مساعٍ إسرائيلية لتغيير هويّة باب السلسلة في القدس وتوسيع التهويد

- تسعى إسرائيل لتعزيز السيطرة الأمنية واليهودية في حي باب السلسلة بالقدس المحتلة من خلال الاستيلاء على عقارات فلسطينية تاريخية، مستندة إلى قرارات قديمة تم تفعيلها مؤخراً بدعم من قوى استيطانية متصاعدة. - الحكومة الإسرائيلية الحالية وشركة تطوير الحي اليهودي تعملان على تنفيذ قرارات مصادرة العقارات، رغم عدم الحصول على الموافقة النهائية، وتشمل العقارات المستهدفة مواقع تاريخية هامة. - الأهداف الاستراتيجية تشمل تحويل باب السلسلة إلى بوابة رئيسية لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مما يهدد بتهويد المنطقة وإضعاف الوجود المقدسي، مع تأثيرات سلبية على المسجد الأقصى والحركة الاقتصادية.

تتوالى التحركات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط يقضي بالاستيلاء على منازل ومحال فلسطينية في حي باب السلسلة غرب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، ضمن مساعٍ لتعزيز السيطرة الأمنية واليهودية في المنطقة، وسط تحذيرات من تهجير السكان وتغيير هوية المكان. وتضغط شركة إعادة بناء وتطوير الحيّ اليهودي في القدس المحتلة، والتي تعمل بإشراف حكومة الاحتلال الإسرائيلي، باتجاه تنفيذ قرار يقضي بالاستيلاء على منازل ومحالّ فلسطينية في حيّ باب السلسلة، غرب ساحة المسجد الأقصى، بذريعة "تعزيز السيطرة اليهودية والأمن في المنطقة". وكانت محافظة القدس قد أعلنت أنّ سلطات الاحتلال صادقت على مخطّط الاستيلاء في الحيّ؛ بهدف تهجير المقدسيين.

وتعود جذور القرار إلى عام 1968، حين أعلنت سلطات الاحتلال نيتها مصادرة نحو خمسة دونمات في حيّ باب السلسلة، تحت بند "وضع اليد"، إلا أنّ القرار توسّعت دائرة نفوذه لاحقاً، بعد توصية قدّمها وزير القدس والتراث الإسرائيلي السابق مئير بروش، دعا فيها إلى تفعيل القرار منتصف يوليو/تموز من العام الماضي، قبل أن يوقّع على تنفيذ المصادرة القديمة، قبيل استقالته. ورغم أنّ العقارات المستهدفة تعود إلى ملكيات فلسطينية تاريخية تمتد من الحقبتين الأيوبية والمملوكية وصولًا إلى العهد العثماني، ويُقدّر عددها بين 15 و20 عقاراً، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تسريع خطواته لفرض السيطرة عليها وتهجير المقدسيين من الحيّ.

وقال المستشار القانوني لمحافظة القدس، مدحت ديبة، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة امتنعت طوال العقود الماضية عن تنفيذ قرار المصادرة، خشية تداعياته عربياً ودولياً وشعبياً، لا سيما أنّ جميع القاطنين في هذه العقارات من الفلسطينيين، وهو ما كان سيضع إسرائيل أمام انتقادات دولية واسعة.

وأوضح ديبة أنّ الحكومة الإسرائيلية الحالية تختلف عن سابقاتها، في ظلّ تصاعد نفوذ القوى الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين داخل الائتلاف الحاكم، وسعيها إلى إعادة إحياء قرارات استيطانية جُمّدت لعقود. وبحسب ديبة، فإنّ الاحتلال يستند في محاولته تنفيذ المصادرة إلى جملة اعتبارات، أبرزها وقوع العقارات داخل ما يُعرف بـ"الحيّ اليهودي"، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لموقعها المحاذي للمسجد الأقصى.

