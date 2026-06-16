مستوطنون يقتحمون قبر يوسف شرق نابلس ويؤدون طقوساً تلمودية

- اقتحم مستوطنون قبر يوسف في نابلس تحت حماية قوات الاحتلال، وأدوا صلوات تلمودية، بينما نفذ آخرون اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية، بما في ذلك إتلاف محاصيل البطيخ وسرقة رأس غنم. - دهمت جرافات الاحتلال مسكن المواطن بلال بني عودة في طوباس، مدمرةً المعالف والمشارب، وهددت بهدم مسكنه إذا لم يغادر المنطقة. - اعتقلت قوات الاحتلال عدة فلسطينيين من مناطق مختلفة، بينهم أسرى محررون، وتعرضت فتاة من العيزرية للضرب والاعتقال قبل الإفراج عنها لاحقاً.

اقتحم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما نفذ مستوطنون آخرون اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع عمليات اعتقال ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا قبر يوسف بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية قبل أن ينسحبوا من المكان.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية، اقتحم مستوطنون مزارع المواطنين برفقة أغنامهم، ما أدى إلى إتلاف محاصيل البطيخ وتدميرها، بحسب ما أفاد به المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات في حديث لـ"العربي الجديد". إلى ذلك، أقدم مستوطنون، مساء أمس الاثنين، على سرقة رأس غنم يعود للمواطن نسيم رشايدة في منطقة ظهر المدة جنوب قرية المغير شمال شرق رام الله.

وعلى صعيد آخر، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، في تصريح صحافي، بأن جرافات الاحتلال دهمت مسكن المواطن بلال جميل خضر بني عودة في منطقة الثعلة شرق عاطوف بمحافظة طوباس، وقامت بتدمير المعالف والمشارب والأعلاف الخاصة بالمواشي وخزانات المياه، كما هددت بهدم مسكنه وبركساته وحظائر أغنامه يوم غد الأربعاء إذا لم يغادر المنطقة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شاباً من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس، بينهم أسرى محررون، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى اعتقال فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس خلال حملة اقتحامات وتفتيش. كما تعرضت الفتاة زانة رامي زنادة (15 عاماً) من بلدة العيزرية، مساء أمس الاثنين، للضرب والسحل على أيدي جنود الاحتلال قبل احتجازها واعتقالها. ونُقلت إلى مركز شرطة "معاليه أدوميم" للتحقيق معها، قبل الإفراج عنها لاحقاً، بحسب ما أكدته محافظة القدس.