مسيّرات أوكرانية تشعل حريقاً في مستودع نفطي بروسيا

اندلع حريق في مستودع نفطي في مدينة نوفوروسيسك الروسية الواقعة على البحر الأسود إثر هجوم شنّته طائرات أوكرانية مسيّرة،. وكتب رئيس البلدية أندريه كرافشنكو على تليغرام اليوم السبت: "أدى سقوط حطام طائرات مسيرة إلى اندلاع حريق في المستودع النفطي. اشتعلت النيران في مبان تقنية وإدارية عدة". وأضاف أن الهجوم أوقع جريحين.

وتُعد محطة نوفوروسيسك النفطية أحد مرافق التصدير الرئيسية للوقود في روسيا. ورداً على القصف الروسي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات، تستهدف أوكرانيا بانتظام مواقع داخل روسيا، وتقول إنها تضرب مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها اعترضت 348 طائرة أوكرانية مسيرة ليل الجمعة إلى السبت، بما في ذلك في منطقة موسكو. وتصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة من الجانبين منذ العام الماضي، إذ باتت كييف وموسكو قادرتين على إرسال المئات منها كل ليلة.

إلى ذلك، أجرى حلفاء أوكرانيا الأوروبيون الرئيسيون محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أمس الجمعة، حول كيفية إحياء الجهود المتعثرة لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا، واتفق القادة على تكثيف الدعم لكييف في غضون الأشهر المقبلة. وأوضح زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس" عقب مشاورات مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "التركيز الأساسي كان على كيفية ضمان إعادة تنشيط الدبلوماسية من أجل السلام، وأن تكون أوروبا جزءاً منها".

وأكد متحدث باسم ستارمر، الذي استضاف المحادثات التي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدعم الأوروبي لجهود أوكرانيا العسكرية وقال إن القادة اتفقوا على "مضاعفة دعمهم في غضون الأشهر المقبلة". وأضاف المتحدث أن القادة "اتفقوا أيضاً على أن الوقوف في وجه العدوان الروسي لا يزال أمراً حيوياً للأمن الأوروبي والعالمي".

وأصاب الجمود الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات بينما الولايات المتحدة — التي تقدم نفسها بشكل متزايد وسيطاً وليس حليفاً مباشراً لأوكرانيا — منشغلة بحربها مع إيران. وبسبب شعورهم بالإحباط ، لم يشارك حلفاء أوكرانيا الأوروبيون حتى الآن بشكل مباشر في محادثات بوساطة أميركية بين كييف وموسكو.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)