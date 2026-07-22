مسؤول لبناني: محادثات جديدة مع إسرائيل في إيطاليا الشهر القادم

- من المقرر أن تعقد لبنان وإسرائيل جولة محادثات جديدة في إيطاليا في 4 أغسطس، بوساطة أمريكية، لمناقشة تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وفقًا لاتفاق إطاري تم التوصل إليه سابقًا. - بدأت إسرائيل انسحابها من بلدة زوطر الغربية، حيث نشر الجيش اللبناني قواته، مع تأجيل عودة السكان حتى تطهير البلدة من الذخائر غير المنفجرة، بينما أكد رئيس الوزراء اللبناني على أهمية الانسحاب الكامل. - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لدعم الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل.

قال مسؤول لبناني لـ"رويترز" اليوم الأربعاء إن من المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل الجولة التالية من المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في الرابع من أغسطس/آب بإيطاليا، بالتزامن مع تنفيذ خطة للانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. وأسفرت خمسة اجتماعات استضافتها الولايات المتحدة عن اتفاق إطاري في أواخر الشهر الماضي ينص على نزع سلاح حزب الله والانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان مع نشر قوات الجيش اللبناني.

وانتقلت المحادثات على مستوى السفراء منذ ذلك الحين إلى العاصمة الإيطالية حتى تتمكن الوفود من مناقشة التفاصيل الفنية والمبادئ التوجيهية بشأن "مناطق تجريبية"، وهو المصطلح الذي يطلق على المناطق الجغرافية التي سيتم فيها تنفيذ تلك العملية على مراحل. وشهد هذا الأسبوع أول انسحاب إسرائيلي في إطار برنامج المناطق التجريبية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان؟ ما هي طبيعة "المناطق التجريبية" التي سيتم فيها تنفيذ عملية الانسحاب على مراحل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان وبدأ الجيش اللبناني في نشر قوات هناك لكنه طلب من السكان تأجيل عودتهم حتى يتم تطهير البلدة من الذخائر غير المنفجرة. وزار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زوطر الغربية اليوم الأربعاء ورفع علم لبنان هناك، قائلا إن الدولة ستعمل على إعادة فتح الطرق وإزالة الأنقاض واستعادة الخدمات العامة حتى يتمكن السكان من العودة.

وشدد سلام على أن هذا الانسحاب يمثل خطوة أولى مهمة لكن لبنان يريد انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من جميع أراضيه. وتواصل إسرائيل احتلال ما تسميه "منطقة عازلة" ممتدة لنحو 10 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية من الحدود حيث أمرت قوات إسرائيلية السكان بمغادرة منازلهم وألحقت أضراراً كبيرة بعدد من القرى. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، أكدت مصادر أمنية لبنانية استمرار عمليات الهدم التي تتم في نطاقات محكمة.

ولا يزال عشرات الآلاف من اللبنانيين نازحين وغير قادرين على العودة إلى ديارهم لأن قراهم إما لا تزال محتلة من القوات الإسرائيلية أو تم تدميرها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، أن لدى واشنطن خططاً واضحة لمساعدة الجيش اللبناني، وأنه سيُحَل الكثير من مشكلات لبنان، موضحاً أنه سينظر مع عون في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، فيما اعتبر عون أن الهدف النهائي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل "هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد".

(رويترز، العربي الجديد)