- التقى مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مع صدام حفتر والجنرال أندرسون لمناقشة تعزيز التكامل العسكري بين شرق وغرب ليبيا، مع التركيز على تمرين "فيلنتلوك" في سرت. - زار نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا طرابلس، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين ليبيين لتعزيز التعاون العسكري والأمني وتطوير برامج التدريب ودعم توحيد المؤسسة العسكرية. - تهدف الجهود الأميركية إلى دعم الاستقرار في ليبيا من خلال بناء ترتيبات أمنية مشتركة ومناورات "فلينتلوك 2026"، بالإضافة إلى لقاءات لتوحيد السلطتين وتسهيل التفاهمات الاقتصادية.

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس إنه التقى صدام حفتر وقائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين أندرسون، أمس الأحد، وتناول اللقاء "الخطوات العملية لتعزيز التكامل العسكري بين شرق ليبيا وغربها". وأشار بولس، في تدوينة على حسابه على منصة X، إلى أن اللقاء أكد أهمية التمرين التعبوي المشترك "فيلنتلوك" المقررة إقامته في مدينة سرت في إبريل/نيسان المقبل. وجاء هذا الاجتماع على هامش أعمال قمة ميونخ للأمن 2026، التي انعقدت بين 11 و15 فبراير/شباط الجاري، وشارك فيها صدام بصفته نائب ما يُعرف بـ"قائد القيادة العامة للجيش الوطني".

وفيما لم تنشر قيادة حفتر أي أخبار عن لقاء صدام ببولس، قالت إن صدام أجرى سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين، تضمنت محادثات حول مستجدات الأوضاع في ليبيا و"سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك"، من بينهم الجنرال داغفين أندرسون، الذي تباحث معه في "مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وكان نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الفريق جون برينان قد زار طرابلس الأربعاء الماضي، وعقد سلسلة اجتماعات شملت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق صلاح الدين النمروش.

وتناول اللقاء بين الدبيبة وبرينان آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، مع التركيز على تطوير برامج التدريب والتأهيل، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى التنسيق المشترك في مجالات تبادل المعلومات وبناء القدرات. ونقل المكتب الإعلامي عن الدبيبة تأكيده "أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في دعم الاستقرار وتعزيز جاهزية المؤسسات العسكرية النظامية"، وضرورة "أن يتركز التعاون على نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية، بما يخدم سيادة الدولة وأمنها".

كما ناقش برينان والنمروش "تعزيز الشراكة الدفاعية بين ليبيا والولايات المتحدة، مع بحث آليات تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع جاهزية قوات الجيش الليبي، بما يواكب المعايير العسكرية الحديثة". وأكد البيان أن المباحثات تناولت ملفات فنية تتعلق ببناء القدرات العسكرية وتطوير برامج الدعم والتأهيل.

ونقل البيان عن نائب قائد أفريكوم تأكيده التزام واشنطن بمواصلة دعم المؤسسة العسكرية الليبية، واستعدادها "لتوسيع برامج الدعم الفني والتدريبي، في إطار شراكة استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة". ويأتي هذا التصريح في سياق تأكيدات أميركية متكررة بشأن دعم جهود الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الأمنية في البلاد.

وتأتي لقاءات قادة أفريكوم بالقادة الليبيين ضمن سلسلة اتصالات وزيارات أجراها قادة أفريكوم إلى ليبيا منذ العام 2024، شملت اجتماعات في طرابلس وبنغازي، في إطار مساعٍ أميركية لدعم مسارات بناء ترتيبات أمنية مشتركة بين الأطراف العسكرية في شرق البلاد وغربها، أبرزها زيارة أجراها أندرسون في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى طرابلس وبنغازي، وأعلن خلالها أن ليبيا ستستضيف جزءاً من مناورات "فلينتلوك 2026" العسكرية، لأول مرة، في مدينة سرت ومناطق شمالي البلاد، بمشاركة مشتركة من الشرق والغرب.

وتُعد هذه المناورات أكبر تدريب سنوي لقوات العمليات الخاصة التابعة لأفريكوم، إلا أنه لم يُحدد موعد إجرائها للعام الجاري، ومن المنتظر أن تُجرى في عدة دول أفريقية، منها ليبيا في مدينة سرت التي يقع فيها المقر الرئيس للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5.

وتندرج هذه التحركات ضمن مقاربة أميركية أوسع ذات أبعاد سياسية وأمنية، شملت رعاية لقاءات مباشرة بين شخصيات بارزة من شرق البلاد وغربها، أبرزها صدام حفتر ممثلًا عن والده، وإبراهيم الدبيبة المستشار الأمني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في روما في سبتمبر/أيلول الماضي وفي باريس الشهر الماضي، لمناقشة سبل توحيد السلطتين في طرابلس وبنغازي، إضافة إلى تسهيل تفاهمات تتعلق بإدارة بنود إنفاق تنموية ضمن آلية مشتركة مرتبطة بعائدات النفط، في سياق جهود دولية مستمرة لدعم الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا.