- شهدت تونس مسيرة وطنية شاركت فيها منظمات وأحزاب للتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، مطالبين بترحيل التونسيين المحتجزين ودعم المقاومة الفلسطينية. - كشف حمة الهمامي عن الاعتداء الإسرائيلي على سفينتين قبالة السواحل التونسية، وأكدت تقارير أميركية أن نتنياهو أمر بضربات بطائرات مسيّرة، مما أدى إلى حريق. وأعلن عميد المحامين عن إجراءات قانونية ضد الاحتلال. - أكد المشاركون دعمهم لفلسطين ورفضهم لحرب الإبادة، داعين لإطلاق سراح المعتقلين ووقف العدوان على غزة، مشددين على استمرار الحراك العالمي لنصرة القضية الفلسطينية.

شاركت عدة منظمات وجمعيات وأحزاب، وسياسيون من مختلف الانتماءات، وعدة نشطاء، اليوم السبت، في مسيرة وطنية وسط تونس للتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي خلال محاولة المشاركين فيه كسر الحصار عن قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية إليه. وطالب المشاركون في المسيرة بضرورة تسريع ترحيل التونسيين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، داعين إلى ضرورة الحفاظ على سلامتهم، ومؤكدين أنهم مع المقاومة وأن فلسطين ستظل صامدة.

وانطلقت المسيرة من ساحة البساج في العاصمة تونس قبل وصولها إلى شارع الحبيب بورقيبة، ورفع المشاركون فيها شعارات: "مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة"، و"أسطولنا أسطول صمود"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين". وأوضح الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ خروج المسيرة هو من أجل "إسناد جل المشاركين ضمن أسطول الصمود"، داعياً إلى "مواصلة الضغط لفك أسرى المعتقلين و"مواصلة النضال لرفع الحصار عن غزة". وأضاف الهمامي: "لا بد أن تنتهي الإبادة الصهيوأميركية ولا مجال لتواصل حرب التجويع والحصار".

ولفت إلى أنه "تبين وبالكاشف الاعتداء الصهيوني على سفينتين من الأسطول في سيدي بوسعيد بتونس وهو اعتداء مدبر"، مؤكداً أن "السلطات الرسمية لم تعلق بعد على هذه الاعترافات واختارت إلى حد الآن ملازمة الصمت". كشفت قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي بشن ضربات بطائرات مسيّرة على سفينتين قبالة السواحل التونسية، بينما كانتا تستعدان للتوجه إلى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي. ونقلت القناة عن مسؤولين استخباريين أميركيين قولهما إن القوات الإسرائيلية أطلقت في 8 و9 سبتمبر طائرات مسيّرة من غواصة وألقت مواد حارقة على السفينتين الراسيتين خارج ميناء سيدي بوسعيد التونسي، ما تسبب في حريق على متنهما.

من جانبه، قال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت إن "إجراءات ترحيل المشاركين في أسطول الصمود جارية"، داعياً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى "الحفاظ على سلامة جل المشاركين التونسيين وضمان عودتهم سريعاً". وكشف أنه ستُرفع قضايا ضد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص قرصنة أسطول الصمود العالمي والاعتداء على المشاركين فيه.

أما المسؤول عن الإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، فأكد أن هذه المسيرة "تأتي دعماً لفلسطين في ظل حرب الإبادة والتجويع"، معتبراً أن "أبطال أسطول الصمود حاولوا كسر الحصار على غزة ونجحوا رغم أنهم في سجون الاحتلال، وأن الأهم أن الرسائل وصلت إلى العالم". وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الشعوب عبرت اليوم عن أنها منحازة للحق الفلسطيني، وهذا لا يمكن إلا أن يقود إلى خطوات عملية مستقبلاً".

بدوره، رأى منسق "ائتلاف صمود" حسام الحامي أنه "لا بد من إطلاق سراح كل المعتقلين التونسيين في إسرائيل وعدم الاعتداء عليهم"، مطالباً في تصريح لـ"العربي الجديد" بـ"وقف العدوان على غزة، وكسر الحصار". وقال إن "شعوب العالم تتحد اليوم من أجل الحرية والقيم الإنسانية"، مؤكداً: "إننا أمام حراك عالمي نصرة للقضايا العادلة وأساساً القضية الفلسطينية، والحراك دوري وسيستمر إلى حين نصرة فلسطين".

وأكدت والدة الناشط التونسي مهاب السنوسي، المحتجز في إسرائيل بعد مشاركته في أسطول الصمود العالمي، أن ابنها رفع الراية الفلسطينية في سجون الاحتلال تزامناً مع زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ما جعله يتعرض إلى اعتداء، موضحة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هذا ليس بغريب على ابني الذي لطالما أحب فلسطين وناضل من أجلها، إذ كان يشارك في المسيرات الداعمة للقضية الفلسطينية" منذ صغر سنه. وأضافت أن المحامين حذروا من إمكانية خضوعه إلى عقوبات قد تعطل ترحيله، ولكنها مع ذلك لا تخشى على ابنها، بل تدعمه وتسانده، مؤكدة أنها فخورة به.