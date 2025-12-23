- تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، مع احتمالية انعقاده في واشنطن أو مصر، وذلك لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. - يتطلب المؤتمر تشكيل مجلس السلام للإشراف على الحكومة الانتقالية، ويهدف إلى تنفيذ خطة سلام من 20 بنداً تشمل نزع سلاح حماس وتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار. - تواجه الخطة تحديات كبيرة، خاصة في نزع سلاح حماس، مع مشاركة محتملة لأكثر من ثلاثين دولة في قوة الاستقرار، وسط مخاوف من المخاطر الأمنية.

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية، نقلاً عن مصادر، الاثنين، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجدّدون مساعيهم لعقد مؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لضخّ زخم جديد في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد سلسلة نكسات. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه جرت مناقشة واشنطن مكاناً محتملاً لاستضافة المؤتمر الذي قد يُعقد في وقت مبكر من الشهر المقبل، وأضاف أحد المصادر أن مصر من بين مواقع أخرى عدّة قيد الدرس.

ولفت المصدر إلى أن المؤتمر قد ينعقد فقط بعد أن يقوم المسؤولون بتشكيل مجلس السلام الذي سيشرف على الحكومة الانتقالية، والذي جرت الإشارة إليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ووفق الموقع، سيكون المؤتمر جزءاً من جهد أوسع نطاقاً للحفاظ على تقدم خطة السلام المكونة من 20 بنداً التي وضعها ترامب عند توقيع الاتفاق. وقُسّمت هذه الخطة إلى مرحلتَين، تمثلت الأولى في وقف القتال وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات، فيما المرحلة الثانية، الأكثر تحدياً، تتعلّق بإدارة طويلة الأمد لغزة، تشمل نزع سلاح "حماس" وتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق، قال مؤسّس ورئيس تحالف السلام في الشرق الأوسط، وهي شبكة لمنظمات بناء السلام الإسرائيلية والفلسطينية، آفي مايرشتاين، "لا يمكنك المبالغة في وصف مدى صعوبة الأمر وعدد الأشياء التي يجب أن تسير على ما يرام". وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لمجلس السلام، في تنظيم قوة الاستقرار في غزة وضمان الأمن طويل الأمد في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وأفاد مصدر مطلع على الخطة، وفق الموقع، بأنّ أكثر من ثلاثين دولة أبدت رغبتها في المساهمة في قوة الاستقرار، سواء بالأفراد، أو بطرق أخرى كالمعدات أو التدريب. لكن باربرا ليف، كبيرة مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قالت: "إذا أصرّ (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو على ما يسمونها "حرية العمل" الكاملة، فلن تجد أحداً، حرفياً لا أحد، يرسل جنوده، بغض النظر عن طبيعة المهمة"، وأضافت: "سيكونون قلقين بشأن مقتل أو إصابة الجنود، ناهيك عن كيفية تعاملهم مع حماس".

وتُعتبر قضية نزع سلاح حركة حماس الأمر الأصعب في المرحلة الثانية من اتفاق غزّة، وفق الموقع، الذي لفت إلى أنّ المملكة المتحدة تعكف على صياغة مقترحات بشأن كيفية نزع سلاح الحركة، مستندةً إلى تجربتها السابقة في أيرلندا الشمالية. وسينصبّ التركيز مبدئياً على الأسلحة الثقيلة كالصواريخ وقاذفاتها، بدلاً من الأسلحة الصغيرة، لكن المسؤولين يحذّرون من أنّ هذا هو الجزء الأصعب من الخطة من حيث التنفيذ، كما أنه يعتمد على إنشاء قوة الاستقرار الدولية وهيئة الحكم الفلسطيني أولاً. ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤول بريطاني إشارته إلى أنه لم يجرِ التوصل بعد إلى اتفاق سياسي بين إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية بشأن كيفية سير العملية.