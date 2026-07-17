مسلحون يسيطرون على سفينة في خليج عدن جنوبي اليمن

- مسلحون سيطروا على ناقلة منتجات كيميائية في خليج عدن، بعد بلاغ بريطاني عن واقعة قرب المكلا، ويُرجح أن تكون عملية قرصنة متجهة إلى بوصاصو في الصومال. - هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حذرت من تزايد الأنشطة المشبوهة في خليج عدن والبحر العربي، مشيرة إلى قوارب مسلحة تقترب من السفن التجارية. - دعت الهيئة السفن لتوخي الحذر واتباع إجراءات الأمن والسلامة البحرية، مع استمرار التحقيقات العسكرية في التهديدات المتزايدة للملاحة الدولية قرب السواحل اليمنية.

أفادت مصادر أمنية بحرية، اليوم الجمعة، بأن مسلحين صعدوا على متن ناقلة منتجات كيميائية في خليج عدن قبالة سواحل جنوب اليمن، وذلك بعد وقت قصير من إعلان هيئة بحرية بريطانية تلقيها بلاغاً عن واقعة على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة المكلا.

ورجحت وكالة رويترز أن يكون الهجوم عبارة عن عملية قرصنة، ونقلت عن مصادر قولها إن المسلحين تمكّنوا من السيطرة على الناقلة التي أشارت إلى أن وجهتها هي بوصاصو في الصومال، وفق بيانات تتبع السفن. ولم تعرف بعد الجهة التي تقف خلف الهجوم. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن أفراداً غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة في أثناء عبورها شرقاً في خليج عدن، على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوبي ميناء المكلا اليمني.

وفي مايو/ أيار الماضي، حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) من تزايد الأنشطة البحرية المشبوهة في محيط خليج عدن والبحر العربي، بعد تلقيها بلاغات متعددة عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن تجارية ورصد قوارب تحمل أسلحة وسلالم في المنطقة.

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ودعت الهيئة البريطانية السفن العابرة في المنطقة إلى "توخي الحذر واتباع إجراءات الأمن والسلامة البحرية المعروفة بـ(BMP MS)، مع الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مريبة للسلطات المختصة"، مؤكدة أن الجهات العسكرية تواصل التحقيق في الوقائع والتقارير الواردة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الأمنية في الممرات البحرية الحيوية الممتدة من خليج عدن إلى البحر العربي، وسط مخاوف متزايدة من تهديدات تستهدف حركة الملاحة الدولية قرب السواحل اليمنية التي شهدت خلال الأشهر الماضية حوادث متكررة مرتبطة بأمن السفن التجارية.

(رويترز، العربي الجديد)