مستوطنون يصيبون رضيعة في الخليل ويدهسون فلسطينياً في رام الله

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، حيث أصيبت رضيعة فلسطينية في سعير، وتعرض شاب للدهس قرب دير جرير، مما أدى إلى مواجهات وأضرار بالممتلكات. - استمرت الاعتداءات في مناطق مختلفة، حيث اقتحم المستوطنون محيط منازل في سعير وهاجموا تجمعات في دوما، واعتقلوا مواطنًا، وحطموا نوافذ شاحنة قرب زعترة، وحرثوا أراضي في رمون. - قامت قوات الاحتلال بتجريف أسوار في نابلس ومنعت حراثة أراضٍ في واد اجحيش، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، وأعاد المستوطنون بناء بؤرة استيطانية في مخماس.

أصيبت رضيعة فلسطينية، اليوم الخميس، جراء هجوم نفّذه مستوطنون على منزل في بلدة سعير شمال شرقي الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما أُصيب شاب فلسطيني برضوض، جراء تعرّضه للدهس من قبل مستوطن أثناء أدائه الصلاة قرب مدخل بلدة دير جرير، شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بإصابة "الرضيعة ميار الشلالدة (8 أشهر) بجروح في الوجه والرأس" جراء "هجوم للمستعمرين على منازل المواطنين في بلدة سعير شمال شرقي الخليل" بالضفة الغربية. وأوضحت أنه إثر الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تمّ نقل الطفلة إلى المستشفى حيث "وصفت إصابتها بالمتوسطة، كما لحقت أضرار كبيرة بممتلكات ومنازل المواطنين".

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين أغلقوا مدخل بلدة دير جرير منذ ساعات الصباح، واعتدوا على المواطنين والمنازل بالحجارة، ومنعوا المركبات من العبور. وخلال إغلاق المدخل، نزل أحد الشبان لأداء صلاة العصر قرب الطريق الرئيس، قبل أن يهاجمه مستوطن قادم من مسافة بعيدة على متن مركبة زراعية (تراكتورون) ويدهسه، ثم هدده المستوطن بعد نهوضه وطلب منه المغادرة، قبل أن يتم نقل الشاب لتلقي العلاج. وأكدت المصادر أن المواجهات في محيط دير جرير اندلعت منذ الصباح، بعد اقتحام مستوطن مدخل البلدة بين المنازل لرعي الأبقار، ما دفع الأهالي للتصدي له، قبل أن تتوسع الاعتداءات باقتحام مجموعات من المستوطنين مدخل البلدة وإغلاقه والاعتداء على الأهالي، لتندلع على أثر ذلك مواجهات.

في سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت اليوم الخميس محيط منازل المواطنين في منطقة حمروش ببلدة سعير، شمالي الخليل، برفقة خيولهم، واستفزوا السكان بشكل متعمد، على مرأى من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أي تدخل.

وفي جنوب نابلس، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين حطموا نوافذ شاحنة قرب حاجز زعترة بعد رشقها بالحجارة. إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين بزي عسكري احتجزوا اليوم عددًا من المواطنين في منطقة رجوم إعلي بمسافر يطا، جنوبي الخليل، جنوبي الضفة، واعتدوا عليهم قبل اعتقال الشقيقين إبراهيم محمود العدره وعبد محمود العدره، بالتزامن مع إطلاق مواشيهم في المحاصيل الزراعية بالمنطقة.

وفي شرق بلدة دوما، جنوبي نابلس، هاجمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم تجمعًا لعائلة فلسطينية في منطقة الجور، حيث تصدى الأهالي للهجوم وأجبروها على التراجع، قبل أن يستقدم المستوطنون جيش الاحتلال الذي اعتقل أحد المواطنين من التجمع، وفق مصادر محلية. كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين شرعوا اليوم بحراثة أراضي المواطنين في بلدة رمون، شرقي رام الله، ووصلت الجرارات إلى محيط المنازل.

وفي جنوب نابلس، جرفت قوات الاحتلال صباح اليوم أسوارًا في أرض المواطن رامي زين الدين أبو التيم في منطقة اللجام، شمالي قرية مجدل بني فضل، جنوبي نابلس. إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال اليوم عائلة طوطح النواجعة من حراثة أراضيها في منطقة واد اجحيش القريبة من بلدة سوسيا، جنوبي الخليل، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وفي شمال القدس، أعاد مستوطنون بناء بؤرة استيطانية في أراضي مخماس بعد هدمها قبل يومين. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم وسط مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وداهمت مطعمًا، كما اقتحمت حي أم الشرايط، جنوبي مدينة البيرة، وداهمت نادي الوحدة الرياضي، دون الإبلاغ عن اعتقالات، بحسب مصادر محلية.