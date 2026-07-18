- شهدت لندن مسيرة وطنية حاشدة، حيث طالب المتظاهرون بوقف تواطؤ بريطانيا مع جرائم الإبادة الإسرائيلية في فلسطين، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والإيرانية ولافتات تطالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح وفرض عقوبات عليها. - تعرض آندي بيرنهام لانتقادات لعدم وصفه الجرائم الإسرائيلية بالإبادة الجماعية، وطالب السفير الفلسطيني باتخاذ إجراءات فعلية مثل وقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات عليها، مع استمرار الاحتجاجات حتى تتخذ الحكومة خطوات ملموسة. - تعهدت شخصيات سياسية بارزة بمواصلة الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل، وطالبوا بإنهاء التعاون العسكري وفرض عقوبات، مع مراقبة تصرفات بيرنهام لضمان التزامه بتعهداته.

طالب عشرات آلاف البريطانيين رئيس الوزراء القادم آندي بيرنهام باتخاذ خطوات فعلية لوقف تواطؤ بريطانيا مع جرائم الإبادة الإسرائيلية في فلسطين، وحذروه من أنهم سيواصلون التظاهر في الشوارع حتى استجابته للمطالب الشعبية بمعاقبة إسرائيل. وسار المتظاهرون، في المسيرة الوطنية الـ36 منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية قبل نحو ثلاث سنوات، اليوم السبت، من ميدان راسل إلى مقر الحكومة البريطانية في 10 داوننغ ستريت بوسط لندن. ورفعوا الأعلام الفلسطينية والإيرانية التي رافقتها لافتات تطالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وفرض عقوبات عليها، ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات الفعلية التي يمكن لبيرنهام اتخاذها لوقف تواطؤ بريطانيا مع ما وصفه المتظاهرون بـ"الإبادة الإسرائيلية"؟ ما هي أبرز الشركات والمؤسسات البريطانية التي اتهمها المتظاهرون بدعم إسرائيل مالياً، وكيف يمكن محاسبتها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكُتب على إحدى اللافتات التي حملت صورة بيرنهام سؤال: "ما هي أفضل كلمة لوصف مقتل 20 ألف طفل فلسطيني؟". وتعبر هذه اللافتة عن انتقاد مباشر لرئيس الوزراء المقبل، الذي يمتنع عن استخدام تعبير الإبادة الجماعية في وصف الجرائم الإسرائيلية خصوصاً في غزة. وكان بيرنهام قد قال الأسبوع الماضي، في فيديو بثه قبيل توليه زعامة حزب العمال الحاكم رسمياً، إنه "يبدو" أن هناك جرائم حرب قد ارتُكبت. ولم يصف جرائم إسرائيل، التي أقر بأنها لا تزال تنتهك وقف إطلاق النار، بالإبادة الجماعية.

وشارك في تنظيم المسيرة الحاشدة ائتلاف فلسطين الذي يضم "حملة التضامن مع فلسطين" و"الرابطة الإسلامية في بريطانيا" و"حملة نزع السلاح النووي"، و"تحالف أوقفوا الحرب" و"المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، و"أصدقاء المسجد الأقصى". وشارك في المسيرة ممثلون عن النقابات العمالية والطلابية والجماعات الحقوقية. ورفع ممثلون عن حزب الخضر لافتة كبيرة كتب عليها: "خضر من أجل فلسطين" و"الصهيونية عنصرية".

محتجة: من الواجب أن نبلغ بيرنهام بأننا لن نصمت وسنفعل كل ما بوسعنا لوقف الإبادة

"لن نصمت"

وكلما مرت المسيرة بإحدى المؤسسات المعروفة بعلاقاتها مع إسرائيل، ردد المشاركون شعار "بينما أنتم تتسوقون، تسقط القنابل"، في إشارة إلى مساهمة هذه المؤسسات في دعم إسرائيل مالياً وتنمية الاستيطان غير المشروع في فلسطين. ولما مرت المسيرة بأحد فروع سلسلة "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، ردد المتظاهرون "ماكدونالدز.. العار يلاحقكم". وفي حديث إلى "العربي الجديد"، قالت ديانا نيسلون إنها أتت إلى المسيرة من خارج لندن لأنها ترى أن "من الواجب أن نبلغ بيرنهام بأننا لن نصمت وسنفعل كل ما بوسعنا لوقف الإبادة" وبأنه "يجب أن يتوقف تواطؤ بريطانيا مع الإبادة". وأضافت أنه يجب على الشعب اليهودي أن يدين هذه الإبادة ويسهم في العمل على وقفها.

