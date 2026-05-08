- أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني أن السيطرة على مضيق هرمز تعادل امتلاك "قنبلة ذرية"، مشيراً إلى أهمية الموقع الجغرافي لإيران في التأثير على الاقتصاد العالمي، وتعهد بعدم التفريط في المكاسب المرتبطة بالمضيق. - أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن سياسة طهران تركز على تطوير علاقات دولية ودية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن النهج الاستعماري لم يعد له مكان في المستقبل. - أشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن سيطرة إيران على مضيق هرمز "غير مقبولة"، مؤكداً أن الرد الإيراني على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب لا يزال قيد الدراسة.

اعتبر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الجمعة، أن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي أشبه بحيازة "قنبلة ذرية"، متعهّداً بعدم التفريط فيه. ولفت المستشار محمد مخبر إلى أن إيران "أهملت" طويلاً موقعها المميّز عند المضيق الذي يعد ممراً حيوياً لشحنات النفط والغاز وأغلقته طهران بعيد اندلاع الحرب، ما أدى إلى اضطرابات في الأسواق وإلى توقف حركة الملاحة فيه.

وقال مخبر في فيديو نشرته وكالة أنباء مهر: "إن مضيق هرمز فرصة ثمينة تضاهي القنبلة الذرية". وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لإيران "يتيح لها بقرار واحد التأثير في اقتصاد العالم أجمع"، واصفاً ذلك بأنه "فرصة كبرى".

وإذ تعهّد بعدم التفريط في مكاسب هذه الحرب، شدّد على أن إيران ستعمل على "تغيير النظام (القانوني) لهذا المضيق"، عبر القانون الدولي إذا أمكن، وبشكل أحادي إذا تعذّر ذلك.

ولم يتطرّق مخبر تحديداً إلى فرض رسوم على السفن مقابل عبور الممر المائي، لكن نشرة "لويدز ليست" المتخصصة بالشحن البحري أفادت، الجمعة، بأن إيران أنشأت هيئة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز تُعنى بإجازة عبور السفن وتحصيل رسوم مرور.

وكان مسؤولون إيرانيون قد تطرّقوا سابقاً إلى إنشاء نظام من هذا النوع، وقال برلماني بارز، في إبريل/نيسان الماضي، إن طهران تلقّت أول إيراداتها من الرسوم المفروضة على عبور المضيق.

بزشكيان: إيران تسعى إلى علاقات دولية ودية قائمة على الاحترام المتبادل

إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إن سياسة طهران الأساسية تقوم على تطوير علاقات دولية ودية في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأضاف الرئيس الإيراني، في منشور على منصة "إكس"، أن النهج الاستعماري لم يعد له مكان في عالم المستقبل. وأشار إلى أن الشعب الإيراني يُعد تاريخياً شعباً متسامحاً، وأنه في الوقت نفسه كافح الظلم عبر تاريخه.

يأتي ذلك بينما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّ الولايات المتحدة ينبغي أن تتلقى رداً اليوم الجمعة من إيران على مقترح إنهاء الحرب. وأوضح روبيو للصحافيين في روما، اليوم الجمعة، بشأن التفاوض مع إيران، قائلاً: "سنرى ما سيتضمنه الرد. نأمل أن يكون أمراً سيضعنا على مسار عملية تفاوض جادّة".

واعتبر أن سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر "غير مقبول"، قائلاً في هذا السياق: "تزعم إيران حالياً أنها تملك، أن لديها الحق بالسيطرة على ممر مائي دولي. هذا أمر غير مقبول يحاولون تطبيعه". وبشأن ضربات الخميس، أوضح الوزير الأميركي أنها "كانت منفصلة عن عملية ملحمة الغضب"، مشدداً على أنه "إذا أُطلقت صواريخ على أميركا، فسنرد".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، قائلاً إن الرد الإيراني على المقترح الأميركي والمفاوضات المتعلقة بهذا الشأن لا تزال قيد الدراسة، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستُعلَن فور التوصل إليها. وأضاف بقائي أن الهجمات الأميركية الليلة الماضية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً لوقف إطلاق النار.

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)