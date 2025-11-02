"مسيرة فخر" في الأرجنتين تتحول إلى تنديد بسياسات خافيير ميلي

02 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:15 (توقيت القدس)
احتجاجات الأرجنتين على سياسات خافيير ميلي الاقتصادية (الأناضول)
احتجاجات في الأرجنتين على سياسات خافيير ميلي، 27 يناير 2024 (الأناضول)
- شهدت بوينوس آيرس مسيرة فخر ضخمة ضد سياسات الرئيس خافيير ميلي، حيث انتقد المشاركون إلغاء وزارة المرأة وبرامج مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يعكس تزايد الكراهية في المجتمع.
- ناهويل فاسالو، طالب جامعي، أكد أهمية الدفاع عن الحقوق والهوية في ظل الحكومة الحالية، بينما أشارت ماريا باولا غارسيا إلى تفكيك المؤسسات كجزء من تأجيج خطاب الكراهية.
- ارتفعت جرائم الكراهية ضد مجتمع الميم بنسبة 70% في 2025، مع حوادث بارزة مثل الهجوم على نساء مثليات في 2024، مما يبرز الحاجة للعدالة والمساواة.

شارك عشرات آلاف الأرجنتينيين، يوم السبت، في مسيرة فخر في بوينوس آيرس رُفعت خلالها شعارات انتقادية لحكومة الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي الذي فاز حزبه أخيراً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وكانت منظمات حقوقية وأخرى خاصة بمجتمع الميم قد دعت إلى المسيرة التي انطلقت من ساحة بلازا دي مايو تحت شعار "مواجهة الكراهية والعنف: مزيد من الفخر والوحدة".

وقال ناهويل فاسالو، وهو موظف وطالب جامعي يبلغ من العمر 22 عاماً، لوكالة "فرانس برس": "اليوم، في ظل الحكومة الحالية، هناك الكثير من الكراهية. نراها في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. لهذا السبب من الجيد أن نكون هنا للدفاع عن حقوقنا وهويتنا". ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ألغى الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي وزارة المرأة، وحلّ المعهد الوطني لمناهضة التمييز، وألغى 13 برنامجاً لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل وزارة العدل، في إطار سياسته لخفض الميزانية.

خافيير ميلي بعد فوز حزبه بانتخابات التجديد النصفي، 26 أكتوبر 2025 (لويس روبايو/فرانس برس)
التحديثات الحية

فوز ميلي بالانتخابات النصفية: الأرجنتين لمزيد من الليبرالية المتطرفة

وصرّحت ماريا باولا غارسيا، منسقة المساواة والتنوع في منظمة العفو الدولية في الأرجنتين، لوكالة "فرانس برس": "هذا التفكيك جزء من سياق أوسع لتأجيج خطاب الكراهية والتحريض على العنف، حتى من أعلى السلطات في البلاد". وفي يناير/ كانون الثاني، وفي خطاب ألقاه في دافوس بسويسرا، شنّ ميلي هجوماً لاذعاً على "فيروس الصحوة" و"النسوية المتطرفة" و"عقيدة النوع الاجتماعي" و"إساءة معاملة الأطفال".

ورداً على ذلك، خرج حينها آلاف الأرجنتينيين إلى شوارع بوينوس آيرس احتجاجاً على خطابه. ورفع المشاركون في المسيرة، السبت، مئات اللافتات التي حملت شعارات منها "لا فخر دون عدالة". وازدادت جرائم الكراهية ضد مجتمع الميم بنسبة 70% في الأرجنتين خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للمرصد الوطني لجرائم الكراهية ضد مجتمع الميم. وكان من أبرز هذه الحوادث الهجوم في ربيع عام 2024 على أربع نساء مثليات باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع في العاصمة، حيث قُتلت ثلاث منهن، فيما لا تزال الناجية الوحيدة حتى الآن تطالب بالعدالة.

(فرانس برس)

