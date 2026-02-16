- زيارة الجنرال عبد الرحمن تياني إلى الجزائر تهدف لتعزيز التشاور بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مع التركيز على التعاون في القطاعات الاقتصادية والأمنية. - الجزائر يمكنها دعم النيجر في الأمن والدفاع عبر تدريب القوات وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية، مع التأكيد على أهمية الاتفاق الموقع في إبريل 2023 لتسيير دوريات مشتركة وتبادل المعلومات. - التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر والنيجر يشمل مشاريع مثل إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائي، مما يعزز التنمية الاقتصادية في النيجر.

أكد الحسن انتي نيكار، المستشار السياسي للرئيس النيجري السابق محمد بازوم، أن زيارة قائد السلطة الحالية في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى الجزائر خطوة مهمة وضرورية لإعادة التشاور بين البلدين في ظل حالة عدم الاستقرار والتهديدات القائمة في المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الجزائر موقعًا مساعدًا للنيجر في البعدين الاقتصادي والأمني لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال انتي نيكار لـ"العربي الجديد": "بعد الأزمة كان لا بد أن يأتي الانفراج، الأزمة أصبحت من الماضي، وبلدان مثل الجزائر والنيجر تربط بينهما عوامل الجوار تعد علاقاتهما ضرورية وأكيدة وملموسة، ويجب أن تكون كذلك"، مضيفًا أن "هذه العلاقات يجب أن تتحول إلى علاقات ناجعة ومفيدة بالنسبة للبلدين، خاصة في القطاعات الاقتصادية من جهة، والأمنية من جهة ثانية بما يحقق الاستقرار ويسمح بإطلاق مشاريع مشتركة. نقر في النيجر أن الجزائر ساعدت بلدنا في مراحل كثيرة لمواجهة مصاعب عديدة، ويتعين على الجزائر مساعدة النيجر في هذه المرحلة بحكم الظروف الخاصة التي يمر بها".

وأكد المسؤول النيجري السابق (معارض لانقلاب 2023) أنه يمكن للجزائر المساعدة على تصحيح بعض الخيارات القائمة في النيجر عبر تقديم النصح، "أعتقد أن الجنرال تياني مصمم على بعض خياراته، وأنا مقتنع بأنه يواجه صعوبات كثيرة، ولكني أعتقد أنه إذا استمع إلى الجزائر وإلى تقديرات المسؤولين الجزائريين، فإنه سوف ينجح وتنجح معه النيجر في تجاوز الصعوبات القائمة في الوقت الحالي، بالنظر أساسًا إلى الدوافع الجزائرية الأكثر حرصًا على مصالح واستقرار المنطقة".

ووصل، الأحد، رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى الجزائر رفقة تسعة وزراء في الحكومة، للقاء الرئيس تبون وكبار المسؤولين في الدولة، لبحث حزمة تفاهمات سياسية واقتصادية وإقليمية. ويرافق تياني كل من وزير الخارجية بكاري ياو سانغاري، ووزير الدفاع الفريق أول سليفو موديمن، ووزير البترول حمادو تيني، ووزير الطاقة عمادو حواء، ووزير التجارة والصناعة عبد الله سيدو، ووزير الاتصالات أدجي علي صلاتو، ووزير الصحة غاربا حكيمي، ووزير التجهيز ساليسو محمان ساليسو، ووزير التعليم والتدريب فارمو موموني.

وبالنسبة لملف الأمن والدفاع الذي يعد أحد الانشغالات الأساسية للسلطة والقوى في النيجر، شدد المستشار السياسي السابق على أنه "بإمكان الجزائر المساعدة في تدريب قوات الدفاع والأمن وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، كونها بلدًا لديه تجربة مهمة في هذا المجال، وبالتالي تقديم دعم عملي للنيجر ضد التهديدات الداخلية والتحرشات من بعض الدول كفرنسا والقوى الأجنبية الأخرى"، إضافة إلى تأمين المسالك التجارية بين البلدين. وفعليًا كان هناك اتفاق بين البلدين في هذا المجال وُقّع في إبريل/نيسان 2023، يقضي بتسيير دوريات مشتركة على الحدود وتبادل المعلومات الأمنية والتدريب والتجهيز وغيرها، غير أن التطورات التي حدثت لاحقًا جمدت تنفيذ هذه التفاهمات.

ويشير الحسن انتي نيكار إلى أن إطلاق مسار تعاون لافت بين الجزائر والنيجر في مجال الطاقة والمحروقات "مسألة مهمة بالنسبة للنيجر، الطاقة تعد الآن مفتاحًا للتنمية في المنطقة، والجزائر بما تملكه من خبرة وتجربة طويلة في ذلك هي الأقدر على إسناد ودعم النيجر لإرساء صناعة محروقات وقطاع متكامل في هذا المجال، كما يمكن للجزائر تدريب طلابنا في مجالات التعدين والطاقة والنفط"، في إشارة إلى الاتفاق بين الجزائر والنيجر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بمناسبة زيارة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إلى نيامي، للعودة إلى تنفيذ الخطة المتفق عليها في نيامي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشمل إنجاز مصفاة ومجمع بتروكيميائي في مدينة دوسو في النيجر، وأعمال التنقيب عن المحروقات في الحقل النفطي "كفرا"، وتأهيل فرق من الإطارات والتقنيين النيجريين العاملين في قطاع المحروقات، والتحليل المخبري لعينات النفط الخام النيجري، وإنجاز وصيانة محطات الكهرباء.