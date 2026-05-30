مسيّرات أوكرانية تستهدف ناقلة نفط ومستودعاً نفطياً في جنوب روسيا

استهدفت مسيّرات أوكرانية ناقلة نفط ومستودعاً نفطياً في جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت موسكو اليوم السبت. وكثّفت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة هجماتها بالمسيّرات على منشآت لوجستية ونفطية في جنوب روسيا، متسببة بأضرار جسيمة، في ظل استمرار الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا للعام الخامس على التوالي.

وقال حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا يوري سليوسار إنّ ناقلة نفط في ميناء تاغانروغ استُهدفت، مشيراً إلى أنّ السلطات تمكنت من إخماد الحريق الذي نجم عن الاستهداف. ولفت عبر تطبيق "تليغرام" إلى "عدم ورود أي تقارير عن تسرّب للوقود وعدم وقوع إصابات".

وأشار إلى إسقاط نحو خمسين مسيّرة ليلاً فوق منطقة روستوف، مؤكداً عدم ورود تقارير عن وقوع قتلى. وتقع تاغانروغ بالقرب من شرق أوكرانيا ومدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا. وأشارت السلطات في منطقة كراسنودار المجاورة إلى اندلاع النيران في مستودع للنفط في مدينة أرمافير إثر هجوم بمسيّرة، مؤكدة عدم وقوع إصابات. وقالت موسكو إن مسيّرات أوكرانية قتلت شخصين في منطقة بيلغورود الحدودية التي تتعرّض لقصف متكرر من الجانب الأوكراني.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و362 ألفاً و500 فرداً، من بينهم 1430 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11960 دبابة، و24643 مركبة قتالية مدرعة، و42930 نظام مدفعية، و1813 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1398 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه جرى أيضاً تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و1500 نظام أرضي آلي، و318433 طائرة مسيّرة، و4693 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و100713 من المركبات وخزانات الوقود، و4231 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)