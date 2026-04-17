مسيرات للحوثيين في صنعاء دعماً لفلسطين ولبنان

تعز

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
17 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 18:09 (توقيت القدس)
مسيرة في ميدان السبعين دعماً لفلسطين، صنعاء، 6 فبراير 2026 (لقطة شاشة)
- احتشد الآلاف من أنصار الحوثيين في صنعاء تلبية لدعوة زعيم الجماعة، رافعين أعلام إيران وفلسطين وحزب الله، ومرددين شعارات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدين دعمهم لمحور المقاومة.
- أكد بيان المسيرات ثبات موقف الجماعة في حمل راية الجهاد وعدم التخلي عن المقدسات، مع الالتزام بدعم فلسطين ولبنان ورفض مشاريع تغيير الشرق الأوسط ومخطط إسرائيل الكبرى.
- بارك البيان بطولات حزب الله في جنوب لبنان، مؤكداً استعداد الجماعة لكل الخيارات، وداعياً شعوب المنطقة لمواجهة الهجمات التي تستهدف الوعي الجمعي.

احتشد الآلاف من أنصار جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الجمعة، في ميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء، تلبية لدعوة أطلقها زعيم الجماعة، بالتزامن مع فعاليات مماثلة في عدد من الساحات الرئيسية بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، تحت شعار "ساحاتنا واحدة.. مع فلسطين ضد الطغيان ولن نترك لبنان". ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية والفلسطينية وأعلام حزب الله، إلى جانب صور قيادات إيرانية وقيادات في حزب الله والمقاومة الفلسطينية، كما رددوا شعارات مناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل، ومشددة على موقف الجماعة بالوقوف في صف ما تصفه بـ"محور المقاومة" في مواجهة واشنطن وتل أبيب.

وأفاد بيان صادر عن المسيرات بأن المشاركين أكدوا ثبات موقفهم في "حمل راية الجهاد"، مشددين على عدم التخلي عن المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى. كما عبّر البيان عن التزام الجماعة بما وصفته بـ"معادلة وحدة الساحات"، مؤكداً الاستمرار في دعم فلسطين ولبنان وسائر جبهات "المقاومة". وأضاف البيان أنه يرفض ما وصفه بـ"مشاريع تغيير الشرق الأوسط" و"مخطط إسرائيل الكبرى"، مع تأكيد الاستعداد للجولات القادمة من الصراع. 
وبارك البيان ما اعتبره "بطولات حزب الله" في جنوب لبنان، خصوصاً في بلدة بنت جبيل، معتبراً أنها "كسرت شوكة العدو الإسرائيلي". وأكد البيان أن الجماعة وقواتها "على أتم الاستعداد خلف قائد الثورة لكل الخيارات والتطورات المحتملة"، داعياً شعوب المنطقة إلى رفع مستوى الوعي ومواجهة ما وصفه بـ"الهجمات التي تستهدف الوعي الجمعي"، ومحذراً من محاولات التضليل والتفكيك.

وتواصل جماعة الحوثي تنظيم مسيرات أسبوعية في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، للتعبير عن دعمها للفصائل الفلسطينية و"محور المقاومة". وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الجبهة اليمنية حالة من الهدوء الحذر، بعدما توقفت العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعة ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ مطلع الشهر الجاري.

