مسقط تسلّم سفير إيران مذكرة احتجاج عقب اعتداءات

- استدعت سلطنة عُمان السفير الإيراني احتجاجًا على اعتداءات بطائرات مسيّرة على محافظتي مسندم والوسطى، مؤكدة على احترام السيادة وحسن الجوار. - أنقذ مركز الأمن البحري العُماني 23 فردًا من طاقم سفينة قبرصية قبالة سواحل مسندم بعد حادث، مع استمرار البحث عن فرد مفقود. - دعت السفارة الأميركية مواطنيها في الدقم ومسندم للبقاء آمنين وفرضت قيود سفر، وسط توترات بين واشنطن وطهران وإغلاق إيران لمضيق هرمز.

استدعت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، السفير الإيراني موسى فرهنك وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تعرّض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاعتداءات بطائرات مسيّرة، داعية إلى "ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم".

قام سعادة الشيخ خالد بن هاشل المصلحي @muslahi وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، باستدعاء سعادة موسى فرهنك، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرّض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيّرة.… — وزارة الخارجية (@FMofOman) July 12, 2026

وكانت وكالة الأنباء العمانية نقلت عن مصدر أمني، اليوم الأحد، أن مواقع في محافظة مسندم تعرضت لاستهداف بواسطة طائرات مُسيّرة. وقالت الوكالة إن "سلطنة عُمان أكدت إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظاً على سلامة البلاد والقاطنين فيها".

إلى ذلك، أفاد مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان، اليوم الأحد، بإنقاذ 23 من أفراد طاقم سفينة تجارية ترفع علم قبرص قبالة سواحل محافظة مسندم. وقال المركز في بيان صحافي إن الجهات المختصة استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عن السفينة التجارية (GFS GALAXY) التي ترفع علم جمهورية قبرص، إثر تعرضها لحادث على بعد 4.4 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم. وأشار المركز إلى إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن الفرق المختصة تواصل عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم الذي ما يزال في عداد المفقودين.

إنقاذ طاقم سفينة تجارية قبالة سواحل محافظة مسندم. pic.twitter.com/XBk981ErrE — مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) July 12, 2026

من جهتها، دعت السفارة الأميركية في مسقط مواطنيها الموجودين في مدينة الدقم ومحافظة مسندم إلى البقاء في أماكن آمنة، على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة. وأوصت السفارة، في تحديث لإرشاداتها الأمنية، الأميركيين في المنطقتَين بالبقاء، قدر الإمكان، في منازلهم أو فنادقهم أو مبانٍ آمنة أخرى، والابتعاد عن النوافذ، كما فرضت قيوداً على سفر موظفي الحكومة الأميركية إلى الدقم ومسندم، داعية المواطنين الأميركيين إلى تجنب السفر إليهما.

وكان إيران شنّت، فجر اليوم الأحد، هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت دولاً في المنطقة، بالتزامن مع جولة جديدة من الضربات الأميركية على مواقع إيرانية، في أحدث تصعيد بين واشنطن وطهران. وجاءت الاعتداءات بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الأحد، أن قواتها نفذت الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران هذا الأسبوع، والتي شملت 140 هدفاً، في أعقاب هجوم شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة الحاويات "GFS Galaxy"، التي ترفع علم قبرص، أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن أحد أفراد طاقم السفينة المدنيين فُقد، فيما أصبحت السفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب اندلاع حريق على متنها وتعرض غرفة المحركات لأضرار جسيمة.

وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت فجر، اليوم الأحد، "إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأميركي في المنطقة"، مؤكدة أنه "لن يُسمح لأي سفينة بالمرور". وقالت، في بيان، إن القرار جاء عقب "محاولة سفينة الإبحار عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أنها تعرضت لإطلاق نار تحذيري وأُجبرت على التوقف. وحذّرت بحرية الحرس الثوري من أنه "إذا استخدم العدو هذه الواقعة ذريعة وارتكب أي خطأ، فسوف يواجه رداً شديداً".