وفي طريق المسيرة الذي بلغ نحو كيلومترين، نظم نحو 20 من أنصار إسرائيل وقفة على جانب الطريق، ورفعوا لافتة تصف الإبادة في فلسطين بأنها "أكاذيب". وكُتب على لافتة أخرى عبارة تقول: "الإبادة الجماعية هي قتل الجمهورية الإسلامية 50 ألف إيراني وما يزيد في ليلتين". ورغم ضآلة عدد المشاركين في الوقفة، أحاط بها أكثر من 50 رجل شرطة من كل جانب، وفصل رجال الشرطة بينها وبين آلاف المشاركين في مسيرة فلسطين. وفي نهاية المسيرة أمام مكتب رئيس الوزراء، طالب المتحدثون المشاركين بـ "عدم الكف" عن التظاهر والاحتجاج في الشوارع لحين وقف الإبادة الإسرائيلية في فلسطين، وإجبار الحكومة البريطانية على "عدم الاكتفاء بالكلام والوعود"، وعلى "اتخاذ إجراءات فعلية" لتصحيح موقف بريطانيا الخاطئ من إسرائيل.

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ومن المقرر أن يتولى بيرنهام رسمياً رئاسة الوزراء ويشكل حكومته الجديدة يوم الاثنين، وسط حالة من الترقب بين حركة فلسطين وأنصارها في بريطانيا لخطوته التالية تجاه الحرب الإسرائيلية. وكان بيرنهام قد وعد باتخاذ "مزيد من الإجراءات" ضد المستوطنين في الضفة الغربية. واعتذر عن موقف حزب العمال الحاكم، الذي رفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية التي بدأت على الفلسطينيين عقب عملية "طوفان الأقصى

مطالبة بالتحقيق في التواطؤ

" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023. كما أبدى بيرنهام تعاطفه مع الفلسطينيين في غزة.

وفي كلمته، أمام المتظاهرين، طالب السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، رئيس الوزراء المقبل بأن "تجاري أفعالُه أقوالَه". وبينما وصف اعتذار بيرنهام منذ أيام عن موقف حزب العمال بأنه "فقط خطوة إيجابية"، أكد أن أنصار فلسطين "يريدون أفعالاً". وطالبه بوقف تسليح إسرائيل، وبفرض عقوبات عليها، وعلى الشركات التي تدعم الاستيطان غير المشروع في فلسطين وتتاجر معها، ووقف الدعم البريطاني للجيش الإسرائيلي. ودعا زملط رئيس الحكومة المنتظر إلى احترام القانون والمحاكم الدولية وتسليم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي وصفه وجيشه بالإرهابيين، ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعبر زملط عن "ثقته" في أن فلسطين سوف تتحرر "بفضل حركة فلسطين في بريطانيا". وقال إن "لندن أصبحت مركز حركة العدالة لفلسطين".

متظاهر: بيرنهام يعلم الآن أن فلسطين أصبحت قضية داخلية والكثير من البريطانيين يعتبرونها مهمة في تحديد مواقفهم من الحكومة

وفي حديث إلى "العربي الجديد"، قال المتظاهر مارتين أووفورد إنه "ليس لديه أمل كبير في أن بيرنهام سيكون مختلفاً عن (كير) ستارمر" رئيس الوزراء المستقيل. وحذر من "الانخداع بكلام بيرنهام الذي يبدو إيجابياً". وقال أووفورد، الذي قدم من جنوب غربي لندن للمشاركة في المسيرة، إن بيرنهام "يعلم الآن أن فلسطين أصبحت قضية داخلية والكثير من البريطانيين يعتبرونها مهمة في تحديد مواقفهم من الحكومة". وأضاف أنه "ينبغي ألا تفارق أعيننا أفعال بيرنهام لنرى مدى صدقه".

