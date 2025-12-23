مسؤول روسي: نرفض هدنة مؤقتة في أوكرانيا

- نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يعارض وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في أوكرانيا، مشدداً على ضرورة حل الأزمة من خلال اتفاق يعالج الأسباب الجذرية ويضمن البنية الدستورية لروسيا. - روسيا تتهم دولاً بمحاولة تقويض جهود وقف الحرب، وتدعو الولايات المتحدة لمواجهة ذلك بفعالية، مع استمرار الحوار بين موسكو وواشنطن لإيجاد حل. - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد تقدم القوات الروسية في أوكرانيا، ويعرب عن استعداد روسيا لإنهاء النزاع سلمياً، مشيراً إلى أن الكرة في ملعب الغرب وكييف.

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن بلاده تعارض وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في أوكرانيا، معتبرا أن "هذا الخيار لن يساهم في إحراز تقدم لحل الأزمة القائمة"، وذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، خلال فعالية دولية في العاصمة موسكو. وأضاف ريابكوف أن روسيا تؤيد وقف القتال في إطار اتفاق "يضمن حل المشكلات مثل الأسباب الجذرية للأزمة، ويكفل البنية الدستورية للاتحاد الروسي".

واتهم المسؤول الروسي، دولاً (لم يسمها) بمحاولة تقويض جهود وقف الحرب وإخراجها عن مسارها، داعيا الإدارة الأميركية إلى مواجهة ذلك بشكل أكثر فاعلية. وأشار إلى أن أوكرانيا والدول الأوروبية تحاول تقويض الحوار بين موسكو وواشنطن، مؤكداً أنهم سيواصلون الحوار مع الولايات المتحدة من أجل إيجاد حل للحرب الأوكرانية.

وتأتي تصريحات ريابكوف في أعقاب دعوة المستشار الألماني فريدريش ميرز، أخيراً، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القتال في أوكرانيا خلال عيد الميلاد. ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وأكد بوتين الجمعة أن قواته في أوكرانيا تتقدّم على طول الجبهة، مشيداً بالمكاسب التي حققها الجيش الروسي أخيراً. وقال، خلال مؤتمره الصحافي السنوي بمناسبة نهاية العام، إن القوات الروسية "سيطرت بشكل كامل على زمام المبادرة الاستراتيجية وتتقدم على طول خط التماس بأكمله"، وستحرز المزيد من المكاسب بحلول نهاية العام. وبشأن المفاوضات، قال بوتين إن موسكو لا تعتقد أن ⁠أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات سلام، مؤكداً أن كييف ترفض إنهاء الأزمة بالوسائل السلمية، وتبدو غير مستعدة لمناقشة مسألة الأراضي. وأضاف ⁠أن ‍روسيا "مستعدة وراغبة" في إنهاء النزاع في ​أوكرانيا سلمياً، استناداً إلى المبادئ التي ‌قال إنه حددها ⁠في ‌وزارة الخارجية في عام 2024.

وصرّح بوتين بأن "الكرة هي بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، قادة النظام في كييف والجهات الأوروبية الراعية لهم في المقام الأول"، معرباً عن الاستعداد "للتفاوض وإنهاء النزاع بسبل سلمية". وتابع: "اتفقنا مع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب في أنكوريج ووافقنا بالعموم على مقترحاته"، نافياً الأحاديث عن رفض روسيا مقترحات الأخير في ألاسكا. وأضاف: "آمل أن نعيش في العام المقبل في ظروف السلام وحل جميع المشكلات من خلال الحوار، ونرغب في إزالة جذور الأزمة والعيش من دون صراعات".

(الأناضول، العربي الجديد)