مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة غيليك

- اقتحم مستوطنون بقيادة يهودا غيليك المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة، وأدوا طقوسًا تلمودية، بينما شهدت الضفة الغربية اعتداءات وتوسعة بؤر استيطانية وهدم وتجريف في الأغوار وبيت لحم. - أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل في الرام، وشهدت طولكرم ونابلس اعتقالات واعتداءات جسدية، مما أدى إلى إصابات متعددة. - نفذت قوات الاحتلال تجريفًا واقتلاعًا لأشجار الزيتون في جنين وسلفيت، وأغلقت مداخل بيت أمر، واعتقلت 24 فلسطينيًا، مع إصابات بالاختناق في رام الله.

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، بقيادة عضو الكنيست السابق يهودا غيليك، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اعتداءات للمستوطنين، بالتوازي مع عمليات هدم وتجريف نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس بأن عضو كنيست الاحتلال السابق المتطرف قاد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم الخميس، بحماية شرطة الاحتلال، حيث أدى المستوطنون طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية.

من جانب آخر، أُصيب شاب (18 عاماً) الليلة الماضية برصاص جيش الاحتلال في منطقة الفخذ في أثناء وجوده قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمالي القدس، ونُقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، فيما وُصفت حالته بالمستقرة، وفق محافظة القدس.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، أكد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، في تصريح صحافي، أن قوات الاحتلال شرعت صباح اليوم بهدم بيوت بلاستيكية زراعية "دفيئات زراعية" في بلدة بردلة، تعود لعدد من المزارعين الفلسطينيين.

وهدمت قوات الاحتلال، بحسب مصادر محلية، غرفة زراعية وخزان مياه في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين شرعوا اليوم الخميس بأعمال توسعة لبؤرة استيطانية في منطقة جبل بايزيد التابعة لقرية بيت أمرين شمال نابلس. فيما أفاد مليحات بأن مستوطنين أطلقوا أغنامهم في أراضي المواطنين بقرية كيسان شرق بيت لحم، ما تسبب بإتلاف أشجار زيتون ومحاصيل زراعية، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المزارعين بمنطقة وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل، الأمر الذي ألحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين نفذوا أعمالاً استفزازية بحق المواطنين في قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم في أثناء تشييع حالة وفاة طبيعية لطفلة من القرية.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال طردت رعاة الأغنام من أراضيهم في منطقة أم القبور شرق قرية الديرات، لتسهيل إدخال مواشي المستوطنين إلى أراضي المواطنين، لافتاً إلى أن المستوطنين وجيش الاحتلال طاردوا رعاة الأغنام والمزارعين في مناطق مخر البركة ووادي الجوايا وأبو شبان ورجوم إعلي.

ولفت مخامرة إلى أن مستوطنين، تحت حماية جيش الاحتلال، طاردوا رعاة الأغنام في وادي الجوايا، وقاموا برعي أشتال زيتون تعود للمواطن نضال شناران، إضافة إلى تكسير عدد منها واقتلاعها في وادي الرخيم جنوب يطا. وأكد مخامرة أن قوات الاحتلال أخطرت، أمس الأربعاء، بوقف العمل في 10 منازل بقرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا أمس المواطن معاذ محمود الحمامدة بالحجارة والهراوات في قرية المفقرة بمسافر يطا، وحاولوا سرقة قطيع مواشٍ، إلا أن تصديه لهم حال دون ذلك.

إلى ذلك، نفذت جرافات الاحتلال اليوم الخميس عمليات تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون في منطقة سروج الواقعة بين بلدتي اليامون والعرقة غرب جنين، ما ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية والمزارعين. وشرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف في محيط المستوطنة المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرية مردا شمال سلفيت.

وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة بيت أمر بالسواتر الترابية، ما أعاق حركة المواطنين والمركبات وفرض قيوداً على تنقل الأهالي من البلدة وإليها. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس والليلة الماضية عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أدت إلى اعتقال 24 فلسطينياً.

وفي طولكرم، أُصيب شاب فلسطيني مساء الأربعاء بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال خلال وجوده في أحد المقاهي بشارع شويكة في الحي الشمالي للمدينة، عقب مداهمة المكان واحتجاز عدد من الشبان داخله والاعتداء عليهم بالضرب وإخضاعهم للاستجواب الميداني، وفق مصادر محلية.

كذلك أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت الليلة الماضية شاباً (22 عاماً) إلى المستشفى عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه في بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بوقوع إصابات بالاختناق ظهر اليوم الخميس، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه مدرسة ذكور المغير الثانوية شمال شرق رام الله.