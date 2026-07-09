مسلحون يعدمون 21 عنصراً من الأمن في باكستان

- شهد إقليم بلوشستان في باكستان موجة عنف جديدة، حيث أُعدم 21 من رجال الأمن بعد اختطافهم، وأكد الجيش مقتل أكثر من 40 عنصرًا أمنيًا خلال أربعة أيام من الهجمات المسلحة. - تبنى جيش تحرير بلوشستان هجومًا انتحاريًا على منزل زعيم قبلي، بينما قُتل سبعة جنود في هجوم على رتل عسكري، مما زاد من التوترات الأمنية في المنطقة. - أكد الجيش الباكستاني عزمه على مواجهة المسلحين، مشيرًا إلى أن أفغانستان توفر بيئة آمنة لهم، مع خطط لإخراج الأفغان غير الشرعيين من البلاد.

شهد إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، خلال الساعات الـ24 الماضية، موجةً جديدةً من أعمال العنف، أبرزها العثور على جثامين 21 من رجال الأمن أُعدموا رميًا بالرصاص بعد اختطافهم على يد مسلحين. وكان الناطق باسم الجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف، قد أكد في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن أكثر من 40 من رجال الأمن قُتلوا، خلال أربعة أيام، في أعمال عنف بإقليم بلوشستان.

ولم تُعلّق الحكومة الباكستانية حتى الآن على مقتل وإعدام 21 من عناصر الأمن، غير أن هناك غضبًا شديدًا في الأوساط السياسية والأمنية، وقد نشرت الحكومة المحلية في بلوشستان تسجيلات مصورة لنقل الجثامين، دون التعليق عليها.

وكان "العربي الجديد" قد نشر خبر اختطاف أكثر من 20 من عناصر الشرطة في هجوم لمسلحين على مركز أمني في منطقة زيارت بإقليم بلوشستان، يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مقتل تسعة آخرين، بينهم ضابطان. وفي الأثناء، وقع هجوم انتحاري على منزل زعيم قبلي يُدعى شفيق منغل قرب مدينة كويته، مركز إقليم بلوشستان، وكان يشهد اجتماعًا قبليًا، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد. من جانبه، تبنى جيش تحرير بلوشستان المسؤولية عن الهجوم، مؤكدًا أن الرجل كان مسؤول تجنيد لتنظيم داعش - فرع خراسان - في باكستان.

أخبار باكستان تعلن فقدان الاتصال بطائرة شحن قبالة سواحل كراتشي

كذلك، أعلن الجيش الباكستاني مقتل سبعة جنود في هجوم مسلح استهدف رتلًا للجيش في منطقة لسبيلة، جنوب بلوشستان. وقال مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان، إن رتلًا للجيش تعرض لتفجير ناجم عن عبوة ناسفة، أعقبه هجوم بأسلحة ثقيلة وخفيفة من مسلحين، ما أدى إلى مقتل سبعة جنود.

وكان الناطق باسم الجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف، قد أكد، خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، أن 40 من عناصر الأمن قُتلوا خلال الأيام الأربعة الماضية في هجمات شنها مسلحون في إقليم بلوشستان. وأكد شريف أن الجيش الباكستاني لن يرحم أحدًا يعبث بأمن باكستان، وسوف يستهدفهم أينما كانوا، داخل باكستان أو خارجها، مؤكدًا أن أفغانستان توفر بيئةً آمنةً للمسلحين من أجل التدريب والتجهيز والتخطيط.

كما أشار شريف إلى أن من ضمن الخطط الأمنية إخراج جميع الأفغان، بلا استثناء، من باكستان، وقال: "سنُخرج جميع الأفغان الذين يعيشون في باكستان بطريقة غير شرعية، ونرميهم خارج البلاد". هذا، وقد زار رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، مدينة كويته، مركز إقليم بلوشستان، ليترأس اجتماعًا أمنيًا هناك، ويتشاور مع القادة السياسيين بشأن الوضع الأمني في بلوشستان.