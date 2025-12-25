مستوطن يدهس فلسطينياً أثناء أدائه الصلاة شرقي رام الله

- شهدت الضفة الغربية سلسلة من الاعتداءات من قبل المستوطنين، حيث أُصيب شاب فلسطيني برضوض بعد دهسه أثناء الصلاة قرب دير جرير، واندلعت مواجهات بعد إغلاق مدخل البلدة والاعتداء على الأهالي. - في مناطق أخرى، اقتحم المستوطنون محيط منازل في سعير وهاجموا تجمعات فلسطينية في دوما، بينما جرفت قوات الاحتلال أراضٍ في نابلس ومنعت عائلات من حراثة أراضيها في الخليل. - أعاد المستوطنون بناء بؤرة استيطانية في مخماس، واقتحمت قوات الاحتلال مناطق في رام الله دون تسجيل اعتقالات.

أُصيب شاب فلسطيني برضوض، عصر اليوم الخميس، جراء تعرضه للدهس من قبل مستوطن أثناء أدائه الصلاة قرب مدخل بلدة دير جرير، شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية. وأكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين أغلقوا مدخل بلدة دير جرير منذ ساعات الصباح، واعتدوا على المواطنين والمنازل بالحجارة، ومنعوا المركبات من العبور.

وخلال إغلاق المدخل، نزل أحد الشبان لأداء صلاة العصر قرب الطريق الرئيس، قبل أن يهاجمه مستوطن قادم من مسافة بعيدة على متن مركبة زراعية (تراكتورون) ويدهسه، ثم هدده المستوطن بعد نهوضه وطلب منه المغادرة، قبل أن يتم نقل الشاب لتلقي العلاج. وأكدت المصادر أن المواجهات في محيط دير جرير اندلعت منذ الصباح، بعد اقتحام مستوطن مدخل البلدة بين المنازل لرعي الأبقار، ما دفع الأهالي للتصدي له، قبل أن تتوسع الاعتداءات باقتحام مجموعات من المستوطنين مدخل البلدة وإغلاقه والاعتداء على الأهالي، لتندلع على أثر ذلك مواجهات.

في سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت اليوم الخميس محيط منازل المواطنين في منطقة حمروش ببلدة سعير، شمالي الخليل، برفقة خيولهم، واستفزوا السكان بشكل متعمد، على مرأى من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أي تدخل.

وفي جنوبي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين حطموا نوافذ شاحنة قرب حاجز زعترة بعد رشقها بالحجارة. إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين بزي عسكري احتجزوا اليوم عددًا من المواطنين في منطقة رجوم إعلي بمسافر يطا، جنوبي الخليل، جنوبي الضفة، واعتدوا عليهم قبل اعتقال الشقيقين إبراهيم محمود العدره وعبد محمود العدره، بالتزامن مع إطلاق مواشيهم في المحاصيل الزراعية بالمنطقة.

وفي شرقي بلدة دوما، جنوبي نابلس، هاجمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم تجمعًا لعائلة فلسطينية في منطقة الجور، حيث تصدى الأهالي للهجوم وأجبروها على التراجع، قبل أن يستقدم المستوطنون جيش الاحتلال الذي اعتقل أحد المواطنين من التجمع، وفق مصادر محلية. كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين شرعوا اليوم بحراثة أراضي المواطنين في بلدة رمون، شرقي رام الله، ووصلت الجرارات إلى محيط المنازل.

وفي جنوبي نابلس، جرفت قوات الاحتلال صباح اليوم أسوارًا في أرض المواطن رامي زين الدين أبو التيم في منطقة اللجام، شمالي قرية مجدل بني فضل، جنوبي نابلس. إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال اليوم عائلة طوطح النواجعة من حراثة أراضيها في منطقة واد اجحيش القريبة من بلدة سوسيا، جنوبي الخليل، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وفي شمالي القدس، أعاد مستوطنون بناء بؤرة استيطانية في أراضي مخماس بعد هدمها قبل يومين. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم وسط مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وداهمت مطعمًا، كما اقتحمت حي أم الشرايط، جنوبي مدينة البيرة، وداهمت نادي الوحدة الرياضي، دون الإبلاغ عن اعتقالات، بحسب مصادر محلية.