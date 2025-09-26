- أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة استيطانية جديدة قرب مستوطنة كرني شومرون في قلقيلية، مما يمثل تصعيدًا في سياسة الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض، في تحدٍّ للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. - شهدت مناطق مختلفة في الضفة الغربية اقتحامات واعتداءات من المستوطنين، بما في ذلك اقتحام تجمعات سكنية في نابلس ورام الله، مما أثار القلق والخوف بين السكان الفلسطينيين. - اقتحم مستوطنون مسجد بيت الشيخ في خربة طانا، وهاجموا أطراف بلدة ديراستيا، بينما تعرضت عائلة في قرية مردا لاعتداء وتهديد بالسلاح، وسط تحركات مكثفة لجيش الاحتلال.

أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة في قلقيلية شمال الضفة الغربية التي شهدت مناطق مختلفة منها سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات على يد المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إن "المستوطنين أقاموا مساء اليوم الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مستوطنة (كرني شومرون) على أراضي عدة قرى شرق قلقيلية".

وأوضح مليحات أن المستوطنين أطلقوا على البؤرة الجديدة اسم الشرطي الإسرائيلي "إلعاد وينكلشتاين" الذي قتل في عملية فدائية قبل عام، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً واضحاً في سياسة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني

. كما أوضح أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت تجمعاً سكنياً شرق بلدة دوما جنوب نابلس، حيث تجول المستوطنون بين منازل الفلسطينيين وتعمدوا استفزازهم ما أثار حالة من القلق والخوف بين السكان، لافتًا إلى أن هذا الاقتحام يتكرر بشكل مستمر ويترافق مع رعي الأغنام أمام منازل الفلسطينيين.

كذلك، أشار مليحات إلى أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم محيط منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال رام الله، وقامت برعي أغنامها بين المنازل، بينما رُصدت تحركات مكثفة لجيش الاحتلال والمستوطنين مساء اليوم في محيط تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا، حيث أقام الجنود نقاط تفتيش متنقلة وأوقفوا المركبات والعمال. وبالتوازي مع ذلك نفذ المستوطنون أعمالاً استفزازية شملت التجول بين منازل الأهالي وملاحقة الرعاة، ما سبّب حالة من الخوف والقلق بين السكان.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا مسجد بيت الشيخ في خربة طانا المهجرة شرق بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية، قبل أن يتدخل جنود الاحتلال لسحبهم من المكان لحمايتهم ومنع الاحتكاك بينهم وبين المصلين. وهاجم مستوطنون أطراف بلدة ديراستيا شمال سلفيت من الجهة الشمالية، حيث تصدى لهم الأهالي بفزعة سريعة، أعقبها اقتحام قوات الاحتلال مدخل البلدة من دون تنفيذ اعتقالات أو مداهمات.

وأكدت المصادر ذاتها أن مستوطنين اعتدوا على عائلة المواطن علام الخفش من قرية مردا شمال سلفيت في أثناء وجودهم في أرضهم قرب قرية زيتا، حيث أقدموا على نثر ثمار الزيتون على الأرض وتهديد أفراد العائلة بالسلاح. وفي محافظة طوباس، اقتحم مستوطنون المنطقة الشرقية من بلدة طمون جنوب المحافظة بحماية قوات الاحتلال، من دون تسجيل اعتداءات على الأهالي. وأصيب رجل وامرأة بالاختناق فجر اليوم جراء احتراق منزل استهدفته قوات الاحتلال بقنابل الصوت والغاز السام في بلدة بيت ريما شمال رام الله وسط الضفة الغربية.