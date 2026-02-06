مسيرات جماهيرية للحوثيين في صنعاء دعماً لفلسطين

- شهدت صنعاء مسيرة حاشدة ومسيرات متزامنة في مناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين، استجابة لدعوة عبد الملك الحوثي لدعم فلسطين، مع شعارات تؤكد الجهوزية لمواجهة إسرائيل. - بيان المسيرات وجه رسائل سياسية للداخل والخارج، مشدداً على الجهوزية للصراع مع إسرائيل، وداعياً شعوب المنطقة لمواجهة التهديدات، مع تضامن مع إيران و"حزب الله". - منذ حرب غزة في أكتوبر 2023، شنت الحوثيين هجمات ضد أهداف إسرائيلية، مما أدى لردود فعل عسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا، مع سعي الجماعة لتثبيت موقعها كمؤيد للمقاومة الفلسطينية.

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة في ميدان السبعين، إضافة إلى مسيرات متزامنة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، استجابة لدعوة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للخروج في "مليونية نصرة الشعب الفلسطيني".

ورفع المشاركون شعارات تؤكد، وفق بيان اللجان التنظيمية، "الثبات والجهوزية للجولة القادمة من المواجهة مع إسرائيل". وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة إن ميدان السبعين في صنعاء شهد "توافداً جماهيرياً كبيراً" في الفعالية المركزية، فيما خرجت مسيرات مماثلة في صعدة، مركز الجماعة، وفي محافظة الحديدة غربي البلاد تحت الشعار نفسه.

وأصدرت الجماعة بياناً باسم المسيرات الجماهيرية، حمل رسائل سياسية موجهة إلى الداخل والخارج، جاء أبرزها تأكيد "الموقف الثابت والمبدئي في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه".

وشدد البيان على "الجهوزية التامة للجولة القادمة من الصراع والمواجهة مع العدو الإسرائيلي وأعوانه"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي نفذتها الجماعة خلال الأشهر الماضية، واستهدفت، بحسب بياناتها، سفناً مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتضمن الخطاب رسائل تضامنية مع إيران و"حزب الله" في لبنان داعياً شعوب المنطقة إلى "الوعي بمشاريع الأعداء الإجرامية والتحرك لمواجهة التهديدات".

بيان مليونية (تلبيةً ونصرةً للشعب الفلسطيني.. ثابتون وجاهزون للجولة القادمة) بـ #ميدان_السبعين في صنعاء#لستم_وحدكم pic.twitter.com/6gdv3Xc2pJ — عبد السلام محمد 🇾🇪 (@abdalslamflyth) February 6, 2026

واستحضر البيان الصادر عن ساحات التظاهرات قضية فضيحة "جيفري إبستين"، ووصفها بأنها "فضيحة عالمية تكشف حقيقة القادة الأميركيين والغربيين"، في لغة تنسجم مع خطاب قيادة الجماعة خلال الأسابيع الماضية الذي يربط بين مواقف واشنطن من حرب غزة وأحداث تتعلق بالطبقة السياسية الغربية.

وجاءت هذه الفعاليات بعد أقل من 24 ساعة على دعوة مباشرة أطلقها الحوثي في بيان مطوّل أمس الخميس، دعا فيه اليمنيين إلى "الخروج المليوني الواسع" استجابة لطلب "المجاهدين في فلسطين"، ومساندةً للشعب الفلسطيني الذي "يعاني من الاعتداءات الصهيونية اليومية"، على حد وصفه.

واعتبر الحوثي في بيانه أن الخروج الشعبي يمثل "رسالة ثبات واستعداد للجولة القادمة من المواجهة مع العدو الإسرائيلي". وربط بين التعبئة الجماهيرية في اليمن و"مخططات أميركية وصهيونية تستهدف المنطقة برمتها تحت عنوان إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط".

كما تضمن البيان إشارات عقائدية وأخرى سياسية، بينها الدعوة إلى "الوعي بمخاطر التفريط والتخاذل"، واعتبار الصمت العربي والإسلامي "ذنباً عظيماً"، فيما جدد تضامنه مع إيران ولبنان "في مواجهة الطغيان الأميركي والإسرائيلي".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت جماعة الحوثيين سلسلة من الهجمات البحرية والجوية ضد أهداف مرتبطة بإسرائيل، مستهدفة سفناً قالت إنها "تمس المصالح الإسرائيلية" في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن. ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة وبريطانيا إلى شن ضربات جوية متكررة ضد مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة خلال العامين 2024 و2025، في محاولة لوقف عمليات الجماعة.

وبحسب مراقبين، تسعى جماعة الحوثيين، عبر الفعاليات الجماهيرية، إلى تثبيت موقعها ضمن محور داعم للمقاومة الفلسطينية، وإظهار حضور شعبي واسع في لحظة إقليمية شديدة التوتر، فيما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت "الجولة القادمة" التي تتحدث عنها الجماعة ستشهد تصعيداً جديداً في البحر الأحمر، أو في مسار آخر من مسارات المواجهة المفتوحة منذ أكثر من عامين.