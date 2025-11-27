مستشار ترامب: واشنطن في طليعة الجهود لتوحيد ليبيا ودعم الانتخابات

- أكدت الولايات المتحدة، بقيادة مسعد بولس، التزامها بدعم السلام في ليبيا من خلال توحيد المواقف الدولية والإقليمية لدعم استقرار ووحدة ليبيا، وأصدرت بيانًا مشتركًا مع عشر دول لتجديد هذا الالتزام. - رحبت الدول بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ودعت لاستخدام خريطة الطريق الأممية لدفع عملية سياسية ليبية، مع تعزيز التنسيق العسكري والاقتصادي بين الأطراف. - أشادت الدول بتعيين رئيس لمؤسسة النفط واتفاق البرنامج التنموي الموحد، مؤكدة أهمية الاندماج الاقتصادي والأمني لضمان سيادة وازدهار ليبيا.

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، اليوم الخميس، إنّ الولايات المتحدة ستظل في "طليعة الجهود الرامية إلى تجاوز الانقسامات وتحقيق سلام دائم في ليبيا"، مشيراً إلى "حرص واشنطن على جمع الأطراف الدولية والإقليمية حول موقف موحد يدعم تطلعات الليبيين إلى الاستقرار والوحدة والازدهار".

وأوضح بولس، في تصريح نشرته السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن بلاده عملت على جمع كلٍّ من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة لإصدار بيان مشترك يُجدّد تأكيد الالتزام بدعم دعوات الشعب الليبي إلى الوحدة والاستقرار والازدهار، مؤكداً أن واشنطن ستواصل "قيادة المبادرات الدبلوماسية لمساعدة الجهات المعنية الليبية على البناء على هذا الزخم، من أجل ليبيا قوية ومزدهرة وموحدة"، وأنها تنظر بإيجابية إلى "الخطوات الإيجابية الأخيرة" مثل تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتفاق الليبي بشأن البرنامج التنموي الموحد.

وجاء تصريح بولس في أعقاب بيان مشترك صادر عن عشر دول، هي الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة، رحّبت فيه بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة الأممية مطلع الشهر الجاري، وبخريطة الطريق التي وضعتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته. ودعا بيان الدول العشر جميع الأطراف الليبية إلى "استخدام هذه الخطة والتيسير الذي تقدمه البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية نحو حوكمة موحدة وإجراء انتخابات"، مؤكداً دعم هذه الدول "سعي الشعب الليبي نحو الوحدة والاستقرار والازدهار وتطلعاته إلى تحقيق سلام دائم"، والتزامها بتعزيز التنسيق العسكري والاقتصادي بين الأطراف الليبية في الغرب والشرق.

ودعت الدول العشر القادة الليبيين إلى اتخاذ خطوات إضافية لتوسيع التنسيق العسكري بين الطرفين المتنازعين وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، مرحّبة بالجهود الليبية الرامية إلى دمج القوات الأمنية. كما طالبت باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز المؤسسات الاقتصادية الليبية، ولا سيما "المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة"، باعتبارها مؤسسات سيادية محورية في إدارة الموارد وضمان الشفافية والرقابة.

وأشار البيان إلى أن الدول العشر أشادت بتعيين رئيس رسمي لمؤسسة النفط في 29 سبتمبر/ أيلول، وباتفاق البرنامج التنموي الموحد الذي وُقّع في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري من قبل مندوبي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، معتبراً أن هذه الخطوات من شأنها أن تُسهِم في وضع ليبيا على مسار سياسات اقتصادية أكثر استدامة ونحو ازدهار أكبر، "إذ تمهّد الأرضية لتنفيذ برنامج مؤسسة النفط لزيادة إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي، وتعزيز استقرار المصرف المركزي واستقرار ليبيا المالي، وتوفير مشروعات تنموية في جميع أنحاء البلاد في إطار رقابي متفق عليه".

ولفت البيان في ختامه إلى أن تعزيز الاندماج الاقتصادي والأمني يعدّ "أمراً أساسياً لضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل، كما أنه يكمل ويعزز العملية السياسية، لأن ليبيا قوية ومزدهرة تتمتع بمؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة هي في مصلحة جميع الأطراف". وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق بالإجماع مطلع نوفمبر الجاري على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعام إضافي، لتستمر حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، في خطوة جدد بها المجلس دعمه الدور الأممي في تيسير العملية السياسية الليبية.

وكانت البعثة قد أعلنت في 21 أغسطس/ آب الماضي خريطة طريق جديدة تمتد لفترة بين 12 إلى 18 شهراً من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عبر مسارات تبدأ بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، قبل تشكيل حكومة موحدة للبلاد، بالتزامن مع مسار "الحوار المهيكل" الذي أعلنت البعثة في نهاية أكتوبر الماضي البدء في قبول ترشيحات الهيئات والمؤسسات المدنية والمجتمعية لعضويته لمناقشة قضايا الحكومة والاقتصاد والأمن والمصالحة. ولكن هذه المسارات لا تزال تشهد تعثراً حتى الآن، إذ لم يجر إحراز أي تقدم فيها.

وبالرغم من الاتصالات الكثيفة التي يجريها المسؤولون الأميركيون بقادة الأطراف في ليبيا منذ أكثر من عامين، لا سيما في مشروع يهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية، فإن بولس دشّن مرحلة جديدة من التعاطي الأميركي في الملف الليبي منذ زيارته إلى طرابلس ثم بنغازي في يوليو/ تموز الماضي، حيث شهد توقيع عقود بقيمة 235 مليون دولار مع المؤسسة الوطنية للنفط لصالح شركات استثمار أميركية في مجال الطاقة.

كما ظهر بعدها في عدة تصريحات معلناً دعم بلاده الحوار الليبي ومنع التصعيد العسكري. وفي سبتمبر/ أيلول 2025، أشرف بولس على ترتيب لقاء في روما جمع صدام، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وإبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في أول خطوة تقارب بينهما، على الرغم من عدم إعلان الطرفين ولا الراعي الأميركي نتائج هذا اللقاء.