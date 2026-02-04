مسعد بولس يعلن الانتهاء من وضع خطة رباعية للسلام في السودان

- استضاف مسعد بولس فعالية لدعم صندوق السودان الإنساني، مشيراً إلى خطة سلام رباعية تشمل الهدنة وحماية المدنيين ووقف إطلاق النار، مع رفعها للأمم المتحدة بعد موافقة اللجنة الرباعية. - أعلنت الولايات المتحدة عن مساهمة بقيمة 200 مليون دولار، متوقعة أن تتجاوز 500 مليون دولار، مع تأكيد التعاون مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدات، بينما شدد توم فليتشر على الحاجة الملحة لإنهاء الصراع. - تعهدت قطر بأكثر من 75 مليون دولار لدعم السودان، وأعلنت الإمارات عن تبرع بقيمة 500 مليون دولار، مؤكدة أهمية التوصل إلى هدنة.

استضاف كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس فعالية في واشنطن لصالح صندوق السودان الإنساني، أمس الثلاثاء، في معهد السلام الذي غير اسمه إلى "معهد ترامب للسلام"، وذلك بحضور مسؤولي عدة دول عربية وأوروبية، مشيراً إلى إمكانية الوصول لاتفاق سلام في السودان والتعاون مع الأمم المتحدة لجمع تبرعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وذكر بولس أنه تم الانتهاء مع الشركاء من صياغة خطة سلام رباعية شاملة في السودان يأمل أن تكون مقبولة لدى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مضيفا أنها تتكون من 5 نقاط رئيسية هي "الهدنة الإنسانية، وحماية المدنيين وحق العودة الآمنة لهم، ووقف إطلاق نار دائم، والرابعة عملية سياسية انتقالية تقود إلى حكومة مدنية والأخيرة هي إعادة الإعمار وسيكون هناك صندوق لإعادة الإعمار". وقال بولس "بمجرد حصول الخطة على الموافقة النهائية وبمجرد موافقة الجانبين، سيتم رفعها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد تصديق اللجنة الرباعية عليها. نحن بحاجة إلى مساعدة الجميع للوصول بنا إلى الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن خلال هذه الشهر". وتضم اللجنة الرباعية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر.

وطرح مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إمكانية أن تكون الخطة بعد التصديق عليها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحت مظلة مجلس السلام الذي شكله ترامب الشهر الماضي. وقال بولس "يمكن أيضا أن نأخذها إلى مجلس السلام بعد ذلك بوقت قصير جداً. مجلس السلام مهتم جداً بهذه العملية. مهتمون جداً بما نقوم به ونتطلع إلى تقديم دعم كبير في هذا الشأن". وأكد أن الحل في النهاية سيكون "سودانياً سودانياً"، مضيفا "نحن ندعم ونساعد، لكن هذا سيكون حلاً سودانياً. لن نفرض أي شيء".

وفي الجلسة الافتتاحية مع سفراء ومسؤولي الدول، أعلن بولس، عن مساهمة أميركية بقيمة 200 مليون دولار لصالح صندوق السودان الإنساني، متوقعا أن تتجاوز المساهمة النهائية 500 مليون دولار. وأشار إلى العمل مع الأمم المتحدة بخصوص المساعدات الإنسانية، بينما تطرق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة توم فليتشر إلى معاناة الشعب السوداني والحاجة الشديدة لإنهاء هذا الصراع ووقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لهم. وقال "نحن قلقون جداً بشأن دارفور، والمناطق الأخرى. لدينا مجاعة في 3 مناطق معلنة على الأقل، لكن نستيقظ على مزيد من المعاناة". وتحدث عن "احتياجات غذائية هائلة وصحية ومأوى وحماية من العنف المروع ومن العنف الجسدي وحماية النساء".

من جانبه، أشار المسؤول بالسفارة القطرية حامد محمد المفتاح، إلى التزام قطر بأكثر من 75 مليون دولار الفترة المقبلة، من بينها 10 ملايين خصصت لمبادرة جديدة تركز على دعم المرأة والمناطقة المتضررة من النزاع. وقال "قدمت قطر مساعدات إنسانية كبيرة للسودان واللاجئين السودانيين في البلدان المجاورة بما في ذلك مساعدات غذائية طارئة وإمدادات طبية والمأوى والإغاثة الأساسية… وسنواصل العمل مع شركاء الأمم المتحدة، بما يعكس التزامنا واسع النطاق ليس فقط بجهود التضامن مع الشعب السوداني وإنما التزاماً بالمسؤوليات الدولية الجماعية التي تستجيب لهذه الأزمة المعقدة".

بدورها، تعهدت دولة الإمارات، التي تتهمها حكومة السودان بدعم قوات الدعم السريع ويؤكد تلك الاتهامات خبراء بالأمم المتحدة، بالتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لصالح صندوق تابع للأمم المتحدة يقدم مساعدات إنسانية للسودان. وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لانا نسيبة في كلمة لها إن بلادها تريد التوصل إلى هدنة في هذا الصراع.