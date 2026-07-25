مستوطنون يقيمون 4 بؤر استيطانية في محيط قرية تل في الضفة الغربية

- أقام مستوطنون إسرائيليون أربع بؤر استيطانية غير شرعية في محيط قرية تل جنوب غرب نابلس، وسط توترات متزايدة بعد استشهاد أربعة شبان فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين. - شهدت المنطقة اقتحامات واعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، مما أدى إلى إصابات بالاختناق وإغلاق طرق، مما زاد من حدة التوترات. - شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت 80 مواطناً، وشهدت محافظة الخليل إطلاق نار وهدم جدران منزل، مما يعكس تصاعد العنف.

أقام مستوطنون إسرائيليون، خلال الساعات الأخيرة، أربع بؤر استيطانية غير شرعية في محيط قرية تل جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية، حيث استشهد أربعة شبان أمس الجمعة، بالتوازي مع مقتل جنديَّين إسرائيليَّين. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن البؤر الاستيطانية أُقيمت قرب موقع المجزرة في بلدة تل قرب نابلس، وأخرى قرب بلدة عورتا، وبؤرتين قرب بلدة عصيرة القبلية وفي منطقة جبل عيبال. وأضافت، وفق ما أوردته "الأناضول"، أن البؤر أُنشئت في المنطقتَين "ب" و"ج" بالضفة الغربية.

وبحسب الإذاعة، يملك قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوت صلاحية إخلاء جميع البؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة "ب"، كما يملك صلاحية إخلاء البؤر في المنطقة "ج" إذا صُنفت على أنها تشكل خطراً أمنياً، وأضافت أن إخلاء البؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة "ج" يتطلب موافقة المستوى السياسي، ممثلاً بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

من جانبه، قال رئيس مجلس قروي تل وليد زيدان، في حديث لـ"العربي الجديد"، "إن مستوطنين نصبوا خيمة في الموقع الذي شهد أحداث يوم أمس الجمعة، واستشهد فيه أربعة شبان من القرية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يثير مخاوف من أن تكون الخيمة مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

إلى ذلك، أكد زيدان أن جيش الإسرائيلي اقتحم محيط قرية تل مساء اليوم السبت، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين أطراف القرية، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، تجاه الفلسطينيين الذين كانوا موجودين في المكان، دون تسجيل إصابات أو حالات اختناق.

وفي بلدة صرة جنوب غرب نابلس، أفاد رئيس بلدية صرة، نعمان عبد الله، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين اقتحموا أطراف البلدة دون اقتحامها، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه الشبان الذين تجمعوا تحسباً لأي هجوم على البلدة، ما أوقع إصابات بالاختناق.

وفي جنوب نابلس، أصيب عدد من أفراد عائلة المواطن فراس خضر من قرية اللبن الشرقية بحالات اختناق، إثر اعتداء مستوطنين عليهم قرب بلدة عقربا، بحسب مصادر محلية. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية من مدينة نابلس، معززة بناقلات جند ومدرعات من نوع "إيتان"، قبل أن تنسحب لاحقاً.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ طواقمه تعاملت مساء اليوم، مع 30 إصابة استنشاق غاز، وأن معظم الإصابات من طواقم الصحافيين، وجرى العلاج ميدانياً. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا طريق النفق الواصل إلى قرى شمال غرب القدس، ورشقوا المركبات بالحجارة، كما رشق مستوطنون مركبة بالحجارة قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

إلى ذلك، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين اقتحموا تجمع الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، ونفذوا أعمال عربدة واستفزازات في محيط منازل الفلسطينيين. في حين، أكد مليحات أن مستوطنين آخرين اقتحموا خربة الطويل قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس برفقة مواشيهم، وقاموا برعيها في أراضي المواطنين، كما اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، قرية النصارية شمال شرق نابلس.

وفي جنوب نابلس أيضاً، داهمت قوات الاحتلال منزلاً في قرية جالود وحولته إلى ثكنة عسكرية، وفق مصادر محلية.

حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وفي سياق آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال شنّت منذ مساء الجمعة وحتى صباح السبت، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طاولت ما لا يقل عن 80 مواطناً من الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون، موضحاً أن الحملة تركزت أساساً في بلدة تل عقب المجزرة التي شهدتها، واعتبرها جزءاً من سياسة العقاب والانتقام الجماعي. وأكد نادي الأسير أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري تجاوز 3600 حالة، إلى جانب آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتحقيق الميداني.

وفي محافظة الخليل، أفادت مصادر محلية بوقوع إطلاق نار واستنفار للمستوطنين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، دون الإبلاغ عن إصابات، كما هدم مستوطنون الجدران الداخلية لمنزل ودمّروا محتوياته بالكامل في قرية بيرين شرق الخليل.