ويكمن التطور الأبرز في توجّه شركة تطوير الحيّ اليهودي رسميًا إلى الحكومة الإسرائيلية، بصفتها الجهة المشرفة على العقارات اليهودية في البلدة القديمة من مدينة القدس، للمطالبة بمنحها الضوء الأخضر لتنفيذ قرار المصادرة، عبر عقد جلسة خاصة للنظر في الطلب. وقال ديبة إن الموافقة النهائية لم تُمنح بعد، وإن المطالبة التي تقدّمت بها الشركة غير ملزمة، لكنّ توجّهات الحكومة الحالية المتطرفة تجعل إمكانية تطبيق القرار واردة جدًا.

وتوجد في هذا الحي عقارات مقدسية تاريخية، من بينها مقر الهيئة الإسلامية العليا، التي يترأسها خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إضافة إلى المدرسة الطشتمرية الإسلامية العائدة إلى العهد المملوكي.

وقال عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس، أمجد شهاب، لـ"العربي الجديد"، إن خطورة التوسّع الإسرائيلي في باب السلسلة ترتبط بسعي جماعات الاستيطان ومنظّمات "الهيكل" إلى تحويل مدخل باب السلسلة إلى بوابة رئيسية لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، إلى جانب باب المغاربة، بما يوفّر للمستوطنين مسارين دائمين للاقتحام. ولفت شهاب إلى أنّ معسكراً تدريبياً لقوات الاحتلال يقع بمحاذاة باب السلسلة من الجهة الغربية، وتنطلق منه قوات الاحتلال خلال اقتحامها المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

رصد تضارب إسرائيلي بشأن الانفجار المريب في بيت شيمش غرب القدس

كما تنبع الأهمية الاستراتيجية لباب السلسلة بالنسبة للاحتلال، من كون جداره ملاصقاً لحائط البراق الذي يسيطر عليه الاحتلال ويطلق عليه "حائط المبكى"، وفق شهاب. وأضاف شهاب أن تنفيذ عمليات الاستيلاء سيفتح الباب أمام توسيع المشاريع التهويدية في حي باب المطهرة، ويمهّد لمرحلة غير مسبوقة من تهويد محيط أبواب المسجد الأقصى، خصوصاً في ظلّ تركّز حفريات الاحتلال في البلدة القديمة، وصولًا إلى المسجد الأقصى، في منطقة باب السلسلة ومحيطها.

وأشار إلى أن الاحتلال يعتمد وسائل متعددة للاستيلاء على عقارات باب السلسلة، من بينها "أوامر وضع اليد"، أو استخدام "قانون حارس أملاك الغائبين" عبر الادعاء بأن العقارات تعود ليهود سكنوا الحي قبل عقود، إلى جانب ما يصفه بعمليات "تسريب العقارات" من "ضعاف النفوس أو الخائنين"، أو من خلال ورثة يقيمون خارج القدس.

ورداً على سؤال "العربي الجديد" حول الأهداف الإسرائيلية بعيدة المدى من استهداف باب السلسلة، قال شهاب: "إن المسألة مرتبطة بمشروع التهويد الكامل، لا أكثر ولا أقل (...) الاحتلال يسيطر على كلّ شيء، وتكاد الخطورة الأبرز ترتبط بقدرة الاحتلال الآن على إصدار قرارات استيلاء على عقارات تُعتبر الأقرب إلى ساحات المسجد الأقصى"، معتبرا أن الوجود المقدسي في البلدة القديمة من مدينة القدس يشكّل هدفًا رئيسيًا آخر لهذه المخططات، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على واقع المسجد الأقصى، عبر خلق بيئة طاردة للسكان، وإضعاف الحركة التجارية والاقتصادية التي تشكل مصدر رزق أساسيًا للمقدسيين داخل البلدة القديمة.

وحذر شهاب من خطورة استهداف عقارات تتبع لإدارة الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية، معتبراً أنّ ذلك يمهّد لتجريد الأردن تدريجيًا من صلاحياته وأملاكه في القدس. وعبّر عن استيائه من غياب أي دور رسمي وشعبي وأردني فاعل في مواجهة مخططات الاحتلال في باب السلسلة، الذي كان يُعرف سابقًا باعتباره نقطة تجمّع للمبعدين عن المسجد الأقصى، حيث كانوا يؤدّون الصلاة فيه.