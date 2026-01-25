مسعد بولس يلتقي صدام حفتر في بنغازي

التقى المستشار الرفيع للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، اليوم الأحد، نائب ما يُعرف بـ"قائد القيادة العامة للجيش الوطني" صدام حفتر في بنغازي قادماً من طرابلس، التي التقى فيها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على هامش مشاركته في قمة الطاقة والاقتصاد التي نظمتها الحكومة. وأفاد مكتب حفتر الإعلامي بأن لقاء بولس وصدام حفتر ناقش "مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين"، بالإضافة إلى "دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الدائم".

ويزور بولس ليبيا برفقة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا كايل ليستن، للمشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد، التي حضرها أيضاً وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار. وعقد بولس لقاء مع الدبيبة تناول فرص توسيع التعاون في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وخاصة قطاع الطاقة، بالإضافة إلى "التقدم المحرز في اتفاق البرنامج التنموي الموحد الموقع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، باعتباره خطوة مهمة نحو توحيد مسار الصرف في باب التنمية وتعزيز الانضباط المالي".

وأعرب الدبيبة عن تقديره دعم الولايات المتحدة، مشيداً بـ"التعاون والتنسيق القائم بين القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) ووزارة الدفاع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ورفع كفاءة التنسيق الأمني ودعم مسار بناء المؤسسات العسكرية وفق إطار الدولة". كما التقى بولس وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية اللواء عبد السلام الزوبي، وناقش معه "سبل تعزيز التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات"، وكذلك دور أفريكوم في "تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ويسهم في بناء المؤسسات العسكرية" الليبية.

Thank you to Prime Minister Dabaiba for hosting us in Tripoli. We had a good discussion focused on strengthening economic cooperation and U.S. support for Libyan-led efforts toward unification. Stability and unity remain essential to attracting U.S. investment to drive prosperity… pic.twitter.com/tCEuEL6r8j — U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) January 25, 2026

وفي السياق نفسه، التقى بولس مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة، وبحث معه "مسارات تطوير العلاقات الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري"، بالإضافة لـ"دعم جهود الاستقرار وبناء المؤسسات، وتطوير برامج التنسيق المشترك لتعزيز كفاءة العمل الأمني والشراكات في مجالات التدريب وبناء القدرات".

وشارك بولس كذلك في مراسم توقيع الحكومة عدداً من الاتفاقات الاقتصادية في قطاع الطاقة، شملت شركات أميركية كبرى لتطوير الحقول النفطية الليبية، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز مع المؤسسة الوطنية للنفط، بمجموع استثمارات يتجاوز 20 مليار دولار، بهدف رفع كفاءة وقدرات الإنتاج النفطي الليبي.

وزار مسعد بولس ليبيا لأول مرة في يوليو/تموز الماضي، حيث التقى الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، قبل أن يلتقي اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي، في إطار مباحثات أميركية تهدف إلى تطوير تصور لحل شامل في ليبيا يشمل جميع الأطراف، ضمن "مشروع حكم موحد يشمل جميع الفرقاء بشكل شراكة فعلية" بحسب تصريحات سابقة لبولس. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أشرف بولس على لقاء مباشر بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة في روما، تناول الملفات السياسية والأمنية، وناقش سبل توحيد المؤسسات الليبية.