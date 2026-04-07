مستوطنون ينفذون اعتداءات في الضفة الغربية

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، حيث أضرموا النار في خيام ببلدة مخماس وحاولوا سرقة أغنام، بينما تصدى لهم شبان البلدة. كما اقتلع المستوطنون 400 شجرة زيتون في سهل ترمسعيا وهاجموا مواطنين ومركبات في سلفيت ونابلس. - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق، منها مخيم قلنديا، حيث اعتقلت الشابين يوسف راتب وأحمد فيالة، وداهمت منازل وعبثت بمحتوياتها. - تواصل قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي لليوم التاسع والثلاثين، بذريعة "الأوضاع الأمنية" المتعلقة بالحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

نفذ مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية، اعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالتوازي مع اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محافظات، واعتقلت خلالها عددًا من الفلسطينيين. وأكدت محافظة القدس أن مستوطنين أقدموا، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على إضرام النار في إحدى خيام المواطنين ببلدة مخماس شمال القدس، في محاولة للاعتداء على ممتلكاتهم وسرقة عدد من الأغنام، قبل أن يتصدى لهم شبان من البلدة ويتمكنوا من إخماد الحريق ومنع السرقة دون تسجيل إصابات. وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء الشابين يوسف راتب وأحمد فيالة عقب اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، حيث داهمت عددًا من المنازل ونفذت عمليات تفتيش وتخريب داخلها، بحسب محافظة القدس.

من جهته، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين اقتلعوا، اليوم الثلاثاء، نحو 400 شجرة زيتون في سهل ترمسعيا شمال رام الله، مشيرًا إلى أن الأشجار المعمّرة تمثل مصدرًا أساسيًا لرزق المزارعين. وأضاف أن مستوطنين اعتدوا أيضًا على مواطن من بلدة الزاوية في سلفيت أثناء حراثة أرضه، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة شمال سلفيت فجرًا. كما أشار مليحات إلى أن مستوطنين هاجموا مواطنين مقيمين منذ سنوات في منطقتي واد الساوية واللبن الغربي جنوب نابلس، وأضرموا النار في مركبات وخيام وبركسات أغنام، ما أدى إلى أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية، عمليات اقتحام واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عددًا من الفلسطينيين، وسط استمرار اعتداءات المستوطنين. وفي الخليل، جرفت قوات الاحتلال أرضًا واقتلعت أشجارًا في المنطقة الجنوبية من المدينة، وفق مصادر محلية. وفي سياق آخر، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، تحت ذريعة "الأوضاع الأمنية" المتعلقة بالحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.