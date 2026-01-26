مسعد بولس في الجزائر للمرة الثانية خلال 6 أشهر

- وصل مسعد بولوس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية، إلى الجزائر في زيارة ثانية خلال ستة أشهر، لبحث قضايا إقليمية مع المسؤولين الجزائريين. - تهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة الأميركية الجزائرية ومناقشة ملفات إقليمية مثل الأزمة الليبية، أوضاع منطقة الساحل، والنزاع في الصحراء، وسط غياب السفيرة الأميركية إليزابيث أوبين بعد انتهاء مهمتها. - سبق لبولوس زيارة الجزائر في يوليو، حيث التقى الرئيس تبون وناقش رؤية ترامب للسلام ومكافحة الإرهاب، مع خطط لوساطة بين الجزائر والرباط خلال 60 يوماً.

وصل المستشار الرفيع للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولوس، مساء اليوم الاثنين، إلى الجزائر قادماً من تونس وليبيا، في زيارة هي الثانية له خلال ستة أشهر، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الجزائريين لبحث ملفات وقضايا إقليمية.

وأفادت السفارة الأميركية في الجزائر، في بيان، بأن "بولوس في الجزائر في زيارة جديدة، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا ومواصلة العمل المشترك من أجل السلام والازدهار في المنطقة"، وهو ما يعطي مؤشراً إلى طبيعة الزيارة المرتبطة بملفات إقليمية، من بينها الأزمة في ليبيا، وأوضاع منطقة الساحل، والنزاع في منطقة الصحراء.

وتأتي زيارة بولوس في وقت غادرت فيه السفيرة الأميركية إليزابيث أوبين الجزائر بعد انتهاء مهمتها الدبلوماسية، في انتظار تعيين سفير جديد لواشنطن في الجزائر، عقب رفض لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس ترشيح مساعد وزير الخارجية السابق المكلف في شمال أفريقيا والساحل، جوشوا هاريس لتولي المنصب.

وكان مسعد بولوس قد زار الجزائر نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، والتقى حينها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقال إنّه نقل إلى الأخير رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام وهزيمة الإرهاب، بحسب تعبيره، كما أدلى في تلك الفترة بتصريحات بشأن تخطيط الإدارة الأميركية لإطلاق وساطة بين الجزائر والرباط وتحقيق مصالحة في غضون 60 يوماً، إضافة إلى حديثه عن نزاع الصحراء.