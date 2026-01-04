مسيرة في باريس تنديداً بالإبادة الجماعية في فلسطين

- نظمت جمعيات مدنية وإنسانية مسيرة في باريس دعماً لفلسطين، تنديداً بمنع الاحتلال الإسرائيلي 37 منظمة إنسانية من دخول الأراضي الفلسطينية، معتبرين ذلك امتداداً لسياسات الإبادة الجماعية بحق المدنيين. - تضمنت المسيرة مشهداً تمثيلياً لطبيب الأطفال حسام أبو صفية مكبلاً بالسلاسل، مستعيداً مشهداً هز الرأي العام، بينما رفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية والإفراج عن المعتقلين. - أدانت مديرة جمعية يورو فلسطين منع وصول المنظمات الإنسانية، مؤكدة أن الاحتلال يستهدف المستشفيات والأماكن المقدسة، مما يستدعي إدانة دولية وتحركاً عاجلاً لإنقاذ المدنيين.

نظمت جمعيات مدنية وإنسانية، السبت، مسيرة في العاصمة الفرنسية باريس دعماً لفلسطين، وتنديداً بقرار الاحتلال الإسرائيلي منع 37 منظمة إنسانية وإغاثية من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة اعتبرها المشاركون امتداداً لسياسات الإبادة الجماعية بحق المدنيين.

وانطلقت المسيرة من محطة غار دو ليست باتجاه شاتليه في الدائرة الأولى من العاصمة باريس، حيث سعى المنظمون إلى محاكاة مشاهد من الحياة اليومية في قطاع غزة عبر بث أصوات طائرات الاستطلاع التي لا تكاد تغادر سماء القطاع، في إشارة إلى القصف والمراقبة المستمرة.

وتضمنت المسيرة مشهداً تمثيلياً، تقدم فيه طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية مكبلاً بالسلاسل ومرتدياً معطفه الأبيض، وذلك بعد مرور 373 يوماً على اعتقاله، مستعيداً المشهد الذي ظهر فيه قبل نحو عام وهو يشق طريقه بين الركام باتجاه آليات الاحتلال العسكرية، في صورة هزت الرأي العام آنذاك.

واستنكر المتظاهرون قرار الاحتلال منع المنظمات الإنسانية من دخول القطاع معتبرين أن الهدف منه ضمان استمرار الإبادة الجماعية بحق المدنيين. وقالت مديرة جمعية يورو فلسطين أوليفيا زيمور، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الممارسات التي ينتهجها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية ترقى إلى جرائم حرب، وتضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

وأدانت زيمور منع وصول مؤسسات دولية، بينها منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات المحايدة، في وقت تتواصل فيه عمليات القصف والقتل بحق المدنيين. وأكدت أن الاحتلال يسعى إلى إجبار المؤسسات الإنسانية الدولية على العمل وفق قواعده وشروطه، مشيرة إلى أنه لا يكتفي بقصف المدنيين، بل يستهدف المستشفيات والأماكن المقدسة والمساجد، في إطار سياسة ممنهجة لتدمير مقومات الحياة.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، إضافة إلى التضامن مع المضربين عن الطعام من أجل فلسطين، والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال الصحافي محمد العويد، أحد المشاركين في المسير، إن "اعتقال الأطباء، وقصف المستشفيات والمساجد، واستهداف المدنيين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وصولاً إلى حظر عمل المنظمات الإنسانية، كلها ممارسات تستدعي إدانة دولية واضحة وتحركاً عاجلاً لإنقاذ المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد اتخذت، في نهاية عام 2025، إجراءات لسحب تراخيص عمل منظمات دولية تنشط في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بذريعة عدم استكمال إجراءات التسجيل وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مزاعم بتورط بعض العاملين فيها في أنشطة تصفها بـ"الإرهابية".

