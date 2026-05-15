مسيرة في تونس دعماً لفلسطين ورفضاً للتطبيع

- أكدت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع دعمها لجبهات المقاومة الفلسطينية وإدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على استمرار مساندة القضية الفلسطينية رغم التحديات. - انطلقت مسيرة من ساحة البساج في تونس العاصمة إلى شارع الحبيب بورقيبة، بمشاركة ناشطين ومنظمات مدنية، رافعين شعارات داعمة لفلسطين ومنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة. - أشار الناشطون إلى أهمية دعم المقاومة والمطالبة بوقف التطبيع وتفعيل المقاطعة السياسية والاقتصادية لإسرائيل، مؤكدين أن النكبة ليست قضية فلسطينية فقط بل قضية كل الأحرار.

أكدت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، مساء الجمعة، دعمها جبهات المقاومة الفلسطينية، وإدانتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن مساندة القضية الفلسطينية ستتواصل رغم كل التحديات.

وانطلقت المسيرة من ساحة البساج في العاصمة تونس وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، بمشاركة ناشطين وممثلين عن منظمات وجمعيات مدنية، رفعوا شعارات داعمة لفلسطين ومنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وقال الناشط في المجتمع المدني نوري الجبالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المسيرة تأتي إحياءً للذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية عام 1948، التي وصفها بأنها "لحظة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني"، شهدت تهجير أكثر من مليون فلسطيني وتدمير آلاف المنازل، إلى جانب ما اعتبره "إبادة متواصلة ومحاولات مستمرة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وأكد الجبالي أن "الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بأرضهم، وأن المقاومة مستمرة"، مضيفاً أن "دعم القضية الفلسطينية لا يجب أن يقتصر على المسيرات والبيانات، بل ينبغي أن يشمل المطالبة بوقف التطبيع وتفعيل المقاطعة السياسية والاقتصادية لإسرائيل".

تقارير عربية مسيرة في تونس تطالب بإطلاق سراح معتقلي أسطول الصمود

من جهته، قال عضو الحملة الوطنية للدفاع عن نشطاء "أسطول الصمود" والحق الفلسطيني رشيد العثماني، لـ"العربي الجديد"، إن "المشاركة في هذه التظاهرة تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، إلى جانب التوترات التي تشهدها المنطقة"، معتبراً أن النكبة "ليست قضية فلسطينية فقط، بل قضية كل الأحرار".

وأشار العثماني إلى أن المسيرة شكلت أيضاً فرصة للتذكير بقضية نشطاء "أسطول الصمود" المعتقلين في تونس، والبالغ عددهم حالياً خمسة أشخاص، بعد الإفراج عن ناشطتين أخيراً.

وأوضح أن هؤلاء الموقوفين يواجهون ملاحقات على خلفية نشاطهم الداعم لفلسطين ومحاولتهم المشاركة في "أسطول الصمود 2"، مؤكداً أن "من بين أبرز الشعارات المرفوعة خلال التحرك الدعوة إلى الإفراج عنهم وإثبات براءتهم، خاصة بعد تعطل جلسات الاستنطاق أكثر من أسبوعين".

بدوره، أكد الناشط في الحملة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع سامي التونسي، لـ"العربي الجديد"، أن الذكرى الـ78 للنكبة تأتي في وقت "تواصل فيه إسرائيل سياساتها التوسعية وحروبها"، مشدداً على "ضرورة دعم المقاومة والمشاركة المكثفة في التحركات الشعبية المساندة لفلسطين".

أما عضو جمعية "أنصار فلسطين" المعروف بلقب "صقر فلسطين"، فاعتبر أن ذكرى النكبة تمثل "تاريخاً متجدداً"، مؤكداً أن "القضية الفلسطينية ستبقى حية ما دام الاحتلال والقتل مستمرين بحق الشعب الفلسطيني".