبنهاغن أي صلة لروسيا بالطائرات المسيّرة المجهولة التي حلّقت فوق مطارات دنماركية، ووصفت الحوادث بأنها "استفزاز مدبر"، مما أدى إلى إغلاق مطار ألبورغ لعدة ساعات. - أشار وزير الدفاع الدنماركي إلى أن تحليق المسيّرات هو عملية ممنهجة يقف خلفها "طرف محترف"، بينما تعمل الشرطة بالتعاون مع الاستخبارات والقوات المسلحة للتحقيق في الحادث. - في النرويج، ضبطت الشرطة مسيّرة يُشغّلها أجنبي قرب مطار أوسلو، وأكد أمين عام حلف شمال الأطلسي أن الحلف يتعامل بجدية مع تحليق المسيّرات في الدنمارك.

نفت السفارة الروسية في كوبنهاغن، اليوم الخميس، أي صلة لروسيا بالمسيّرات المجهولة التي حلّقت فوق مطارات في الدنمارك. وكانت الشرطة الدنماركية قد أعلنت أنّ طائرات مسيّرة مجهولة المصدر رُصدت ليل الأربعاء-الخميس فوق أربعة من مطارات البلاد، ما تسبّب في إغلاق أحدها عدة ساعات.

وقالت السفارة الروسية في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "من الواضح أن الحوادث التي تسببت باضطرابات في مطارات دنماركية هي استفزاز مدبر"، مضيفة أن "الجانب الروسي يرفض بشدة التكهنات السخيفة بشأن ضلوعه في هذه الحوادث". وبحسب الشرطة رُصدت المسيّرات تحلّق فوق مطارات ألبورغ (شمال)، وإيسبيرغ (غرب)، وسوندربورغ (جنوب)، وقاعدة سكيدستروب الجوية (جنوب)، قبل أن تغادر هذه المواقع.

ويأتي هذا الخرق الأمني بعد يومين من تحليق طائرات مسيّرة مجهولة المصدر فوق مطار كوبنهاغن، وكذلك فوق مطار أوسلو في النرويج المجاورة، ما أدّى إلى تعطيل حركة الملاحة فيهما ساعات عدة. وبحسب الشرطة، فقد أدّى هذا الخرق، أمس الأربعاء، إلى إغلاق مطار ألبورغ، الواقع في شمال الدنمارك والذي يُعتبر أحد أكبر مطارات البلاد بعد كوبنهاغن، قبل أن يعاد فتحه بعد ساعات عدّة.

وأشار وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، الخميس، إلى أن تحليق المسيّرات هو عملية ممنهجة يقف خلفها "طرف محترف" دون ذكره بالاسم. وقال في مؤتمر صحافي "لا شك أن كل شيء يشير إلى أن هذا من عمل طرف محترف، خاصةً عندما نتحدث عن عملية ممنهجة كهذه في مواقع عدة في وقت واحد تقريبا. هذا ما أُعرّفه بأنه هجوم مركّب بأنواع مختلفة من الأسلحة". بدوره، أكد وزير العدل بيتر هوملغارد عزم كوبنهاغن على تعزيز قدرتها في "رصد" الطائرات المسيّرة و"تحييدها".

وقال كبير مفتشي شرطة شمال يوتلاند يسبر بويغارد مادسن في بيان إنّه في ما يتعلّق بما جرى في مطار ألبورغ "لم يكن من الممكن إسقاط الطائرات المسيّرة التي حلقت فوق منطقة واسعة جدا على مدى ساعتين. كذلك فنحن حتى الآن لم نتمكّن من القبض على مشغّليها". بدورها، قالت شرطة جنوب يوتلاند إنّها تلقّت "بلاغات عدّة، ليل الأربعاء، عن نشاط لطائرات مسيّرة في مطارات إيسبيرغ وسوندربورغ وسكيدستروب".

ولم يتم إغلاق مطاري إيسبيرغ وسوندربورغ لأنّه لم تكن هناك رحلات مقرّرة منهما وإليهما قبل صباح الخميس. وأوضحت الشرطة الدنماركية في بيانها أنّ هذه الطائرات المسيّرة "كانت تحلق بأضواء وتمّ رصدها من الأرض، لكن لم يتضح بعد نوعها... أو ما هي دوافعها". وأضافت أنّها "تحقّق على نطاق واسع بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الدنماركي والقوات المسلحة لجلاء ملابسات" هذا الخرق.

إلى ذلك، أعلنت السلطات النرويجية أن الشرطة ضبطت مسيّرة يُشغّلها أجنبي قرب مطار أوسلو. وقالت مسؤولة الادعاء لدى شرطة شرق النرويج، ليزا ماري لوك، لوكالة فرانس برس، إن رجلاً في الخمسينيات من عمره كان يشغّل طائرته المسيرة في منطقة محظورة، دون أن يؤثر ذلك على الملاحة الجوية. وأضافت أن الرجل لم يُعتقل لكن الشرطة ستستجوبه، رافضة تحديد جنسيته.

من جهته، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن الحلف يتعامل بجدية بالغة مع تحليق المسيّرات في الدنمارك. وكانت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن قد قالت أول أمس الثلاثاء إنّ البلاد شهدت "أخطر هجوم على بنى تحتية حيوية دنماركية"، وذلك بعيد تحليق طائرات مسيّرة كبيرة فوق مطار كوبنهاغن، ما تسبّب في إغلاقه لساعات. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين يوم الثلاثاء إن المسيرات التي عطلت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن كانت جزءا من "نمط من النزاع المستمر على حدودنا"، فيما قال سفير روسيا لدى الدنمارك يوم الثلاثاء إن الشكوك حول تورط روسيا في واقعة مطار كوبنهاغن لا أساس لها من الصحة.

(فرانس برس، العربي الجديد)