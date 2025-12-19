مستوطنون ينفذون هجوماً غير مسبوق في قلب نابلس ويدهسون شاباً

- اقتحم مستوطنون مدينة نابلس دون مرافقة قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابة الشاب زين عمر دويكات بكسور بالغة، ويعكس هذا الاقتحام الدعم السياسي والأمني الذي يتلقاه المستوطنون من حكومة الاحتلال. - تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم وأطلقت قنابل الغاز، وأصيب شابان بالرصاص في مخيم الجلزون، بينما حاصرت القوات المصلين في بيت لحم. - أصدرت سلطات الاحتلال أمراً بمصادرة أراضٍ في قرية عاطوف، واعتدى مستوطنون على أراضي دير دبوان، مما يهدد الرقعة الزراعية ويعطل حياة الأهالي.

أصيب شاب فلسطيني بكسور بالغة، فجر اليوم الجمعة، بعدما دهسته مركبات، على نحوٍ متعمد، يقودها مستوطنون، خلال اقتحام غير مسبوق لقلب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، في حادثة تعد الأولى من نوعها من حيث جرأة دخول المستوطنين إلى مركز المدينة من دون مرافقة قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح الناطق الإعلامي باسم لجنة المؤسّسات والفعاليات في محافظة نابلس غسان حمدان، لـ"العربي الجديد"، أن الشاب زين عمر دويكات أصيب بكسور في أطرافه، بعدما دهسته مركبتان لمستوطنَين اقتحمتا فجراً شارع عمّان في المنطقة الشرقية من المدينة، أثناء محاولتهما الوصول إلى منطقة قبر يوسف، من دون مرافقة أو حماية من جيش الاحتلال.

وأضاف أن المستوطنَين كانا يقودان مركبتيهما بسرعة عالية، ودهسا الشاب أثناء وقوفه على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابته بكسور نقل على أثرها إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، إذ وصفت حالته بالمستقرة، ولا خطر على حياته. وأشار حمدان إلى أن مركبتَي المستوطنين اصطدمتا لاحقاً بحائط أحد المنازل على طريق بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس، قبل الحاجز العسكري المقام على أراضي البلدة، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال تدخلت لاحقاً وأخرجت المستوطنَين من المكان، وتركت مركبتيهما في الموقع.

واعتبر حمدان أن ما جرى يشكل حادثة غير مسبوقة، موضحاً أنها المرة الأولى التي ينفذ فيها المستوطنون اعتداء مباشراً داخل قلب مدينة نابلس، بعد أن كانت تحركاتهم السابقة تقتصر على أطراف المدينة ومحيطها، مشدداً على أن الحادثة تعكس محاولة لفرض واقع جديد، وإعادة مشهد ثمانينيات القرن الماضي، حين كان المستوطنون يدخلون المدن الفلسطينية ويغادرونها بحرية، معتبراً أن ما يحدث هو نتيجة انفلات المستوطنين، والدعم السياسي والأمني الذي توفره لهم حكومة الاحتلال، إلى جانب غياب استراتيجية فلسطينية واضحة للتصدي لهجمات المستوطنين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الجمعة قرية سالم، شرقي نابلس، وانتشرت في شوارعها، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، ونصبت حواجز عسكرية طيارة، ودققت في بطاقات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما أدى إلى إعاقة حركة السير.

وفي مخيم الجلزون، شمالي رام الله، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت، مساء اليوم الجمعة، مع إصابتين بالرصاص الحي لشابين، أحدهما مصاب في البطن والآخر في القدم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق الاعتداءات التي شهدتها محافظة بيت لحم، قال الناشط المجتمعي طه حمامرة لـ"العربي الجديد" إن قوات الاحتلال حاصرت المصلين داخل مسجد أبو بكر الصديق في قرية حوسان عقب صلاة الجمعة، ومنعتهم من الخروج، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، قبل أن تنسحب لاحقاً من القرية، بالتزامن مع احتجاز فتيَين لفترة من الوقت، كما اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، منطقة برك سليمان، جنوبي بيت لحم، وأدوا طقوساً تلمودية في المكان.

وفي شمالي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بإصابة طفل فلسطيني في قدمه، مساء أمس الخميس، برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحام بلدة قباطية، جنوبي جنين. وفي بلدة بلدة ترمسعيا، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً طياراً، واحتجزت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب بإعاقة الحركة.

وعلى صعيد متصل، قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إن سلطات الاحتلال أصدرت اليوم الجمعة أمراً عسكرياً جديداً يقضي بمصادرة مساحات من أراضي قرية عاطوف في الأغوار الشمالية، بهدف شق طريق فرعي جديد. وأوضح أن الأمر العسكري ينص على وضع اليد ومصادرة أراض تقع على بعد نحو 100 متر من أراضي القرية، والمصنفة ضمن مناطق (ب)، مشيراً إلى أن الطريق المزمع شقه يربط بالطريق العسكري الذي أعلن عنه الاحتلال قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأكد أن المشروع سيؤدي إلى مصادرة أكثر من مائة دونم من الأراضي الزراعية، إضافة إلى ابتلاع مساحات محيطة بالطريق، ما يشكل توسعاً خطيراً على حساب الأراضي الفلسطينية، ويهدّد ما تبقى من الرقعة الزراعية في المنطقة. وفي سياق متصل، أشار مليحات إلى أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت، اليوم الجمعة، أراضي المواطنين في بلدة دير دبوان، شرقي رام الله، ورعت أغنامها بين أشجار الزيتون، وألحقت أضراراً بالأراضي الزراعية، فيما اقتحمت مجموعات أخرى تجمع شلال العوجا البدوي، جنوبي أريحا، وأطلقت مواشيها بين منازل السكان، ما تسبب بإزعاج الأهالي وتعطيل حياتهم اليومية.