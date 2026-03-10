مستشارو ترامب يحثونه على البحث عن خطة خروج من الحرب

- بعض مستشاري ترامب حثوه سراً على البحث عن خطة للخروج من الحرب على إيران، خشية ردود فعل سياسية سلبية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع التأييد الشعبي. - رغم تصريحات ترامب بأن الحرب حققت أهدافها، إلا أن بعض مستشاريه قلقون من استمرارها، ويعملون على خطة اتصالات لإقناع الرأي العام بأهميتها. - البيت الأبيض نفى التقارير عن خطط للانسحاب، مؤكداً أن العمليات ستستمر حتى تحقيق نصر مُرضٍ، وسط استمرار التوترات مع إيران وإسرائيل.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الثلاثاء، إنّ بعض مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثوه سراً على البحث عن خطة للخروج من الحرب على إيران خشية أن يؤدي صراع طويل الأمد إلى ردّات فعل سياسية سلبية.

ولا يعرف ما إذا كانت تصريحات ترامب أمس الاثنين في فلوريدا مرتبطة بهذا التوجه أم لا، عندما قال إنّ الحرب حققت أهدافها إلى حد كبير، مضيفاً أنه يعتقد أنها ستنتهي "قريباً جداً"، وتابع: "نريد نظاماً يؤدي إلى سنوات عديدة من السلام، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فمن الأفضل أن ننهي الأمر الآن".

ونقلت الصحيفة عن مطلعين على الأمر أن بعض مستشاري ترامب شجعوه في الأيام الأخيرة على وضع خطة لسحب الولايات المتحدة من الحرب، وإثبات أن الجيش قد حقق أهدافه إلى حد كبير. وبينما لا يزال الكثيرون من القاعدة المحافظة للرئيس يؤيدون العملية الأولية، أعرب بعض مستشاريه سراً عن مخاوفهم من أن يؤدي استمرار الحرب لفترة أطول إلى تراجع هذا التأييد، وفق الصحيفة.

وأفادت المصادر نفسها أنّ ترامب اطلع على بعض استطلاعات الرأي حول الحرب، والتي أظهرت أن معظم الأميركيين يعارضون الحرب. وتابع بعض مستشاري ترامب بقلق ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، كما تلقوا اتصالات من بعض الجمهوريين القلقين بشأن انتخابات التجديد النصفي، وفقاً لما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أنّ "فريق ترامب خلص في الأيام الأخيرة إلى أنهم بحاجة إلى خطة اتصالات أكثر فعالية لإقناع الرأي العام بأهمية الحرب، في ظل معاناة العديد من المستهلكين من ارتفاع أسعار الغاز". ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ما أوردته الصحيفة، قائلة: "هذه القصة مليئة بالهراء من مصادر مجهولة، أؤكد لكم أنها ليست حاضرة مع الرئيس ترامب. يركز كبار مساعدي الرئيس على مدار الساعة لضمان استمرار نجاح عملية "الغضب الملحمي" نجاحاً باهراً، وسيُحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة نهاية هذه العمليات في نهاية المطاف".

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن بعض مسؤولي إدارة ترامب قولهم إنه "طالما استمرت طهران في مهاجمة دول المنطقة، وما زالت إسرائيل تُصرّ على ضرب أهداف إيرانية، فمن غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من الانسحاب بسهولة من الحرب".

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية للصحيفة إنّ ترامب لن يتوقف عن القتال حتى يحقق نصراً مُرضياً، خاصةً عندما تتمتع الولايات المتحدة بتفوق عسكري. ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر مُطلعة على تفكير ترامب، أنه فوجئ في بعض الأحيان برفض طهران الاستسلام رغم الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة المتواصلة.