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من ناحيته، طالب النائب البارز جيرمي كوربين رئيس الوزراء المرتقب بالأفعال وليس الأقوال. وحدد كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال، ثلاثة أفعال على بيرنهام أن يتخذها هي:

إنهاء كل أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل فرض عقوبات عليها إجراء تحقيق عام في تواطؤ بريطانيا في جرائم الإبادة في غزة

وقال إن على الزعيم البريطاني أن يفعل هذا "الآن".

بيرنهام "تحت المراقبة"

أما النائبة العمالية ابسانا بيجوم، فعبرت عن اعتقادها بأنه رغم قول بيرنهام إن حزب العمال لم يتصرف، في بداية الحرب على غزة، بشكل صحيح، فإن الحزب لا يزال مخطئاً في سياساته. وتعهدت بـ "مواصلة التظاهر لحين إيقاف الإبادة الجماعية" و"توقف الهجوم على الحق في التظاهر من أجل فلسطين". وقالت "حريتنا لن تكتمل إلا بتحرير فلسطين". وشنت منسقة "تحالف أوقفوا الحرب"، ليندسي جيرمان، هجوماً حاداً على سياسة بريطانيا في زيادة الإنفاق العسكري بينما يعاني البريطانيون من تدني الخدمات الأساسية. وحذرت، في كلمتها، بيرنهام من أن البريطانيين سوف يراقبون تصرفاته. وعبرت عن شكوكها في احتمال أن يغير بيرنهام سياسة أسلافه تجاه إسرائيل. وقالت "لذلك، فإنه ينبغي أن نظل نتظاهر في الشوارع" حتى يحدث هذا.

وفي كلمته، تعهد نائب زعيم حزب الخضر، موثين علي، بمواصلة "رفع الصوت لمحاسبة حكومتنا على التواطؤ مع الإبادة الجماعية في غزة". وفي رسالة إلى بيرنهام، قال علي "نحن نراقبك.. سنحاسبكم"، وتساءل: "إذا لم يكن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، فما هو؟".

العمل المباشر "ليس إرهاباً"

"أيادي الحكومة البريطانية تقطر دماً"، هكذا بدأت السيدة سكينة رجواني، والدة فاطمة زينب رجواني، إحدى ناشطات حركة "بالستاين أكشن"، كلمتها التي حظيت باستقبال هائل من جانب المتظاهرين. وحُكم أخيراً على رجواني، مع ثلاثة آخرين، بالسجن بسبب مشاركتهم في ملاحقة أحد فروع مؤسسة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة العسكرية في بريطانيا. يذكر أن رجواني هي واحدة من مجموعة "فيلتون 25". وسميت المجموعة بهذا الاسم لأنها تضم 25 ناشطاً بريطانياً مؤيداً لفلسطين أعضاء في حركة "بالستاين أكشن". واعتُقل هؤلاء ثم وجهت إليهم اتهامات بتعطيل منشأة صناعية تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" في منطقة فيلتون جنوب غربي إنكلترا في أغسطس/آب 2024.

وقالت سكينة إن ابنتها قضت حتى الآن 10 في المائة من عمرها في السجون فقط لأنها "لجأت إلى العمل الفعال لوقف قتل الأطفال". وأشارت إلى أن السلطات البريطانية "خائفة من أمثال ابنتها لأنها تسعى لوقف الإبادة". وفي حديث إلى "العربي الجديد"، عبرت عن ثقتها في صواب موقف ابنتها، وعن تفاؤلها بأن فاطمة زينب ستنتصر. وشددت على إيمانها بأن "العمل المباشر ليس إرهاباً"، قبل أن تختم: "جماعة فيلتون 25 مصدر فخر لنا".