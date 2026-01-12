- يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي خضوع قواته لسيطرة التحالف بقيادة السعودية، مما يعكس التباينات المستمرة داخل معسكر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، رغم إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن توحيد القوى الجنوبية تحت قيادة التحالف. - نائب رئيس المجلس الانتقالي، فرج البحسني، يشير إلى صعوبة توحيد القوى الجنوبية، وينفي اتهامات بمنعه من التوجه إلى الرياض للمشاركة في مباحثات دعت إليها السعودية. - السعودية تدعو لحوار بين الفصائل الجنوبية، لكن لم يُحدد موعد المؤتمر، وسط تقارير عن فرار زعيم المجلس عيدروس الزبيدي إلى الإمارات.

استبعد مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، خضوع القوى المسلحة في جنوب اليمن إلى سيطرة التحالف بقيادة السعودية، في موقف يعكس استمرار التباينات داخل معسكر الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي ذلك غداة إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن جميع القوى الجنوبية ستعمل تحت قيادة التحالف، عقب استعادة قواته مناطق واسعة كان المجلس الانتقالي قد سيطر عليها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي فرج البحسني لوكالة "فرانس برس"، الأحد، إن "هناك صعوبة في توحيد القوى كما أعلن عنها رشاد العليمي تحت راية واحدة بقيادة التحالف". وأضاف، في مقابلة في دبي: "لن تقبل القوات الجنوبية، سواء كانت تابعة للمجلس الانتقالي أو حضرموت أو أي من القوى الأخرى، بذلك".

وألمحت الحكومة اليمنية، السبت، إلى أن الإمارات تمنع البحسني من التوجه إلى الرياض للمشاركة في مباحثات دعت إليها المملكة، وهي اتهامات نفى المسؤول في المجلس الانتقالي صحتها. وقال لـ"فرانس برس": "إذا كان هناك جو لحوار حقيقي في السعودية فسأشارك عندما أتعافى. أما إذا كان الأمر غير جاد فلا داعي للمشاركة". وأضاف: "أدعو السعودية إلى إعطاء فرصة للجنوبيين للتشاور خارج السعودية، بعيدًا عن الضغوط التي ستمارس على المشاركين في حال عُقد الاجتماع في الرياض".

ودعت السعودية إلى حوار بين مختلف الفصائل حول قضية الجنوب. وبدعوة من المملكة، توجّه نحو خمسين من مسؤولي المجلس الانتقالي إلى الرياض، الأربعاء، لكن تعذّر منذ ذلك الحين التواصل معهم. ولم يتحدد بعد موعد انعقاد المؤتمر. وأعلن التحالف أن زعيم المجلس الجنوبي عيدروس الزبيدي فرّ إلى الإمارات بدعم من أبوظبي، لكن المجلس الانتقالي يدعي أنه لا يزال في عدن.

(فرانس برس)