مسؤول إيراني يوضح الحالة الصحية لمجتبى خامنئي: أصيب بجروح طفيفة

- تعرض المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي لإصابات طفيفة جراء قصف في منطقة باستور، وتم نقله إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة أن إصاباته غير خطيرة. - خلال القصف، قُتل عدد من أفراد عائلة خامنئي، بينما نجا هو من الموت بسبب مغادرته المبنى قبل دقائق من الهجوم، وأكد المسؤولون أن حالته الصحية مستقرة. - المسؤولون الإيرانيون أكدوا أن خامنئي لا يزال بصحة جيدة ويواصل إدارة شؤون البلاد، مشيرين إلى محاولات العدو لاستغلال أي فرصة لاغتياله.

أوضحت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي نُقل إلى المستشفى في 28 فبراير/شباط الماضي بعد تعرضه لإصابات طفيفة، مؤكدة أن إصابته لم تكن من النوع الذي يشوه الوجه أو يؤدي إلى إعاقة دائمة. ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية الطلابية عن مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمان بور قوله، خلال اجتماع لمسؤولي العلاقات العامة في الأجهزة التنفيذية تحت عنوان "رواة إيران"، إن الوزارة في الساعة العاشرة صباحاً في أول يوم بالحرب أُبلغت بوقوع قصف في محيط منطقة باستور، مضيفاً أن المعلومات الأولية أشارت إلى استهداف محيط باستور حيث توجد الرئاسة الإيرانية وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب الإبلاغ عن قصف مقر القيادة الإيرانية بالقرب من المكان.

وأضاف كرمان بور أن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي، بعيد بدء الحرب، تواصل معه فوراً للاستفسار عما إذا كان هناك جرحى أو مصابون نُقلوا إلى المستشفيات، قبل أن يتوجه الوزير بنفسه على دراجة نارية إلى مستشفى سينا، جنوبي طهران، بالقرب من المقار المقصوفة. وأشار إلى أن الشوارع شهدت آنذاك حالة من الاضطراب والإغلاق، قبل أن يُبْلغ قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً بأن القائد سيُنقل إلى المستشفى.

وأوضح كرمان بور أن وصول المرشد إلى المستشفى مثّل خبراً مطمئناً بالنسبة للمسؤولين، إذ أكد أنه لا يزال على قيد الحياة. وأضاف أن الجهات المعنية، عندما وصل المرشد إلى المستشفى، أدركت أن المصاب الذي جرى نقله هو مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي الذي اغتيل في أول يوم من الحرب في القصف نفسه، لافتاً إلى أن التفكير في كيفية عرض الرواية الإعلامية بدأ منذ اللحظة التي وردت فيها المعلومات الأولى، في وقت كانت فيه أطراف عديدة في العالم تعمل أيضاً على بناء رواياتها الخاصة حول الحادث.

وفي ما يتعلق بالحالة الصحية لمجتبنى خامنئي، أوضح المسؤول الإيراني أنه جرى تجهيز غرفة العمليات واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، إلا أن الفحوصات أظهرت أن المرشد لم يتعرض لأي إصابات خطيرة. وبيّن أن وجود أي شخص في موقع حادث مماثل قد يؤدي بطبيعة الحال إلى إصابات أو جروح متفرقة، لكنه أكد أن الإصابات التي سُجلت لم تكن من النوع الذي قد يسبب تشوهاً في الوجه أو يؤدي إلى إعاقة دائمة أو بتر، وموضحاً أن الأمر اقتصر على عدد من الغرز الجراحية في مواضع الإصابة، بينها إصابة في الساق تقرر التعامل معها بالخياطة في الموقع.

وأشار كرمان بور إلى أن الحديث عن هذه التفاصيل يبقى مسألة حساسة، لافتاً إلى أن اختيار الطبيب الذي يتولى إجراء الخياطة أو تحديد من يوجد داخل غرفة العمليات لمتابعة الحالة كان قراراً خاصاً ودقيقاً. وأضاف أن التطرق إلى هذه الوقائع علناً ليس أمراً سهلاً، موضحاً أن ردات الفعل تتباين بين من ينتقد الكشف عن هذه المعلومات ومن يعترض على الطريقة التي تُعرض بها.

أخبار إيران تكشف طبيعة إصابة خامنئي ووضعه الصحي

إلى ذلك، قال رجل الدين مظاهر حسيني، المسؤول عن تنسيق لقاءات مكتب المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في التاسع من الشهر الجاري، في معرض شرحه ملابسات استهداف مقر القيادة بالقصف في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي، والوضع الصحي لخليفته مجتبى خامنئي، إن الأخير "اعتاد أن يكون في مكان يلقي فيه الدروس، إلّا أنه لم يكن موجوداً هناك خلال القصف وإطلاق الصواريخ، وقد جرى تدمير الموقع بالكامل".

وأضاف في مقطع مصور أمام مواطنين، نشرته وسائل إعلام إيرانية، أنه جرى كذلك استهداف منزله، وعندما كان خامنئي الابن في الطريق متجهاً إلى الدرج، سقط صاروخ في المكان نفسه، ما أدى إلى مقتل عقيلته زهراء حداد عادل التي كانت في البيت، وزوج أخته مصباح الهدى باقري كني في الطابق السفلي من المبنى، وتابع أن موجة الانفجار أصابت المرشد مجتبى خامنئي وهو في الطريق، ما أدى إلى سقوطه أرضاً. وأوضح أنه نتيجة لذلك، أصيب بجروح في رضفة الركبة والظهر، مؤكداً أنه "يتمتع بصحة كاملة"، وقائلاً كذلك: "أصيب بشقٍّ صغيرٍ خلف أذنه لا يظهر عند ارتداء العمامة"، وشدد المسؤول الإيراني على أن "العدو يسعى بذريعة أو بأخرى للحصول على تسجيل صوتي أو مرئي ليتمكن من تنفيذ مخططاته" باغتياله، مؤكداً أن الحالة الصحية للمرشد مجتبى خامنئي مستقرة، نافياً وجود ما يدعو إلى القلق بشأن وضعه الصحي.

ومطلع الشهر الحالي أيضاً، أكد رئيس مكتب الشؤون الدولية في مؤسسة القيادة الإيرانية رجل الدين محسن قمي أن خامنئي لا يزال يتمتع بصحة كاملة ويواصل إدارة شؤون البلاد، مضيفاً أنه "يدبّر قضايا المفاوضات والميدان". وفي فيديو نشرته وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة، قال قمي إن خامنئي كان في مبناه قبل أن يتعرض للقصف، لكنه قد خرج منه قبل دقائق معدودة إلى فناء المكان بسبب عمل ما وهو ما تسبب في نجاته، فيما قُتل جميع من كانوا داخل المبنى الذي قُصف. وأشار إلى أنه أُصيب في الهجوم، دون أن يكشف عن طبيعة الإصابة.