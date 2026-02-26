- يفضل مستشارو ترامب أن تبادر إسرائيل بضربة لإيران لتسهيل تسويق الحرب المحتملة أمام الرأي العام الأميركي، حيث قد تتيح ضربة إسرائيلية مبرراً أقوى للولايات المتحدة للتحرك. - تدرس الإدارة الأميركية توقيت وكيفية تنفيذ الضربة ضد إيران، مع احتمالية عملية مشتركة أميركية إسرائيلية، رغم تفضيل بعض المستشارين لتحرك إسرائيلي أولاً، وسط محاولات للتفاوض مع إيران. - تواجه الإدارة تحديات في تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران، منها خطر استنزاف الذخائر واحتمال سقوط قتلى أميركيين، مع قلق من رد فعل إيراني غير متماثل وتصعيد غير متوقع.

أفاد موقع "بوليتيكو" الأميركي بأن مستشارين كباراً للرئيس دونالد ترامب يفضلون أن تبادر إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران قبل أن تُقدِم الولايات المتحدة على شن هجوم مباشر، وذلك في إطار حسابات سياسية تتعلق بكيفية تسويق أي حرب محتملة أمام الرأي العام الأميركي. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين على النقاشات الدائرة داخل الإدارة الأميركية أن مسؤولين في فريق ترامب يجادلون، في أحاديث غير علنية، بأن ضربة إسرائيلية قد تدفع طهران إلى الرد، مما يخلق ظرفاً يسمح بحشد دعم أكبر لضربة أميركية لاحقة.

وبحسب المصدرين، فإن التقدير السائد في بعض أوساط الإدارة الأميركية هو أن "الكلفة السياسية ستكون أقل إذا بدأ الإسرائيليون أولاً وبمفردهم، ثم رد الإيرانيون علينا، بما يمنحنا سبباً أقوى للتحرك". ويستند هذا الطرح إلى معطيات داخلية، إذ تشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن الأميركيين، ولا سيما الجمهوريين، يؤيدون فكرة تغيير النظام في إيران، لكنهم لا يرغبون في المخاطرة بسقوط قتلى أميركيين لتحقيق ذلك. وهذا ما يدفع فريق ترامب، بحسب التقرير، إلى التفكير ليس فقط في مبررات الهجوم، مثل البرنامج النووي الإيراني، بل أيضاً في توقيت اندلاع الحرب وسياقها.

ولفت التقرير إلى أنه "مع تراجع الآمال في واشنطن بإمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة مع طهران، بات السؤال داخل الإدارة يدور حول متى وكيف يمكن تنفيذ الضربة، لا عما إذا كانت ستُنفذ". ورغم تفضيل بعض المستشارين أن تتحرك إسرائيل أولاً، رجح المصدران اللذان تحدثا للموقع الأميركي أن يكون السيناريو الأكثر احتمالاً هو عملية مشتركة أميركية إسرائيلية.

ورداً على استفسار "بوليتيكو"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "إن وسائل الإعلام قد تواصل التكهن بتفكير الرئيس كما تشاء، لكن الرئيس ترامب وحده يعلم ما الذي قد يفعله أو لا يفعله"، فيما امتنعت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عن التعليق.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد زار البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث ضغط على الإدارة الأميركية لاتخاذ خطوات من شأنها تعطيل البرنامج النووي الإيراني، والبنية التحتية للصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف دعم طهران للفصائل الحليفة لها في المنطقة. في المقابل، يوجد فريق التفاوض المقرب من ترامب، والذي يضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في جنيف في محاولة لإبرام اتفاق مع الإيرانيين.

ورغم وصف هذه المساعي الدبلوماسية بأنها "جدية"، نقل "بوليتيكو" عن أحد المصدرين قوله إن المزاج السائد لدى المقربين جداً من ترامب هو: "سنقصفهم". غير أن مسألة نطاق العملية تبقى محل نقاش، فبحسب أحد المطلعين على النقاشات، هناك اعتباران رئيسيان: أولهما خطر استنزاف مخزونات الذخائر الأميركية، في ظل مخاوف داخل الإدارة من أن يتيح ذلك فرصة للصين للتحرك ضد تايوان. وثانيهما احتمال سقوط قتلى أميركيين إذا جرى تبنّي الخيار الأكثر تصعيداً، خصوصاً في حال تنفيذ هجوم واسع النطاق يستهدف تغيير النظام.

وقال المصدر المطلع في حديثه لـ"بوليتيكو" إنه "إذا كنا نتحدث عن هجوم بحجم تغيير النظام، فمن المرجح جداً أن ترد إيران بكل ما لديها. لدينا الكثير من الأصول في المنطقة، وكل واحد منها هدف محتمل، وهي ليست تحت القبة الحديدية، مما يرفع احتمال سقوط قتلى أميركيين، وهذا يحمل مخاطر سياسية كبيرة". وبحسب مسؤول استخباراتي أميركي رفيع، فإن مجتمع الاستخبارات "قلق ويراقب" احتمالات رد غير متماثل من جانب إيران يستهدف منشآت وأفراداً أميركيين في الشرق الأوسط وأوروبا.

وكان ترامب قد عزز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة بإرسال مجموعتي حاملات طائرات ضاربة وعشرات الطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع والتزود بالوقود جواً، في أكبر حشد للقوة النارية الأميركية في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003. وفي الأسابيع الأخيرة، حذر مسؤولون في البنتاغون وأعضاء في الكونغرس من أن ضربات مطولة ضد إيران قد تُنهك مخزونات الجيش الأميركي.

وتتراوح الخيارات المطروحة أمام ترامب بين ضربة محدودة أولى تُستخدم ورقة ضغط لانتزاع اتفاق من طهران، وصولاً إلى حملة أوسع إذا لم يتم التوصل إلى تسوية. وتشير التقديرات إلى أن أي عمل عسكري سيستهدف المواقع النووية الإيرانية أو ما تبقى منها بعد ضربات يونيو/ حزيران الماضي، إضافة إلى البنية التحتية للصواريخ الباليستية.

كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن خيار "ضربة قطع الرأس" مطروح، أي استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي. غير أن بنية النظام الإيراني لا ترتكز على شخص واحد، إذ صُممت آلياته لتأمين انتقال الصلاحيات عند شغور المناصب العليا. ومع ذلك، قد تشمل الضربات منشآت وطبقات متعددة من هرم السلطة، بما في ذلك قيادات الحرس الثوري. ويرى التقرير أن مثل هذه العملية قد تمتد أياماً أو أسابيع، مع نتائج يصعب التنبؤ بها، لا سيما إذا اقتصر التنفيذ على القوة الجوية.