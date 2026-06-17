- تعرضت سفينة لإطلاق نار من قبل مسلحين على متن زورقين صغيرين قبالة سواحل عدن، دون وقوع إصابات، حيث اقترب الزورقان حتى مسافة أربعة أمتار من السفينة. - رد فريق الأمن على متن السفينة على مصدر النيران، مما أدى إلى انسحاب الزورقين لمسافة تزيد على أربعة أميال بحرية، وأكدت الهيئة سلامة جميع أفراد الطاقم. - السلطات تحقق في الحادثة وتنصح السفن العابرة بتوخي الحذر، وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من هجوم مشابه دون إعلان أي جهة مسؤوليتها.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الأربعاء، تعرض سفينة لإطلاق نار من قبل مسلحين على متن زورقين صغيرين قبالة سواحل عدن، جنوبي اليمن، دون وقوع إصابات.

وذكرت الهيئة في بيان أن الهجوم وقع على بعد 105 أميال بحرية شمال شرقي عدن اليمنية، حيث اقترب زورقان على متنهما عدد غير معروف من المسلحين من السفينة حتى مسافة أربعة أمتار، ثم أطلقوا عليها النار.

وأشارت الهيئة إلى أن فريق الأمن على متن السفينة رد على مصدر النيران، ما أدى إلى انسحاب الزورقين وابتعادهما إلى مسافة تزيد على أربعة أميال بحرية من السفينة.

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وأفادت الهيئة بأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبينت أن السلطات تحقق في الحادثة، ناصحة السفن العابرة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن، دون وقوع ضحايا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثتين.



(أسوشييتد برس)