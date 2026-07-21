مسؤول عسكري إسرائيلي يبرّر إطلاق النار على الجيش اللبناني في زوطر

- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية، مدعية تجاوز الجنود اللبنانيين حدود المنطقة التجريبية، مما يعرقل خطوات الانتشار المتفق عليها في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. - بدأت عمليات "المناطق التجريبية" في قرى جنوب لبنان، وفقاً لاتفاق الإطار الثلاثي الموقع في واشنطن، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية مقابل نشر الجيش اللبناني لتطهير المنطقة من أي وجود عسكري لحزب الله. - دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني، مؤكداً على ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الأميركي لتحقيق انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى.

نقلت هيئة البث الإسرائيلي (كان) تعليق مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي حول إطلاق النار نحو قوات الجيش اللبناني اليوم زاعماً أنّ إطلاق النار نُفّذ لإبعاد الجنود اللبنانيين إثر تجاوزهم حدود المنطقة التجريبية، مدعياً أنّه جرى اجتياز المنطقة بواسطة جرافة. وأعلن الجيش اللبناني في بيان، أنه أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات، مشيراً إلى أن "هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "المنطقة التجريبية" التي تم تجاوزها حسب ادعاء المسؤول الإسرائيلي؟ ما هي الخطوات التي اتخذها الجيش اللبناني لضمان سلامة المواطنين بعد الحادث؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتُعدّ بلدة زوطر الغربية واحدة من ثلاث بلدات ضمن المنطقة التجريبية الأولى التي أعلنت واشنطن بدء العمل بها أمس الاثنين، إنفاذاً للاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وُقّع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/ حزيران الماضي. وقال الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في البلدة، بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. ودعا الجيش المواطنين إلى "عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظاً على سلامتهم". وذكر مصدر في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد"، أن الجيش "دخل زوطر الغربية وسيبدأ العمل فيها وفق خطة حصرية السلاح، وبالتنسيق فقط مع الأميركيين"، مؤكداً أن جيش الاحتلال لا يزال موجوداً في أطراف زوطر الشرقية.

وأعلنت الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، بدء عمليات "المناطق التجريبية" في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية جنوبي لبنان "تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري"، وذلك وفقاً لاتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن بين الجانبَين اللبناني والإسرائيلي، وتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق جنوبية مقابل نشر الجيش اللبناني فيها للعمل على "تطهيرها" من أي وجود عسكري لحزب الله. ويأتي دخول الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر، بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث يلتقي اليوم نظيره الأميركي دونالد ترامب، بعدما التقى الأحد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وشدد عون خلال اللقاء على "ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأميركي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي عبر تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية (التجريبية) الأولى". ودعا عون، بحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية، إلى "تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأميركي بلبنان على الصعيدَين الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات، ولا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات".