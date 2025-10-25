مسلحون في باكستان يختطفون 18 موظفاً من شركة إنشاءات

- تعرضت شركة إنشاءات في بلوشستان لهجوم مسلح أدى لاختطاف 18 موظفاً، حيث اقتحم المسلحون معسكر الشركة وأحرقوا المعدات، بينما أفرجوا عن اثنين من المختطفين بعد التحقق من هويتهما. - شنت طالبان الباكستانية هجمات في خيبربختونخوا، أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الأمن بينهم ضابط كبير، في اشتباكات عنيفة مع المسلحين. - في منطقة تانك، نفذ الجيش الباكستاني عملية مسلحة أسفرت عن مقتل ثمانية مسلحين، بينما تعرضت مدرسة ثانوية لهجوم أدى لتدميرها بالكامل.

تعرض مقر شركة إنشاءات كانت تعمل على بناء الشوارع الرئيسية في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، لهجوم تمكن خلاله المسلحون من اختطاف 18 موظفاً في الشركة، في حين بينما شنت طالبان الباكستانية عدداً من الهجمات أبرزها هجومين على قوات الأمن في إقليم خيبربختونخوا شمال غربي باكستان، أسفر أحدهما عن مقتل أربعة من عناصر الأمن بما في ذلك ضابط كبير.

وقالت الحكومة المحلية في إقليم بلوشستان مساء يوم الجمعة، إن عشرات المسلحين نفذوا هجوما على معسكر في الشركة بعد إطلاق النار عليه بشكل مكثف. وجاء في بيان للحكومة، أن المسلحين تمكنوا من الدخول إلى معسكر للشرطة في منطقة خضدار، كما قاموا باختطاف كل الموظفين داخل الشركة وعددهم 20، قبل أن يضرموا النيران في المعسكر ويحرقوا كل معداتها والحافلات والسيارة الموجودة فيها.

واقتاد المسلحون الموظفين في الشركة إلى مكان مجهول، قبل أن يفرجوا عن اثنين منهم كانا من إقليم بلوشستان، بعد فحص هوايتهم. في حين اختطفوا باقي الموظفين الذي يرجع معظمهم إلى إقليم السند والبنجاب. وقالت شرطة الإقليم، إن تعزيزات جديدة قد وصلت إلى المنطقة وشنت عملية مسلحة للبحث عن المخطوفين، وأن العملية ما تزال متواصلة.

في غضون ذلك، قتل أربعة من عناصر الأمن على الأقل بينهم ضابط كبير مسؤول أمن في منطقة ديره إسماعيل في هجومين لمسلحين استهدفا قوات الشرطة يوم الجمعة في مدينة ديره إسماعيل خان شمال غربي باكستان. وقال مسؤول إقليم خيبربختونخوا عباس مجيد، خلال مؤتمر صحافي في مدينة بشاور، إن "المسلحين شنوا هجوماً على مركز أمني في منطقة هنجو، وكان ضابط في الشرطة ومسؤول أمن المنطقة العميد أسد زبير كان في طريقه إلى موقع الهجوم، لكن المسلحين نصبوا كميناً لهم ودار اشتباك عنيف بين رجال الأمن والمسلحين، ما أدى إلى مقتل أربعة من عناصر الأمن بينهم العميد وثلاثة من رفاقه، كما قتل اثنان من المهاجمين".

في سياق متصل، تعرض حاجز أمني لهجوم مسلح من قبل عشرات المسلحين في مقاطعة خيبر القبلية، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، في وقت لا تزال فيه المواجهات مستمرة دون معرفة الخسائر. كذلك فجّر مسلحون مجهولون مدرسة ثانوية للفتيات في منطقة تانك إلى الشمال الغربي، ما أدى إلى تدمير مبنى المدرسة وإحراق ما بداخلها.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الباكستاني أن عملية مسلحة لعناصره أدت إلى مقتل ثمانية مسلحين في منطقة تانك نفسها. وقال مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان، إن قوات الجيش نفذت عملية مسلحة على منزل كان بداخله مسلحين، وتمكنت من قتل ثمانية منهم.