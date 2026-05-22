مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بعد الاعتداء على حراسه

- اقتحم 6 مستوطنين المسجد الأقصى، حاملين "قربان الخبز"، في محاولة لفرض وقائع جديدة وطقوس توراتية، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، شملت حرق محاصيل واستيلاء على منازل، واعتقالات ومواجهات مع الفلسطينيين، مما زاد من حدة التوتر. - في خربة طانا، منعت قوات الاحتلال صلاة الجمعة بإطلاق الغاز، وأُصيب العشرات، بينما اقتحم مستوطنون تجمعات بدوية ومنعوا المزارعين من الوصول لأراضيهم، مما زاد القلق بين الفلسطينيين.

أكدت محافظة القدس، مساء اليوم الجمعة، أنه "في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها منذ احتلال القدس عام 1967، اقتحم 6 مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء على حارسين من حراس المسجد، وكان بحوزتهم "قربان الخبز"، قبل أن يقتحموا المسجد عنوة عبر باب الغوانمة ويتمكنوا من الوصول إلى ساحة قبة الصخرة، وذلك بالتزامن مع تحريض واسع من جماعات "الهيكل" المتطرفة بمناسبة ما يسمى "عيد الأسابيع".

وبحسب ما أفادت به محافظة القدس، في بيان لها، يأتي هذا التصعيد "في سياق محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الأقصى، تترافق مع دعوات لتقديم "القرابين" النباتية والحيوانية داخل المسجد الأقصى، ضمن مساعي جماعات "الهيكل" لتكريس الطقوس التوراتية وتغيير الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك"، وقالت محافظة القدس: "خلال هذه المناسبة العبرية، كما جرى في مناسبات سابقة أبرزها ما يسمى (يوم توحيد القدس)، الذي تزامن أيضاً مع يوم جمعة، تصاعدت دعوات وتحريض جماعات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة، وهو اليوم الذي يغلق فيه المسجد أمام اقتحام المستوطنين، بالإضافة إلى يوم السبت".

على صعيد آخر، أكد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، في تصريح صحافي، أن مستوطنين أحرقوا عشرات أكياس التبن وشبكات مياه في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، فيما تمكّنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من إخماد النيران. وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت محاصيل زراعية غرب قرية المغير شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، بعد إشعال النار فيها بشكل متعمّد.

وأكدت مصادر محلية أنّ مستوطنين استولوا على منزل في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، تعود ملكيته لفلسطيني مغترب، بعد سرقته ونصب خيمة استيطانية بجواره، كما هاجم مستوطنون منزلاً ومركبة في قرية برقا شرق رام الله بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم نوافذ المنزل وزجاج مركبة تجارية. كذلك هاجم مستوطنون، في قرية عطارة شمال رام الله، مركبة فلسطينية وحطموا زجاجها.

وفي شأن آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين من الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما اقتحمت فجر اليوم قرية المغيّر شمال شرق رام الله، وداهمت عدداً من منازل المواطنين ونكلت بأصحابها، وفق مصادر محلية، كما أغلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية مدخلي قرية المغيّر، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها لساعات طويلة، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المركبات.

أخبار تحذير أممي من تدهور الأوضاع في غزة ومن عنف المستوطنين بالضفة

واندلعت مواجهات، مساء الجمعة، مع مستوطنين على أطراف قرية دير جرير شرق رام الله، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى الآن. وفي شرق نابلس، شمالي الضفة الغربية، أكد منسق الحملة الشعبية للدفاع عن خربة طانا، ثائر حنني، في تصريح صحافي، أن صلاة الجمعة أُقيمت للأسبوع الـ248 على التوالي في خربة طانا ببلدة بيت فوريك، وسط إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز بهدف منع الصلاة في مسجد بيت الشيخ. وأشار حنني إلى أن جنود الاحتلال سمحوا لعدد محدود بالدخول إلى الخربة، قبل أن يطلقوا قنابل الغاز على أكثر من مئة مصلٍّ، ما أدى إلى إصابة العشرات من الأطفال والشيوخ، وإصابة مركبة مباشرةً، إضافة إلى إصابة مباشرة لأحد المصلين في بطنه.

وأوضح حنّني أن مصلين منعوا من الوصول إلى المسجد اضطروا إلى أداء الصلاة تحت أشعة الشمس على أطراف خربة طانا، فيما صادرت قوات الاحتلال هواتف عدد ممن تمكنوا من الوصول إلى المسجد. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أطلقوا مواشيهم قرب مساكن المواطنين في خربة الحلاوة، واستفزوا العائلات الفلسطينية.

إلى ذلك، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين اقتحموا تجمع الشجرة البدوي شرق بلدة دوما جنوب نابلس باستخدام "تركترونات" زراعية، وتجولوا في أراضي المواطنين واستفزوا الأهالي، ما تسبب بحالة من التوتر والقلق بين السكان، وأشار مليحات إلى أن مستوطنين منعوا مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة حمروش قرب بلدة سعير شمال الخليل، فيما تعرضت مركبة لأضرار جراء هجوم نفذه مستوطنون على مركبات قرب مدخل بلدة جماعين جنوب نابلس فجر اليوم.