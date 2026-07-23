- شهدت تعز مسيرة حاشدة تطالب بإنهاء حصار الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة، مع تأييد قرارات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، ورفع الأعلام اليمنية ولافتات تؤكد التمسك بالنظام الجمهوري ورفض الانقلاب. - أكد بيان المسيرة استمرار معاناة تعز رغم الجهود لتخفيف القيود، ودعا لتوحيد القوى المناهضة للحوثيين وتعزيز التماسك السياسي والاجتماعي، مع التركيز على استئناف تصدير النفط لتحسين الإيرادات العامة. - دعا البيان المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة ضد الحوثيين، والعمل على الحد من تمويلهم وتسليحهم، لدفع جهود السلام وإنهاء الصراع.

شهدت مدينة تعز اليمنية مسيرة جماهيرية حاشدة، اليوم الخميس، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بإنهاء الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثيين على المدينة، والإسراع في استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، مع إعلان تأييدهم قرارات وتوجهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي. ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية ولافتات تؤكد التمسك بالنظام الجمهوري ورفض الانقلاب، داعين إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين على المناطق الخاضعة لها. كما ردد المشاركون شعارات تطالب بفك الحصار المفروض على تعز وفتح الطرق الرئيسية المغلقة منذ سنوات.

وقال بيان صادر عن المسيرة إن محافظة تعز، التي تعيش حصاراً متواصلاً منذ نحو عقد، تمثل "الشاهد الأبرز" على تداعيات الحرب والانتهاكات المرتبطة بإغلاق الطرق واستهداف المدنيين، مؤكداً أن معاناة سكان المدينة لا تزال مستمرة رغم الجهود والمبادرات المطروحة لتخفيف القيود المفروضة على حركة التنقل. وأعلن المشاركون تأييدهم الإجراءات التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، بما في ذلك التوجه نحو استئناف تصدير النفط، باعتباره مورداً رئيسياً يمكن أن يساهم في تعزيز الإيرادات العامة وتمكين الدولة من الإيفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات العامة.

كما شدد البيان على أهمية توحيد القوى المناهضة للحوثيين، والالتفاف حول مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، معتبراً أن استكمال معركة استعادة الدولة يمثل أولوية وطنية في المرحلة الحالية. كذلك دعا إلى تعزيز التماسك بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية. وشهدت الفعالية مشاركة مسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة تعز، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية وممثلين عن أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه جماعة الحوثيين، والعمل على الحد من مصادر تمويلها وتسليحها، بما يساهم في دفع جهود السلام وإنهاء الصراع. وتأتي المسيرة في ظل تصاعد الخطاب الرسمي الداعي إلى استعادة الموارد السيادية للدولة واستئناف تصدير النفط، بالتوازي مع مطالب متزايدة في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية ومعالجة تداعيات الحرب المستمرة.

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وتعد تعز من أكثر المحافظات تضرراً من الحرب الدائرة منذ أكثر من عقد، إذ تخضع أجزاء واسعة منها لحصار تفرضه جماعة الحوثيين منذ سنوات، ما تسبب في صعوبات كبيرة أمام حركة السكان والبضائع ورفع تكلفة النقل والتنقل. ورغم فتح بعض المنافذ والطرق الفرعية خلال السنوات الأخيرة، لا تزال مطالب السكان والقوى السياسية تتركز على فتح الطرق الرئيسية وإنهاء القيود المفروضة على المدينة بشكل كامل.