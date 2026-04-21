مستوطنون إسرائيليون يرفعون أعلام الاحتلال في الأقصى

- شهد المسجد الأقصى تصعيداً في الاستفزازات من قبل المستوطنين الإسرائيليين، حيث اقتحموا باحاته ورفعوا علم دولة الاحتلال، بينما غاب أذان العشاء تزامناً مع "يوم الذكرى" الذي يحييه الاحتلال. - في جنوب الخليل، منعت قوات الاحتلال طلبة مدرسة أم الخير من الوصول إلى مدرستهم، وأطلق المستوطنون مواشيهم في خربة الخرابة، مما ألحق أضراراً بالمزارع، بينما دمرت جرافات المستوطنين خزان مياه في برقة شمال نابلس. - تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، مع اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى واعتداءات على المزارعين، في ظل حماية جيش الاحتلال، مما يفرض واقعاً جديداً على الأرض.

صعّد مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الثلاثاء، من استفزازاتهم في باحات المسجد الأقصى، برفع علم دولة الاحتلال خلال اقتحامهم المسجد. وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح الثلاثاء، ورفعوا علم دولة الاحتلال داخل ساحاته.

من جهة أخرى، أفادت محافظة القدس بغياب أذان العشاء عن مآذن المسجد الأقصى، مساء الاثنين، تزامناً مع إطلاق صفارات الإنذار في تمام الساعة الثامنة مساءً في القدس المحتلة، إيذاناً ببدء ما يسمى "يوم الذكرى" الذي يحييه الاحتلال لقتلى جيشه. وبحسب المحافظة، لم يسمع الأذان في باحات المسجد الأقصى ومحيطه، في مشهد يتكرر مع هذه المناسبة سنوياً، في وقت ينظم فيه الاحتلال احتفاله المركزي في ساحة البراق، وسط قيود مفروضة على المسجد الأقصى.

وفي جنوب الخليل، أكد المشرف العام لمنظمة "البيدر" الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال منعت صباح اليوم الثلاثاء طلبة مدرسة أم الخير في مسافر يطا من الوصول إلى مدرستهم. كما أشار مليحات إلى أن مستوطنين أطلقوا مواشيهم صباح اليوم في منطقة خربة الخرابة جنوب بلدة السموع، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمزارع في المنطقة. وفي شمال الضفة الغربية، ذكرت مصادر محلية أن جرافات تابعة للمستوطنين أقدمت، اليوم الثلاثاء، على تدمير خزان مياه وتجريف أراضٍ تعود لأهالي قرية برقة شمال غرب نابلس.

تأتي هذه الانتهاكات في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي تشمل اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، والاعتداء على المزارعين، وتخريب الممتلكات، في ظل حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتشهد مناطق واسعة، خصوصاً في جنوب الخليل وشمال الضفة، تصعيداً في محاولات فرض واقع جديد على الأرض، عبر التضييق على السكان الفلسطينيين، واستهداف مصادر عيشهم، وعرقلة وصول الطلبة إلى مدارسهم، بالتوازي مع تشديد القيود المفروضة على المسجد الأقصى ومحيطه.