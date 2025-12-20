مسيرة حاشدة في طنجة رفضاً للتطبيع ولجرائم الإبادة في غزة

- شهدت مدينة طنجة مسيرة حاشدة رفضًا للتطبيع مع إسرائيل وتنديدًا بالإبادة في غزة، تزامنًا مع الذكرى الخامسة للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة. - رفع المحتجون لافتات مناهضة للتطبيع وأحرقوا العلم الإسرائيلي، مؤكدين رفض الشعب المغربي للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. - تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل شهد جمودًا بسبب الحرب على غزة وضغط القوى المناهضة للتطبيع، مع تزايد مظاهر التضامن مع الفلسطينيين في المغرب.

خرج آلاف المغاربة، مساء السبت، في مسيرة شعبية بمدينة طنجة شمالي البلاد، رفضا لمواصلة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وبحضور عدد من الوجوه الحقوقية واليسارية والإسلامية، ردد المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية) تحت شعار "الشعب المغربي مع المقاومة.. وضد التطبيع.. دفاعا عن الوطن.. ونصرة لفلسطين"، هتافات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لإعلان توقيع الاتفاق الثلاثي الذي تم بموجبه استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأخرى تحيي غزة والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.

ومن بين الهتافات التي رددها المشاركون في المسيرة التي استمرت لنحو 3 ساعات: "الشعب يريد إسقاط التطبيع" و"قولوها بالصوت العالي ليسقط يسقط التطبيع" و"طنجة وغزة واحد.. شعب واحد" و"من طنجة تحية إلى غزة الأبية" و"على غزة ما تخلينا على الأقصى ما تخلينا" و"غزة ماشي (ليست) للبيع".

كذلك رفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "طنجة مع المقاومة والطوفان من أجل إسقاط التطبيع" و"قال الشهيد القائد إسماعيل: لن نعترف بإسرائيل" و"أميركا هي الإرهاب والإرهاب هو أميركا" و"الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني من أجل إسقاط التطبيع ووقف العدوان" و"مغاربة ضد التطبيع.. الشعب يريد طرد ممثل الكيان الصهيوني" و"قاطع.. قد تنتهي الحرب ولكن الاحتلال لا زال موجودا وأما المقاطعة حرب لا هدنة فيها".

وبينما أحرق المشاركون، في ختام المسيرة الشعبية، العلم الإسرائيلي، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (من مكونات مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين) أحمد ويحمان، لـ"العربي الجديد"، إن المسيرة الشعبية التي احتضنتها مدينة طنجة مساء اليوم، بدعوة من مجموعة العمل الوطنية، تأتي في سياق وطني وشعبي متصاعد يرفض الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويجدد تمسّك المغاربة بمكانة فلسطين كقضية وطنية وكقضية مركزية للأمة.

وأوضح ويحمان أن المرصد أصدر نداء صريحا للمشاركة الواسعة والمسؤولة في هذه المسيرة، باعتبارها "صرخة ضمير جماعية في وجه الصمت الدولي والتواطؤ الرسمي، ورسالة واضحة مفادها أن الشعب المغربي لا يمكن أن يكون شريكا، لا بالفعل ولا بالصمت، في جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين في غزة، من أطفال ونساء وشيوخ". وأضاف: "نستحضر أن طنجة، بما تمثله من موقع رمزي واستراتيجي، عبّرت مرارا عن موقفها الرافض للسماح لسفن الأسلحة الصهيونية بالرسو في الموانئ المغربية، لما يشكله ذلك من تواطؤ خطير مع آلة القتل، في وقت ترفض فيه موانئ أوروبية استقبال هذه السفن، احتراما للقانون الدولي وللحد الأدنى من القيم الإنسانية".

وأكد ويحمان أن الخروج الشعبي المكثف إلى الشارع هو تعبير حضاري وسلمي عن رفض التطبيع مع الإبادة، وتجديد للعهد بأن المغرب كان وسيظل في صف فلسطين، وفي صف المقاومة والكرامة والعدالة الإنسانية وضد الإرهاب والاحتلال والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل. ورسم هذا الإعلان مرحلة جديدة واستثنائية في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي كانت قد قُطعت عام 2000، إثر الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وجرى الإعلان عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في سياق إقليمي، شهد إقامة عدد من البلدان العربية، من بينها الإمارات، والبحرين، والسودان، اتفاقيات لـ"تطبيع" العلاقات، ضمن خطة طرحها ترامب لتوسيع قاعدة الدول العربية الموقعة على "اتفاقيات سلام" مع إسرائيل. وبخلاف المحطات الأخرى، جاء الاتفاق مع الرباط ثلاثيا، إذ ضم بالإضافة إلى المغرب، إسرائيل والولايات المتحدة، ونص على تبادل الالتزامات بين الأطراف، وعلى رأسها اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، واعتباره "الأساس الوحيد لحلّ عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء". في الوقت نفسه، تضمن الاتفاق "الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية" بين المغرب وإسرائيل، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

وبقدر ما كان تطبيع المغرب مع إسرائيل، عبر التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كثير من المجالات والزيارات المتوالية لمسؤولي البلدين خلال السنوات الثلاث الأولى، دليلا على تقارب ملحوظ في العلاقات بين الرباط وتل أبيب، إلا أن تداعيات الحرب على غزة، وضغط فعاليات مدنية مناهضة وقوى سياسية من أجل إلغاء التطبيع وإسقاطه، كان لها أثر على مساره، إذ أدخلته مرحلة جمود على أكثر من مستوى، حيث تم تعليق الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، ووقف العديد من المشاريع الثنائية خلال السنتين الماضيتين.

ومنذ اليوم الأول لمعركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شهد المغرب العديد من مظاهر التضامن والتأييد للشعب الفلسطيني، من خلال وقفات ومسيرات نظمت على نحوٍ شبه يومي في مختلف أنحاء البلاد، كان عنوانها الرئيس دعم الفلسطينيين والمقاومة ومساندتهم ورفض التطبيع.