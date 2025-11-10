مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويحطمون قبوراً بالقرب منه

- شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، أبرزها تحطيم قبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، واقتحام باحات المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية. - في القدس، بدأت سلطات الاحتلال بتعبيد شارع جديد قرب بيت دقو، واستولت على جرّافتين في كفر عقب، بينما أنشأ مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمعات بدوية شرق عناتا. - في الأغوار ونابلس، هاجم مستوطنون مزارعين وأتلفوا محاصيل زراعية، فيما أعاقت قوات الاحتلال وصول المعلمين إلى مدارسهم، واعتدت على فلسطينيين في مناطق مختلفة.

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين، سلسلة واسعة من الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تصدّرتها جريمة تحطيم القبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وأكدت محافظة القدس، في بيان، أن "مستوطنين أقدموا اليوم، على تحطيم عدد من القبور في مقبرة باب الرحمة، الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك".

من جانب آخر، اقتحم مئات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، ونفّذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوساً تلمودية في ساحاته. ميدانياً، اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة العيسوية شمال شرقي القدس، وفرضت غرامات على مركبات، وصوّرت أبنية، وعلّقت أوامر مراجعة لبلدية الاحتلال في القدس على عدد منها.

كما شرعت سلطات الاحتلال بتعبيد شارع جديد في منطقة جبل الطيرة قرب بيت دقو شمال غرب القدس، فيما استولت قوات الاحتلال على جرّافتين في بلدة كفر عقب شمال القدس. وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين شرعوا بشق طريق استيطاني في أراضي قرية كيسان شرق المحافظة.

وفي القدس، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات في حديث مع "العربي الجديد" أن مستوطنين شرعوا أمس الأحد، بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمعات أبو غالية والعراعرة البدوية شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس، إذ نصبوا بركسات ووضعوا أساسات ومواد بناء، ما يهدد بتهجير التجمعات ويحدّ من وصولها للمراعي والأراضي الزراعية.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، هاجم مستوطنون خربة الفارسية، وهدموا خيمة، وأتلفوا محاصيل زراعية عبر إدخال المواشي إلى الأراضي المزروعة، كما اقتحموا تجمع "حمصة الفارسية"، إذ هدموا خيمة للمواطن محمد حسني صوافطة، وأتلفوا محصول الكوسا، وسرقوا محراثاً زراعياً، وحرثوا أراضٍ في محاولة للسيطرة عليها، كذلك أطلقت مجموعات من المستوطنين مواشيها في أراضي شلال العوجا شمال أريحا، ما تسبب بإتلاف الأراضي الزراعية وتهديد مصادر رزق السكان.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون اليوم، مزارعين في خربة الطويل قرب عقربا جنوباً، وحاولوا طردهم بالقوة من أراضيهم، في وقت لم تتدخل فيه قوات الاحتلال لمنع الاعتداء. واقتحم مستوطنون أطراف قرية الرشايدة شرق بيت لحم، وجابوا بالقرب من المنازل بهدف إثارة التوتر ومضايقة السكان.

إلى ذلك، أعاقت قوات الاحتلال اليوم، وصول المعلمين وطواقم التربية إلى مدارسهم عبر حاجزي الحمرا وتياسير في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، واحتجزتهم حتى الساعة 10 صباحاً، ما أدى إلى تعطيل الدراسة. وفي اعتداءات أخرى، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعامل طواقمه مع إصابة عامل (50 عاماً) سقط على رأسه أثناء اجتياز جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس، وجرى نقله إلى المستشفى.

كما اعتدت قوات الاحتلال على فلسطينيين في أراضي بيت أولا غرب الخليل، ما أدى إلى إصابة أحدهم بشظايا قنابل صوتية واعتقال آخر. واقتحمت قوات الاحتلال والمستوطنون بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله وحاصروا منزل المواطن حسن صندوقة واحتجزوا زوجته وأطفاله، فيما شهدت مدينتا رام الله والبيرة مساء اليوم، اقتحامات لأحياء عدّة، وانتشاراً للقوات الإسرائيلية في الشوارع. ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عمليات اعتقال، طاولت عدداً من الفلسطينيين، ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.