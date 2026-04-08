مسؤول بالبيت الأبيض: إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار لأسبوعين

- أكدت شبكة "سي أن أن" أن إسرائيل وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع التزامها بوقف الضربات الجوية خلال المفاوضات. - نقلت "أكسيوس" عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ عند فتح إيران مضيق هرمز، مع بدء المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد بوساطة باكستانية. - شكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، باكستان على جهودها في إنهاء الحرب، معلناً وقف العمليات الدفاعية الإيرانية بشرط توقف الهجمات على إيران.

نقلت شبكة "سي أن أن" اليوم الأربعاء عن مسؤول كبير في البيت الأبيض تأكيده أن إسرائيل معنية كذلك باتفاق وقف إطلاق النار لأسبوعين الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبيل انتهاء المهلة التي حددها لطهران بنحو ساعة ونصف. وأضاف المسؤول ذاته أن إسرائيل وافقت كذلك على الكف عن شن ضربات جوية على إيران بينما تتواصل المفاوضات.

وأوردت "سي أن أن" في وقت لاحق عن مصدر إسرائيلي قوله إن المسؤولين الإسرائيليين يهمهم اتفاق إطلاق النار المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع إيران. وأضاف أن تل أبيب ستلتزم به تحت قيادة ترامب. ولفت المصدر ذاته إلى أن إسرائيل "تفعل ذلك على مضض"، مشيراً إلى أنه مازالت لديها قائمة لمواقع أخرى والمزيد من الأهداف التي تريد الوصول إلى تحقيقها من خلال العمليات العسكرية في إيران.

واستحضرت الشبكة الإخبارية الأميركية تصريحاً سابقاً حصلت عليه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منتصف مارس/آذار الماضي. وقالت إنه رفض خلاله الرد على ما إذا كانت إسرائيل ستوقف الهجمات على إيران إذا توصل ترامب إلى وقف إطلاق نار. لكنه صرح للقناة بأن ترامب هو "القائد" وبأنه "حليفه". وقال لـ"سي أن أن": "في نهاية المطاف، الرئيس ترامب يتخذ قراراته وأنا أحترمها؟ نعم أفعل ذلك".

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول بالبيت تأكيده أن تل أبيب وافقت على إطلاق النار وستكف عن شن أي هجمات، مشيراً إلى أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ حينما تفتح إيران مضيق هرمز. وأفاد الموقع الإخباري الأميركي بأنه من المقرر عقد الجولة الأولى من المحادثات بين واشنطن وطهران يوم الجمعة في إسلام أباد. وتقوم باكستان بالوساطة بين الجانبين.

من جانبه، توجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بالشكر إلى رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، على جهودهما كبيرة "في إنهاء الحرب في المنطقة". ونشر على حسابه بمنصة "إكس" رسالة الشكر التي قال إنها باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، وقال خلالها إنه يعلن باسم المجلس أن "قواتنا المسلحة ستوقف عملياتها الدفاعية"، بشرط توقف الهجمات على إيران. وكشف عراقجي خلال فترة أسبوعين، سيكون العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكنا "بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية مع أخذ القيود التقنية بعين الاعتبار".