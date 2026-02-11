مسيّرات تابعة لعصابات مخدرات مكسيكية تدخل المجال الجوي الأميركي

- اخترقت طائرات مسيَّرة تابعة لعصابات المخدرات المكسيكية المجال الجوي الأميركي، مما أدى إلى إغلاق مطار إل باسو في تكساس مؤقتًا، حيث تصدى الجيش الأميركي لهذه الطائرات. - عززت المكسيك تعاونها مع الولايات المتحدة لتأمين الحدود، وسلمت عشرات من زعماء العصابات، بينما ترفض رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أي تدخل عسكري. - أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدات ضد المكسيك بعد خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مع تصاعد الضغوط العسكرية والاقتصادية الأميركية على فنزويلا.

قال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن طائرات مسيَّرة تابعة لعصابات المخدرات المكسيكية اخترقت المجال الجوي للولايات المتحدة، إلا أن الجيش الأميركي تصدى لها، عقب الإغلاق المفاجئ لمطار إل باسو في تكساس في الجنوب، وإعادة فتحه. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "اخترقت طائرات مسيرة تابعة لعصابات المخدرات المكسيكية المجال الجوي الأميركي"، مشيراً إلى أن القوات الأميركية "اتخذت إجراءات لتعطيل المسيَّرات".

وعزّزت المكسيك تعاونها مع الولايات المتحدة لتأمين الحدود، وسلّمتها عشرات من زعماء العصابات في عام 2025، لكن رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أكدت مراراً رفضها أي تدخل عسكري في بلادها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً إنه يتعيّن على المكسيك "ترتيب أمورها" بعد أشهر من الضغوط على الدولة الجنوبية المجاورة بشأن المخدرات والميزان التجاري.

وكان ترامب أطلق تهديدات ضد حكومة المكسيك منذ خطف واشنطن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من كاراكاس واقتياده إلى نيويورك لمحاكمته، بعد أشهر من الضغوط العسكرية والاقتصادية الأميركية على فنزويلا. وفي جزء من تلك الحملة، قتلت الولايات المتحدة أكثر من مائة شخص في غارات على قوارب يُزعم أنها تحمل المخدرات منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن شنّ ضربات على عصابات في المكسيك سيكون بمثابة تصعيد عسكري أميركي كبير.

(فرانس برس، العربي الجديد)