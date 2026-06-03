مسيّرات أوكرانية تستهدف سانت بطرسبرغ تزامناً مع انطلاق منتدى اقتصادي

- استهدفت مسيّرات أوكرانية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سانت بطرسبرغ، مما أدى إلى إغلاق المطار وتأجيل رحلات، تزامناً مع "منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي". - زيارة الأمين العام للناتو إلى كييف جاءت لدعم أوكرانيا ضد الهجمات الروسية، حيث طلب زيلينسكي مساعدة الحلف في حماية بلاده من الصواريخ الباليستية. - شهد المنتدى الاقتصادي حضور شخصيات مثيرة للجدل، وتعهد الكرملين بالرد على الهجمات الأوكرانية، مما يزيد من التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

استهدفت مسيّرات أوكرانية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة، صباح الأربعاء، في سانت بطرسبرغ التي تستضيف منتدى اقتصادياً مهماً، وفق ما أفاد مسؤولون روس وأوكرانيون. ويحضر نحو 20 ألف ضيف من 130 بلداً "منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السنوي الذي يُفتتح الأربعاء، ويستمر ثلاثة أيام، وأُطلق عليه في الماضي "دافوس روسيا".

وتعهّد الكرملين بالردّ على الضربات التي جاءت بعد يوم من مقتل 23 شخصاً في أنحاء أوكرانيا بوابل من الصواريخ والمسيّرات الروسية. وقال حاكم سانت بطرسبرغ ألكسندر بيغلوف إن "عدّة" منشآت للبنى التحتية تضررت لكنّ أحداً لم يُقتل في الهجوم.

في الأثناء، أسفرت ضربات روسية أخرى على مناطق أوكرانية على خط الجبهة عن مقتل أربعة أشخاص، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون، تزامناً مع وصول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إلى كييف. وأصابت المسيّرات الأوكرانية محطة سانت بطرسبرغ النفطية وقاعدة كرنشتات العسكرية في المدينة، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة الهجمات الانتقامية التي تصفها كييف بـ"العقوبات بعيدة المدى".

وأفاد على شبكات التواصل الاجتماعي بأن "خطة أوكرانيا من أجل عقوبات بعيدة المدى تُطبّق تماماً كما ينبغي لتعزيز فرص السلام"، فيما نشر تسجيلاً مصوّراً لمستودع للنفط تشتعل فيه النيران. وأفاد قائد قوات الطائرات المسيّرة الأوكرانية أن سفينة حربية روسية أصيبت في قاعدة كرنشتات البحرية، ونشر تسجيلاً مصوّراً بالأبيض والأسود التُقط من المسيّرة يظهر ما قال إنه الهجوم.

وأدت الهجمات إلى إغلاق مطار سانت بطرسبرغ الرئيسي لساعات خلال الليل. وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن الهجوم يهدف لعرقلة أعمال المنتدى الذي سيحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويلقي كلمة خلاله مقررة الجمعة. وقال سيرغي ستيرنينكو، وهو مستشار لوزير الدفاع الأوكراني، إن "منتدى سانت بطرسبرغ يُفتتح مع تصاعد لسحب الدخان الأسود الجميلة في الخلفية، بعد ضربات أوكرانية". وجرى تأجيل عدد من الرحلات الجوية من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

ومن المقرر بأن يتحدّث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال جلسة في المنتدى مخصصة لبحث البيئة الجمعة. وأوفدت الولايات المتحدة رودني ميمز كوك الابن، رئيس لجنة الفنون الجميلة الأميركية، والمشرف على مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب، إلى المنتدى حيث سيشارك بصفته متحدثاً في جلسة نقاش بعنوان "روسيا - الولايات المتحدة: حوار ثقافي".

ودعي إلى المنتدى عدد من الشخصيات الغربية المنتمية إلى تيارات متطرفة ومثيرة للجدل، بما في ذلك المعلّقة اليمينية كانديس أوينز، والممثل الأميركي ستيفن سيغال المؤيد لبوتين، إلى جانب ممثلين عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد.

ووصل المؤثر البريطاني - الأميركي أندرو تايت الذي يصف نفسه بأنه معاد للنساء والذي وُجّهت له اتهامات في رومانيا بتهريب البشر والمتّهم أيضاً بالاغتصاب، إلى موسكو، الثلاثاء، ما يدفع بالاعتقاد بأنه سيحضر المنتدى أيضاً. وتعهّد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بالرد على الهجوم الذي استهدف سانت بطرسبورغ. وقال لصحافيين: "ستكون ردودنا شاملة في طبيعتها".

وصعّدت أوكرانيا ضرباتها على منشآت عسكرية ومواقع طاقة روسية في الشهور الأخيرة، معتبرة أن ذلك يعد ردّاً منصفاً على الهجمات الروسية الليلية التي تستهدف مدنها.

وقال مسؤولون، عيّنتهم روسيا في شرق أوكرانيا، إن سبعة أشخاص قتلوا عندما أصابت مسيّرة أوكرانية حافلة كانت في الطريق بين موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا في 2014. وليل الثلاثاء الأربعاء، أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية اعترضت 354 مسيّرة أوكرانية في عدة مواقع، بينها مناطق محاذية لأوكرانيا والقرم. في الأثناء، أسفرت ضربات روسية عن مقتل شخصين في مدينة خيرسون، الواقعة على الجبهة الجنوبية، وشخصين آخرين في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وفق ما أفاد مسؤولون أوكرانيون هناك.

روته يصل أوكرانيا في زيارة "بالغة الأهمية"

وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة مسبقاً. ويناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يتوقع أن يجتمع مع روته، أعضاء التكتل الدفاعي للمساعدة في حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية.

وأكد متحدّث بأن روته وصل برفقه سفراء من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدما نشرت شركة السكك الحديدية الوطنية الأوكرانية صوراً لوصوله إلى كييف. وقالت الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي: "اليوم في محطة كييف للقطارات، سررنا بالترحيب بالأمين العام للناتو مارك روته". وأضافت "هذه الزيارة بالغة الأهمية، كسابقاتها، لأنها بادرة تضامن ودعم من الحلف لبلادنا"، قبل أن تحذف المنشور لاحقاً.

(فرانس برس، العربي الجديد)