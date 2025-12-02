مستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرة جديدة شمال شرقي القدس

02 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:15 (توقيت القدس)
رجال يهود يقفون على جبل الزيتون في القدس، 21 سبتمبر 2025(فرانس برس)
رجال يهود يقفون على جبل الزيتون في القدس، 21 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
- بدأ مستوطنون إسرائيليون في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في بلدة مخماس شمال شرقي القدس، مما يهدد الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية في المنطقة، وفقًا لمنظمة "البيدر" الحقوقية.
- استمرار هذه الأنشطة الاستيطانية يزيد من التوتر ويقوض استقرار الأهالي، مما يستدعي تدخل الجهات الحقوقية والدولية لحماية الأراضي والسكان المحليين.
- منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، أقامت إسرائيل مئات المستوطنات، ويعتبر المجتمع الدولي هذا الاستيطان غير قانوني ويعيق تنفيذ حل الدولتين.

شرع مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.

وذكرت منظمة "البيدر" الحقوقية، في بيان، أن مجموعات من المستوطنين شرعوا مساء اليوم ببناء بؤرة جديدة على أراضي المواطنين شرقي مخماس، موضحة أن المستوطنين أقاموا منشآت في الموقع "في خطوة تُعد جزءاً من محاولات التوسع الاستيطاني التي تهدد الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية في المنطقة".

وأضاف البيان أن "استمرار مثل هذه الأعمال يزيد من التوتر، ويقوّض استقرار الأهالي، ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم". وطالبت المنظمة بتدخل الجهات الحقوقية والدولية لمتابعة "هذا التوسع غير القانوني، والعمل على حماية الأراضي والسكان المحليين من المخاطر التي تهددهم".

احتجاج في سلوان ضد سياسة الاستيلاء الإسرائيلي، 8 نوفمبر 2025 (مصطفى الخروف/ الأناضول)
الضفة الغربية | الاحتلال يُخلي منازل في القدس لصالح جمعيات استيطانية

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، أقام المستوطنون 114 بؤرة استيطانية خلال عامي حرب الإبادة على غزة وحتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ومنذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، أسست الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مئات المستوطنات التي يقيم فيها أكثر من 700 ألف مستوطن.

وتؤكد الأمم المتحدة أن هذا الاستيطان "غير قانوني" ويقوّض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات دولية، داعية إلى وقفه منذ عقود، لكن من دون جدوى.

(الأناضول)

