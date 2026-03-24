مستوطنون يخربون محتويات مدرسة تزامناً مع اعتداءات في الضفة الغربية

- شهدت منطقة الأغوار الشمالية اعتداءً من قبل المستوطنين على مدرسة المالح الأساسية، حيث تم تخريب البنية التحتية وسرقة المقاعد الدراسية، مما يشكل تهديدًا لسلامة الطلبة والعاملين. - تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك إحراق مسكن في قرية التواني، والاعتداء على أراضي المزارعين، وحوادث دهس وهدم منازل، مع استمرار إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. - أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال يواصل استهداف الأسرى المحررين من صفقات التبادل، باعتقال نحو 100 محرر، مما يعكس سياسة ممنهجة تهددهم وعائلاتهم.

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة المالح الأساسية الواقعة في منطقة الأغوار الشمالية شرق طوباس شمالي الضفة الغربية، ونفّذوا أعمال تخريب واسعة، في اعتداء جديد على المرافق التعليمية والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، وكان آخرها اقتحام مدرسة حوارة في نابلس أمس الاثنين، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي عليها، بينما واصل المستوطنون اعتداءاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وبحسب المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، فقد دمّر المستوطنون منظومة الطاقة الشمسية الخاصة بمدرسة المالح الأساسية بشكل كامل، إضافة إلى تخريب شبكتي الكهرباء والمياه، ما ألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية وأدى إلى تعطيل العملية التعليمية.

وأوضح مليحات أن الاقتحام شمل أيضاً تخريب غرفة الإدارة والعبث بمحتوياتها، وسرقة عدد من المقاعد الدراسية، وتحطيم النوافذ وخلع الأبواب، ما خلّف حالة دمار كبيرة داخل المدرسة. ووفق مليحات، فإنه رغم عدم تسجيل إصابات بشرية، إلا أن حجم الأضرار المادية ووقع الاعتداء على مؤسسة تعليمية يشكلان انتهاكاً خطيراً لحرمة المؤسسات المدنية وتهديداً مباشراً لسلامة الطلبة والعاملين.

وفي سياق آخر، أكد مليحات أن مستوطنين اعتدوا صباح اليوم على مركبة أحد المواطنين في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس، حيث هاجموا المركبة في أثناء مرورها، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، لا سيما مع تكرار مثل هذه الهجمات في المناطق القريبة من التجمعات السكانية الفلسطينية.

على صعيد آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلّمت، اليوم الثلاثاء، إخطارات بهدم سبعة منازل مأهولة في الحي الشرقي من قرية قلنديا شمالي القدس، تطالب بإخلائها خلال 21 يوماً، بذريعة البناء من دون ترخيص، بالرغم من أن هذه المنازل قائمة منذ عشرات السنوات.

في شأن آخر، أكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين أضرموا، فجر اليوم، النار في مسكن المواطن باجس إبراهيم محمد ربعي بقرية التواني في مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى تدمير المسكن بالكامل، وترك شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه.

من جانب آخر، اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أطراف بلدة بيت إمرين شمال غربي نابلس، واعتدوا على الأشجار وأراضي المزارعين بذريعة الرعي، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، كما بدأت جرافة تابعة للمستوطنين صباحاً بشق طريق في أراضي المزارعين في بيت إمرين لمصلحة توسعة المستوطنات.

وفي بيت لحم، أُصيب خمسة عمال من بلدة نحالين عقب قيام مستوطنين بدهسهم في أثناء توجههم إلى أماكن عملهم في القدس، ما تسبب لهم بجروح ورضوض، وجرى نقلهم للعلاج. وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء غرب بلدة بيت عوا جنوب الخليل، ضمن سياسة هدم مستمرة تستهدف المنازل والبنى التحتية الفلسطينية. كما نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم والليلة الماضية، عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق عدة من الضفة الغربية طاولت عدداً من الفلسطينيين.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الخامس والعشرين على التوالي منذ بدء الحرب على إيران، مانعة أداء الصلوات فيهما.

الاحتلال ينفذ نحو 100 حالة اعتقال بين صفوف المحررين في صفقات التبادل

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصعيد في استهداف الأسرى المحررين في صفقات التبادل، من خلال تنفيذ عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني، واستجواب مستمر بحقهم، حيث شمل الاستهداف نحو 100 حالة اعتقال.

وكان من بين آخر المعتقلين: سامح الشوبكي، وعمار الشوبكي، وسعيد ذياب، وسائد الفايد، وهادي جدوع، وهم من محافظة قلقيلية. وأشار نادي الأسير إلى أنّ هذا التصعيد يأتي في سياق سياسة ممنهجة، ويمثّل خرقاً واضحاً وجديداً للصفقة، ورسالة للمحررين بأنهم سيبقون في دائرة الاستهداف والملاحقة.

وبحسب نادي الأسير، فإنه، ووفقاً لعمليات التوثيق اليومية، فقد اعتقل الاحتلال نحو (100) محرر من محرري صفقات التبادل التي تمت بعد حرب الإبادة، ومنهم من تعرّض للاعتقال أكثر من مرة. ولفت النادي إلى أنّ الاحتلال عزّز استهدافه للمحررين عبر أوامر عسكرية وقوانين منحت غطاءً أوسع لملاحقتهم، مشيراً إلى أنّ الانتهاكات في الصفقات وصلت إلى مستوى عمليات منظمة، شملت اعتداءات بالضرب قبيل الإفراج عنهم، واستمرت بعد تحررهم، إضافة إلى تهديدات طاولت عائلاتهم وما زالت مستمرة حتى اليوم.