مسلحون يختطفون 25 شخصاً جنوب غربي باكستان

- اختطف مسلحون 25 شخصًا من حافلة في كمين بين إقليمي السند وبلوشستان، حيث أطلقت قوات الأمن اشتباكات عنيفة مع الخاطفين، مما أدى إلى تحرير 10 مختطفين بينما اقتيد الباقون إلى منطقة جبلية وعرة. - في شمال غرب باكستان، أسفرت غارة بطائرة بدون طيار على منزل في مدينة بنو عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرين، وسط غموض حول الجهة المنفذة. - تعرضت مدينة بنجكور لهجوم من جيش تحرير بلوشستان، حيث سيطر المسلحون على المدينة لساعات، ونهبوا البنوك ودمروا مراكز الأمن.

اختطف مسلحون، اليوم الثلاثاء، 25 شخصاً في كمين نصبوه لحافلة ركاب مدنية وهي في طريقها من إقليم السند في جنوب باكستان إلى إقليم بلوشستان في الجنوب الغربي. وقالت الحكومة المحلية في إقليم بلوشستان، في بيان، إن المسلحين أطلقوا النار على حافلة تقل عامة المواطنين في منطقة دهركي الواقعة بين السند وبلوشستان، قبل اختطاف 25 من المسافرين على متنها، بعد أن أصيب بعضهم بجروح.

وذكر البيان أن قوات الأمن القريبة من المنطقة وصلت إلى مكان الحادث، ودارت اشتباكات عنيفة بينها وبين الخاطفين، مضيفا أن قوات الأمن تمكنت من إطلاق سراح عشرة مختطفين بينما اقتيد الباقون إلى منطقة جبلية وعرة، مما صعّب مواصلة العملية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن الانفصاليين البلوش هم من ينفذون في العادة عمليات خطف وقتل العمال والموظفين في الحكومة المنتمين إلى إقليم البنجاب وأحيانا إلى السند. كما أن المنطقة التي وقع الحادث فيها مشهورة بوجود عصابات تختطف الناس من أجل الحصول على الإتاوات. وتركز هذه العصابات على خطف أشخاص يمكن لذويهم دفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم.

وفي شمال غرب البلاد قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجراح جراء غارة بطائرة بدون طيار على منزل سكني في مدينة بنو المجاورة لشمال وزيرستان القبلية. ووفق مصادر قبلية، فإن جميع القتلى والجرحى من المدنيين. ولم يعرف بعد إن كانت الغارة نفذت من قبل الجيش أو من قبل المسلحين، لأن الطرفين يستخدمان طائرات بلا طيار بكثافة.

وكان الجيش الباكستاني أعلن قبل يومين شن عملية عسكرية ضد مسلحي طالبان الباكستانية، في بعض أحياء منطقة بنو. وأفاد الجيش أمس الاثنين بمقتل جندي وأربعة مسلحين بينهم قائد ميداني في طالبان الباكستانية. وتأتي هذه التطورات بعد هجوم على ثكنة عسكرية للجيش في مقاطعة كرم القبلية، بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الجيش وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.

كما تعرضت مدينة بنجكور بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، لهجوم مسلح أمس الاثنين شارك فيه حوالي 100 مسلح من جيش تحرير بلوشستان. وسيطر المسلحون على المدينة لساعات طويلة، حيث تمكنوا من نهب كل البنوك وتدمير مراكز الأمن وحرقها. وقد شاركت مروحيات قتالية في عملية استعادة المدينة من قبل الأمن، بينما التزمت الحكومة الصمت حول الحادثة حتى الآن.